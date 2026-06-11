Edinstvena regionalna platforma, velika priložnost za igralske talente v Kranju

Edinstvena regionalna platforma ReActing as a Star, ki povezuje filmsko industrijo z nadarjenimi igralci in igralkami iz jugovzhodne Evrope, se vrača s svojo peto izvedbo, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Program mreženja in strokovnega razvoja se bo začel 12. junija v Kranju. Program, ki ga producirata Pari Pikule in Secret Arts Cinema, sicer nastaja v sodelovanju s SFC ter s podporo Hrvaškega avdiovizualnega centra, Filmskega centra Srbije in Filmskega centra Črne gore. »Mednarodni ugled projekta potrjujeta tudi dolgoletni partnerstvi z vodilnima svetovnima združenjema direktorjev za izbor igralcev – Mednarodno združenje direktorjev za izbor igralcev (International Casting Directors Association - ICDA) in Casting Society (CSA), vodilnim mednarodnim združenjem direktorjev za izbor igralcev,« pojasnjujejo.

Velika priložnost

ReActing je lahko velika priložnost za igralske talente, saj je v petih izvedbah združil že več kot 70 igralcev iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Črne gore, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije ter številne ugledne direktorje za izbor igralcev, producente, agente in filmske ustvarjalce. Program velja za eno najpomembnejših regionalnih platform za odkrivanje in promocijo novih igralskih talentov iz jugovzhodne Evrope, pojasnjuje SFC.

Med osrednjimi gosti bo tudi Katarina Čas, ena najuspešnejših slovenskih igralk z mednarodno kariero. FOTO: Reacting As A Star

Kot smo izvedeli, letošnja izdaja združuje dvanajst izjemnih igralcev iz regije, ki s svojim delom že pomembno zaznamujejo filmski in gledališki prostor ter predstavljajo novo generacijo avtentičnih umetniških glasov. Med udeleženci so Maja Izetbegović in Zlatan Vidović (Bosna in Hercegovina), Romina Tonković in Roko Sikavica (Hrvaška), Lea Mihevc, Urban Kuntarič in Klemen Novak (Slovenija), Isidora Simijonović in Miodrag Dragićević (Srbija), Jelena Laban in Lazar Dragojević (Črna gora) ter Slagana Vujoshevikj (Severna Makedonija). Udeleženci, ki bodo v Kranj pripeljali bogate profesionalne izkušnje, so prejemniki številnih regionalnih in mednarodnih priznanj in imajo izkušnje z vlogami v uglednih gledališčih ter sodelovanji v pomembnih filmskih produkcijah, tudi z režiserji svetovnega formata, kot je Terrence Malick.

Poseben gost letošnje izvedbe bo ameriški igralec Darren Pettie, diplomant šole Juilliard, znan po odmevnih vlogah v nagrajeni seriji Mad Men ter v svetovno uspešni znanstvenofantastični seriji Foundation. V bogati karieri je ustvaril številne vidne vloge v filmu, televiziji in gledališču ter sodeloval z nekaterimi najuglednejšimi ustvarjalci ameriške avdiovizualne industrije.

Med osrednjimi gosti bo tudi Katarina Čas, ena najuspešnejših slovenskih igralk z mednarodno kariero. Mednarodnemu občinstvu je med drugim znana po vlogah v filmih Volk z Wall Streeta režiserja Martina Scorseseja, Danny Collins ob Alu Pacinu ter Terminal z Margot Robbie. V petek bo odprla tridnevni strokovni program s pogovorom Od Slovenije do svetovnega platna, v katerem bo spregovorila o usklajevanju regionalne in mednarodne kariere ter o izzivih in priložnostih pri gradnji uspešnega mednarodnega igralskega profila.

Platforma povezuje filmsko industrijo z nadarjenimi igralci in igralkami iz jugovzhodne Evrope. FOTO: Getty Images

Jedro platforme so individualna srečanja med igralci in vodilnimi evropskimi direktorji za izbor igralcev. Med letošnjimi gosti so Pauline Hansson (Švedska), nominiranka za nagrado bafta za film Triangle of Sadness, Timka Grin (Bosna in Hercegovina), Maurilio Mangano (Italija), prejemnik nagrade David di Donatello za film Vermiglio, Anders Nygaard (Danska), Teresa Razzauti (Italija), Claudia Blunt (Združeno kraljestvo) in Alexandra Koknat (Nemčija).