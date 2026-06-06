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Ekskluzivno iz zaodrja velikega koncerta Jana Plestenjaka v Križankah, na dogodku številni znani (VIDEO)

Na koncert je prišla tudi Janova žena Tadeja Plestenjak. Slovenske novice imamo tam postavljeno rdečo preprogo in poseben foto kotiček.
Jan Plestenjak in Tadeja Plestenjak tik pred začetkom koncerta. FOTO: SN
Jan Plestenjak in Tadeja Plestenjak tik pred začetkom koncerta. FOTO: SN
M. J.
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2:08
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V ljubljanskih Križankah se je danes ob 20.30 začel veliki koncert Jana Plestenjaka s simfoniki, za katerega se je že nekaj časa vedelo, da bo razprodan. Na koncertu pa smo tudi Slovenske novice. Tam imamo postavljeno rdečo preprogo in poseben foto kotiček, kjer se lahko slikajo Janove oboževalke in oboževalci. Tokratni večer ima nekoliko drugačno zvočno podobo, saj so Janove skladbe zaživele v simfonični preobleki. Že pred začetkom koncerta je bilo v zraku čutiti posebno pričakovanje, saj so Križanke napolnili obiskovalci, ki so prišli po večer znanih melodij, čustev in velikih refrenov.

Obiskovalci navadno vidimo svoje glasbene idole, ko so že na odru, v spodnjem videu pa si lahko pogledate, kako je bilo danes v zaodrju, tik preden je Jan začel ta veliki koncert. Kot lahko vidite v videu, je bila z Janom tudi njegova žena Tadeja Plestenjak, ki je poskrbela, da je dobil še zadnji požirek vode, nato pa se je začelo. Ko je Jan prišel na oder, ga je množica pozdravila z navdušenjem in nato z njim takoj pela.

Znani na koncertu

Koncerta so se udeležili številni znani Slovenci. Opazili smo kuharskega mojstra Luko Jezerška, Klemna Selakoviča iz podkasta AIDEA, voditelja Iztoka Gartnerja in Miho Deželaka, frontmana glasbene skupine Flirt Roka Lunačka in druge. Večer v Križankah ni le glasbeni spektakel, ampak tudi družabni dogodek, na katerem ne manjka nasmehov in pozdravov.

Na Slovenskih novicah smo v dneh pred koncertom z Janom pripravljali ekskluzivne vsebine, ki so bralcem približale ozadje velikega glasbenega dogodka. Najdete jih lahko na tej spletni povezavi. Spremljajte nas tudi v prihodnjih dneh, saj prihajajo nove vsebine.

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