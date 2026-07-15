Elvis Škorc z nagrado na puljskem festivalu (VIDEO)

Celovečerni film Elvis Škorc režiserja Borisa Jurjaševića je prejel nagrado otroškega občinstva v programu otroških filmov Pulica, ki poteka v okviru 73. mednarodnega filmskega festivala v Pulju. Po besedah producenta Radovana Mišića gre za priznanje celotni ustvarjalni ekipi in spodbudo, naj v prihodnje še ustvarjajo filme za mlado občinstvo.

»Nagrada otroškega občinstva nam pomeni posebno priznanje, saj prihaja od gledalcev, ki film doživljajo najbolj iskreno in neposredno. Veseli in počaščeni smo, da je Elvis Škorc nagovoril mlade gledalce na festivalu Pulica v okviru puljskega filmskega festivala, enega najpomembnejših filmskih festivalov v regiji,« je besede Mišića iz produkcijske hiše Fabula v sporočilu za javnost navedel Slovenski filmski center (SFC).

V ospredju filma je štirinajstletni fant Elvis, ki ga svet ne razume. Strastno ga zanimajo kemija in stripi, srce pa mu bije za dekle na šoli Hano. Njegovo življenje se popolnoma obrne na glavo, ko se njegovi starši ločijo, on pa ostane v skupnem gospodinjstvu z mamo, mlajšo sestro in babico. Družinski pretresi dosežejo vrhunec z novico, da je mama ponovno noseča, so film opisali v SFC.

Scenarij je po istoimenskem romanu napisala Janja Vidmar. FOTO: Črt Piksi

Elvis išče svoje mesto v razdeljeni družini in med šolskimi klopmi, kjer je pogosto tarča vrstniškega nasilja. Počasi odrašča in spoznava, kaj v življenju resnično šteje.

V filmu je glavno vlogo odigral Maks Peštaj Zevnik, po besedah katerega je Elvis »zelo dobrosrčen in naiven fant, ki verjame, da lahko s pomočjo kemije spremeni svet na bolje«. Ostale otroške vloge zasedajo Frida Bratuš, Kiara Kenig, Til Pučko, Arne Duhovnik in Peter Perme. V vlogi mame je nastopila Iva Krajnc Bagola, v vlogi očeta pa Matej Puc. Elvisovo babico igra Zvezdana Mlakar, učitelja Marko Mandič.

V filmu njegovega očeta igra Matej Puc, mamo Iva Krajnc Bagola, babico Zvezdana Mlakar, učitelja pa Marko Mandić (na fotografiji). FOTO: Alexander Šukala/sfc

Kot so še zapisali, film nosi univerzalno sporočilo, da ljubezen na koncu zmaga in prinese novo življenje, z njim pa želijo mlade spodbuditi k znanju, prijateljstvu in druženju ter jih opomniti na vrednote, ki obogatijo življenje.

Film nosi univerzalno sporočilo, da ljubezen na koncu zmaga in prinese novo življenje.

Scenarij je po istoimenskem romanu napisala mladinska pisateljica in scenaristka Janja Vidmar. Pri filmu so sodelovali tudi direktor filma Matija Kozamernik, direktor fotografije Alexandr Šurkala s Slovaške, scenograf Niko Novak, oblikovalka maske Eva Uršič, kostumografinja Polonca Valentinčič, skladatelj Janez Dovč, montažer Jurij Moškon, snemalec zvoka Miha Rudolf in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Film je nastal s finančno podporo SFC v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film, koproducent je RTV Slovenija.

Elvis Škorc je svetovno premiero doživel v začetku oktobra na festivalu Schlingel v nemškem Chemnitzu. Po lanski domači premieri na Festivalu slovenskega filma v Portorožu je bil prikazan tudi v New Delhiju, nemškem mestu Schwäbisch Gmünd, Beogradu, Bukarešti in Abu Dabiju.

Avgusta bo gostoval še na filmskem festivalu na Braču. FOTO: Bsf

Avgusta bo gostoval še na filmskem festivalu na Braču. V slovenskih kinematografih in na filmskih festivalih si ga je doslej ogledalo več kot 40.000 gledalcev. 73. mednarodni filmski festival v Pulju poteka do četrtka.