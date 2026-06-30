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Elvisova glasba bo znova zaživela pod milim nebom na Čuden Ranču

Vrhunec večera bo nastop skupine Sam's Fever, ene najbolj prepoznavnih zasedb, ki pri nas in v tujini oživlja Elvisovo glasbo.
FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press
FOTO: Press
FOTO: Press
N. Č.
 30. 6. 2026 | 15:13
2:03
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Ljubitelji rock'n'rolla, nostalgije in glasbe z dušo bodo konec avgusta prišli na svoj račun. Na Čuden Ranču se bo v četrtek, 27. avgusta 2026, ob 19.30 odvil poseben večer, posvečen Elvisu Presleyju, eni največjih glasbenih ikon vseh časov. Dogodek pripravlja društvo Elvis Friends Slovenia, ki želi obiskovalcem pričarati vzdušje, kakršno je nekoč ustvarjal kralj rock'n'rolla: energično, iskreno in nepozabno. Večer pa ne bo namenjen le zvestim Elvisovim oboževalcem, temveč vsem generacijam, ki cenijo dobro glasbo, sproščeno druženje in pristno koncertno energijo.

FOTO: Press
FOTO: Press

Vrhunec večera bo nastop skupine Sam's Fever, ene najbolj prepoznavnih zasedb, ki pri nas in v tujini oživlja Elvisovo glasbo. Ne gre za golo imitacijo, temveč za interpretacijo njegove odrske karizme, zvoka in energije. Z močnim bendom, prepričljivim vokalom in koncertno izvedbo bodo obiskovalce popeljali v zlata leta rock'n'rolla.

Na odru se jim bo pridružila tudi mlada domžalska skupina Dbend, ki predstavlja novo generacijo navdušencev nad to glasbo. Fantje so začeli igrati že v osnovnošolskih letih, danes pa svojo strast razvijajo naprej. Navdihuje jih predvsem mladostna, surova energija zgodnjega Elvisa Presleyja, ki jo na oder prinaša tudi pevec Lev Aleksej.

FOTO: Press
FOTO: Press

Poleg koncertov bo na ogled še razstava, posvečena Elvisovi zgodovini in zapuščini. Za sproščeno festivalsko vzdušje bodo poskrbeli ponudba hrane in pijače, prostor za ples ter druženje v naravi.

»Kralj se morda ne vrača, a njegov duh skozi glasbo živi naprej,« pravijo pri društvu Elvis Friends Slovenia. Obiskovalce tako čaka večer nostalgije, plesa in rock'n'rolla pod odprtim nebom

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Elvisova glasba bo znova zaživela pod milim nebom na Čuden Ranču

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