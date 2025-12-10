Ena bitka za drugo z največ možnosti za zlate globuse

V Los Angelesu so na prireditvi, ki sta jo vodila Marlon Wayans in Skye P. Marshall, razkrili nominacije za zlate globuse, filmske in televizijske nagrade, ki tradicionalno odprejo sezono hollywoodskih priznanj. Akcijski triler Ena bitka za drugo režiserja Paula Thomasa Andersona si je prislužil največ možnosti, da osvoji zlate globuse, ki jih bodo podelili 11. januarja.

V kategoriji TV-serij s šestimi nominacijami vodi serija HBO Beli lotos, s petimi pa ji sledi Netflixova Adolescenca.

Dobil je devet nominacij, med drugim za najboljšo komedijo ter za glavna igralca Leonarda DiCapria in Chase Infiniti. Z osmimi nominacijami sledi film Sentimentalna vrednost Joachima Trierja ter s sedmimi nominacijami grozljivka Ryana Cooglerja Grešniki. V kategoriji najboljše filmske drame so poleg omenjenih dveh nominirani še Hamnet, Bila je samo nesreča, Frankenstein in Tajni agent. V kategoriji najboljša komedija/muzikal pa poleg vodilnega filma po številu nominacij še filmi Marty Supreme, Bugonija, Modra luna, No Other Choice in Nouvelle Vague.

Leonardo DiCaprio igra v akcijskem trilerju Ena bitka za drugo. FOTO: Patrick T. Fallon/Afp

Za najboljše igralske stvaritve v filmskih dramah se druge najbolj prestižne nagrade za film in televizijo po oskarjih lahko nadejajo še igralci Michael B. Jordan, Wagner Moura, Joel Edgerton, Dwayne Johnson, Jeremy Allen White in Oscar Isaac ter Jessie Buckley, Renate Reinsve, Jennifer Lawrence, Teša Thompson, Julia Roberts in Eva Victor. Med nominiranci sta tudi Ariana Grande in Cynthia Erivo za nastop v muzikalu Žlehtnoba: Za vedno, čeprav film sam ni bil izbran v tekmo za zlati globus, poročajo tuji mediji. Za najboljšega režiserja se potegujejo Paul Thomas Anderson (Ena bitka za drugo), Ryan Coogler (Grešniki), Guillermo del Toro (Frankenstein), Jafar Panahi (Bila je samo nesreča), Joachim Trier (Sentimentalna vrednost) in Chloe Zhao (Hamnet).

Zlati globusi tradicionalno odprejo sezono hollywoodskih priznanj. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Po oceni poznavalcev so glavne kategorije za nagrado postregle z nekaterimi presenečenji, zlasti v kategoriji najboljše igralke v drami, saj nominacije niso vključile zvezdnic, kot je Sydney Sweeney, sta pa denimo nominirani zvezdnici Jennifer Lawrence in Julia Roberts. Kot največje presenečenje omenjajo Evo Victor, ki je nominirana za vlogo v neodvisnem ameriškem filmu Sorry, Baby o življenju ženske po spolnem napadu. V kategoriji TV-serij s šestimi nominacijami vodi serija HBO Beli lotos, s petimi pa ji sledi Netflixova serija Adolescenca.

Zlati globusi po razpadu nekdanjega Združenja tujih dopisnikov Hollywooda (HFPA) že tretje leto delujejo v preoblikovanem organizacijskem okviru. Novi lastniki poskušajo okrepiti ugled nagrade, ki jo je pred leti močno zamajala razprava o netransparentnosti in pomanjkanju raznolikosti. Po prenovi si prireditev poskuša znova utrditi položaj napovedovalke uspehov na oskarjih, kar so lani potrdile tudi višje številke gledanosti.