Britanski glasbenik Eric Clapton bo 5. maja prihodnje leto v okviru evropske turneje nastopil v zagrebški Areni. Eden najvplivnejših kitaristov v zgodovini rock glasbe, znan po uspešnicah Layla, Wonderful Tonight in Tears in Heaven, se bo v hrvaško prestolnico vrnil po skoraj 48 letih. Nazadnje je v Zagrebu nastopil oktobra 1979 v Domu sportova. Napoved turneje sovpada z izidom razširjene izdaje albuma The Road to Escondido, ki bo izšla danes ob 20. obletnici izida prvega skupnega albuma Claptona in ameriškega glasbenika J. J. Cala. Na dvojnem CD bodo tri doslej neobjavljene skladbe z izvirnih snemanj in trije koncertni posnetki z albuma Live in San Diego.

Kot samostojni izvajalec je izdal 22 studijskih albumov in številne koncertne posnetke.

Za 4. december je napovedana še razširjena in zvočno obnovljena vinilna izdaja albuma Riding With The King, ki ga je Clapton leta 2000 posnel z legendarnim bluesovskim glasbenikom B. B. Kingom. Izšla bo v počastitev 100. obletnice Kingovega rojstva. Clapton je kot samostojni izvajalec izdal 22 studijskih albumov in številne koncertne posnetke. Po ocenah je po svetu prodal okoli 280 milijonov glasbenih plošč. Je tudi edini glasbenik, ki je bil trikrat sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla, in sicer kot samostojni izvajalec ter član skupin The Yardbirds in Cream.

Čeprav izjemen, hiter kitarski virtuoz je vzdevek Slowhand (Počasna roka) dobil v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja zaradi počasnega ploskanja občinstva (slow handclap), medtem ko je na odru menjaval strgane kitarske strune. Ko je igral v The Yardbirds, je uporabljal zelo tanke strune za lažje upogibanje tonov, zato so med hitrim igranjem pogosto počile. Namesto da bi zamenjal kitaro ali odšel v zaodrje, je struno zamenjal in uglasil kar pred občinstvom, neučakana publika pa je začela počasi in ritmično ploskati (v angleščini slow handclap), kar je v Veliki Britaniji tradicionalen znak nestrpnosti. Clapton je po vzdevku poimenoval svoj uspešni studijski album iz 1977. V okviru evropske turneje bo 7. maja nastopil še v Sofiji, 10. maja v Budimpešti in 12. maja v poljskem Lodžu. V Veliki Britaniji bo 17. maja nastopil v Birminghamu, nato pa bo med 20. in 24. majem odigral štiri koncerte v londonski dvorani Royal Albert Hall.