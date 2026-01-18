EU Oskar tudi slovenskim soustvarjalcem! Fiume o morte najboljši evropski dokumentarec

Evropsko filmsko nagrado za najboljši evropski dokumentarni film je v Berlinu prejela slovenska manjšinska koprodukcija Fiume o morte! hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića. Tako slovenska koproducentka Marina Gumzi kot direktor fotografije Gregor Božič sta nagrade vesela.

Gumzi iz produkcijskega studia Nosorogi je v izjavi, ki jo je posredoval Slovenski filmski center, izpostavila, da se "zdi, da ljudi po svetu v tem trenutku bolj kot karkoli drugega povezujejo nemir, dvom in strah. To, da se film Fiume o morte! tem občutjem zoperstavlja - da v boju proti vse očitnejšim silam fašizma, imperializma in militarizma povezuje skupnost, jo aktivno organizira, zgodovino bere skozi prizmo sodobnosti in vse to počne igrivo ter humorno - je dosežek, ki presega filmsko ustvarjalnost". Kot je še dodala, gre za majhno, a pomembno družbeno zmago.

Fiume o morte! govori o eni najbolj bizarnih zgodb po koncu prve svetovne vojne. FOTO: Fdf

Božič pa je izpostavil, da je neverjetno, kako je film, ustvarjen povsem izven normativov in pravil dokumentarnega filma, uspel prepričati in nagovoriti občinstvo po vsej Evropi. »Zares smo veseli, da sta zmagala kreativnost in nenazadnje iskren antifašizem,« je dodal. Kot oblikovalec zvoka je pri filmu sodeloval tudi Julij Zornik.

Fiume o morte! je med drugim že slavil na 14. mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc, kjer mu je mednarodna žirija lani v Mariboru podelila naziv doku izbrani film. Na 72. puljskem filmskem festivalu je dokumentarec prav tako lani prejel šest zlatih aren, med drugim za režijo, na 28. Festivalu slovenskega filma pa dve vesni.