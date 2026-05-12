Eurosong brez Slovenije, a s slovensko pevko

Na Dunaju je vse nared za letošnje že 70. Tekmovanje za pesem Evrovizije, na katerem se bodo predstavili predstavniki 35 držav. Tudi Izraelci, in prav zaradi njih se je pet držav, med njimi Slovenija, odločilo, da ne bodo sodelovale. Poleg Slovenije so se za bojkot odločile še Islandija, Irska, Nizozemska in Španija. Zaradi bojkota ne bo niti prenosa na TV SLO, si pa ga lahko od danes pa vse do velikega finala ogledate na naši spletni strani. Prenos 1. polfinala Evrovizije bomo prenašali v živo nocoj ob 21:00.

Slovenija bo na glasbenem spektaklu vendarle imela svojo predstavnico, saj bo Luksemburg s pesmijo Mother Nature zastopala 20-letna Eva Marija. Vsestranska glasbenica s polnim imenom Eva Marija Kavaš Puc je potomka staršev iz Ljubljane in Prekmurja. Na Evroviziji bodo nastopili tudi glasbeniki iz nekdanje skupne države, in sicer predstavniki Hrvaške, Srbije in Črne gore. Mnogi bodo najbrž pesti stiskali tudi za Italijana Sala Da Vincija, ki je na Sanremu navdušil s pesmijo Per sempre si.

Dunaj polfinalna večera gosti 12. in 14. maja, veliki finale bo 16. maja. Avstrija Evrovizijo gosti že tretjič, pred tem že v letih 1967 in 2015. Lani je v Baslu v Švici slavil avstrijski pevec JJ z operno balado Wasted Love.

V prvem polfinalnem večeru bodo v prvi polovici nastopili predstavniki Moldavije, Švedske, Hrvaške, Grčije, Portugalske, Gruzije, Italije, Finske in Črne gore. V drugi polovici bodo sledili Estonija, Izrael, Nemčija, Belgija, Litva, San Marino, Poljska in Srbija.

V drugem polfinalu se bodo naprej predstavili Bolgarija, Azerbajdžan, Romunija, Luksemburg, Češka, Francija, Armenija, Švica in Ciper ter nato še Avstrija, Latvija, Danska, Avstralija, Ukrajina, Združeno kraljestvo, Albanija, Malta in Norveška.

Avstrija se je kot država gostiteljica poleg velike četverice, torej Francije, Nemčije, Italije in Združenega kraljestva, neposredno uvrstila v veliki finale. Deseterica najboljših držav iz vsakega polfinala bo izbrana na podlagi glasovanja občinstva ter gledalcev in poslušalcev po vsem svetu in strokovne žirije. V sobotni finale se bo na tak način uvrstilo 20 držav.

Stavnice na vrh trenutno uvrščajo Finsko, visoko pa kotirata Francija in Grčija. Tudi Avstralija in Izrael sta vselej v krogu favoritov, poudarjajo tudi na slovenskem portalu evrovizija.com. V prvi deseterici so še Danska, Švedska, Romunija, Ukrajina in Italija. A kot dodajajo, se karte med polfinalnimi nastopi utegnejo še premešati.

Prvi polfinalni večer naj bi se začel s filmčkom o 70-letni zgodovini evrovizijskega glasbenega tekmovanja, ki predstavlja tudi 70 let ljubezni, poroča STA. Sedemdesetčlanski zbor bo tudi spomnil na pesem L'amour Est Bleu, ki velja za eno najbolj priljubljenih evrovizijskih uspešnic vseh časov. Pesem je bilo slišati, ko je Dunaj leta 1967 prvič gostil to tekmovanje. Na dunajskem evrovizijskem odru bodo v času tekmovalnih večerov nastopili lanski evrovizijski zmagovalec JJ in še nekateri drugi nekdanji sodelujoči, ki bodo predstavili kultne pesmi iz zgodovine tekmovanja.

Voditelja bosta avstrijska pevka in model Victoria Swarovski ter avstrijski igralec in scenarist Michael Ostrowski. Uradna maskota tekmovanja je Auri, ki je po navedbah uradne spletne strani evrovizijskega tekmovanja simbol enotnosti, ustvarjalnosti in moči skupnih doživetij.