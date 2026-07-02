Eva Boto je našla pravega (VIDEO)

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Ob prvem skupnem prepevanju sta vedela, da bo nastalo nekaj posebnega. FOTOGRAFIJE: MATIC GABRIEL
Romantika, nežnost in eleganca so vodile ustvarjalce tudi pri snemanju videospota.
Pevca sta prepričana, da se njuna glasova odlično dopolnjujeta.
K. G.
 2. 7. 2026 | 12:25
 2. 7. 2026 | 13:19
3:06
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Po veliki uspešnici Za naju, ki je na YouTubu presegla milijon ogledov in postala ena najbolj priljubljenih poročnih pesmi pri nas, Eva Boto predstavlja novo glasbeno zgodbo. Tokrat je moči združila s pevcem Gregorjem Ravnikom, s katerim sta posnela čustven duet S tabo mi je lažje vse. Romantično balado spremlja tudi videospot, posnet v idiličnem ambientu Gradu Otočec.

Besedilo skladbe je napisala Eva, ki pravi, da je pesem nastala iz razmišljanja o ljudeh, ki nam dajejo občutek varnosti in bližine. »V svetu, ki je pogosto preglasen in kaotičen, ta pesem išče mir v preprostem, a hkrati najdragocenejšem občutku, da nismo sami. Govori o tem, da ljubezen ne pomeni popolnosti, ampak varnost, oporo in prostor, kjer ni potrebe po pretvarjanju,« pojasnjuje pevka. Čeprav je skladbo sprva ustvarjala z mislijo na prijateljstvo in podporo najbližjih, je med nastajanjem dobila izrazito ljubezensko noto. »Ko sem ustvarjala pesem, sem največ razmišljala o svojih najbližjih. Potem pa sem se zaljubila v verz to življenje lepše je v dvoje. Skoraj sem ga odstranila, ker nisem želela pesmi omejiti zgolj na partnerski odnos. Ko sem si dovolila slediti občutkom, so se sestavili tudi vsi ostali verzi,« razkriva.

Upam si trditi, da gre za enega lepših ljubezenskih duetov v zadnjem letu.

Bil je edina prava izbira

Že med pisanjem je vedela, da želi pesem zapeti v duetu, Gregor Ravnik pa je bil zanjo edina prava izbira. »Besede in melodijo sem ustvarjala z mislijo, kako bi Gregor to odpel. Ko sem napisala pesem, sem ga poklicala in rekla: 'Mislim, da imam pesem za naju.'« Pravi, da sta ob prvem skupnem prepevanju oba začutila, da je nastalo nekaj posebnega. »Ko sva pesem prvič zapela skupaj, sva se oba naježila. Samo spogledala sva se in nasmejala. Takrat sva vedela, da je to to. Ne predstavljam si nikogar drugega, ki bi lepše sodil v to zgodbo.«

Navdušenja ne skriva niti Gregor. »Zelo sem bil vesel, ko me je Eva povabila k duetu. Pesem mi je najprej zapela in takoj me je pritegnila. Počaščen sem, da je v tej zgodbi videla mene. Upam si trditi, da gre za enega lepših ljubezenskih duetov v zadnjem letu.« Skladbo spremlja romantičen videospot, s katerim so si želeli ujeti predvsem nežnost, eleganco in pristna čustva. »Želela sva prikazati občutke, ki jih nosi pesem. Romantika, nežnost in eleganca – te tri besede najbolje opišejo vizualno podobo spota.« Po uspehu pesmi Za naju mnogi že ugibajo, da bi lahko tudi S tabo mi je lažje vse postala nova priljubljena spremljevalka poročnih obredov in drugih nepozabnih življenjskih trenutkov.

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