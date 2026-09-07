Eva Černe Avbelj: ganila domače občinstvo (FOTO)

Dve desetletji glasbene kariere je Eva Černe Avbelj proslavila tam, kjer se je njena odrska pot pravzaprav začela – v Poletnem gledališču Studenec v domači občini. Skoraj dve uri in pol dolg jubilejni koncert pred polnim avditorijem je bil prerez njenega ustvarjanja, od slovenskih popevk in ljudske glasbe do opere, narodnozabavnih skladb in muzikalov. Večer se je končal z dolgim aplavzom in stoječimi ovacijami. Ob glasbenem programu je navdušila tudi z dovršeno odrsko podobo in več elegantnimi večernimi toaletami.

Za mogočno glasbeno spremljavo je poskrbel Policijski orkester. FOTO: Darja Štravs Tisu

Ob spremljavi Policijskega orkestra pod vodstvom dirigenta Nejca Bečana je Eva skozi program nizala skladbe, ki so zaznamovale njeno dvajsetletno pot. Koncert je simbolično odprla s Poletno nočjo, sledile so skladbe Med iskrenimi ljudmi, Pomlad v mestu, Ta noč je moja, Mladost in Čudeži smehljaja, s katero je pred dvema desetletjema pritegnila tudi pozornost Klemna Bunderle. Ta se ji je pozneje pridružil kot eden od gostov večera. Pomemben del programa je bil posvečen slovenski glasbeni tradiciji. Z dolgoletnim prijateljem in glasbenim kolegom Klemnom Torkarjem je zapela Mati, bodiva prijatelja in Pod rožnato planino, ob spremljavi citrarja Tomaža Plahutnika pa še Kje so tiste stezice. Posebno čustven je bil nastop v gorenjskih narodnih nošah, ko sta izvedla Avsenikovo Lepe ste ve Karavanke.

S Klemnom Torkarjem je zapela tudi v gorenjski narodni noši. FOTO: Darja Štravs Tisu

»To je bil trenutek, ko sem se lahko poklonila izjemni narodnozabavni glasbi,« je po koncertu povedala Eva in priznala, da so jo čustva spremljala ves večer. Ob skladbi Oj, Triglav, moj dom so se ji na odru pridružili ženski pevski zbor Moj spev in člani moške vokalne skupine Adam Ravbar, nato pa je program naredil izrazit žanrski obrat. Z opernimi biseri Quando me'n vo', O mio babbino caro in Meine Lippen, sie küssen so heiß je pokazala tudi svojo vokalno širino.

Klemen Bunderla je Evo označil za vrhunsko pevko. FOTO: Darja Štravs Tisu

Pomembno mesto so imeli muzikali, ki so zaznamovali velik del njene kariere. Zapela je Neomajno iz muzikala Moje pesmi, moje sanje ter skladbe iz Veronike Deseniške, pri katerih se ji je znova pridružil Klemen Bunderla. Za veliki finale je prihranila Fantoma iz opere. Občinstvo jo je na koncu nagradilo s stoječimi ovacijami in jo z aplavzom priklicalo nazaj na oder. Za dodatek je s Klemnom Torkarjem zapela še Time to Say Goodbye, večer pa sklenila s skladbo Prijatelja za vedno. »Zame je bil to sanjski večer, ko sem res lahko izrazila, kdo sem,« je po koncertu strnila vtise Eva. Jubilejni večer je tako postal poklon dvajsetletni poti pevke, ki je prav z žanrsko raznolikostjo, močnim glasom in prepričljivo odrsko prezenco dokazala, zakaj ostaja ena prepoznavnejših slovenskih glasbenic.