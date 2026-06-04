Eva Hren z novim singlom napoveduje čustveno glasbeno jesen

Pevka in avtorica Eva Hren napoveduje pestro glasbeno jesen. Takrat namreč načrtuje izid novega albuma, na katerem že dlje intenzivno dela. Večina skladb je že dokončanih, prvega glasbenega utripa prihajajočega projekta pa se lahko poslušalci razveselijo že zdaj. Kot novi singel je namreč predstavila skladbo z naslovom Diham.

Kot pravi Eva, je izbira skladbe povsem spontana, vendar hkrati simbolično zaznamuje obdobje, v katerem je nastajala večina novega materiala. »Ker so skladbe v večini nastajale v koronskem in pokoronskem času, je skladba Diham velika predstavnica tega obdobja,« pojasnjuje glasbenica. Pesem se dotika občutkov, ki jih je svet doživljal v času epidemije, ko so vsakdanje stvari, kot so svobodno dihanje, pogovor, druženje ali objem, dobile povsem nov pomen. Besedilo, pod katerega se podpisuje Špela Vintar, govori o povezanosti in odtujenosti sodobnega sveta ter o vztrajanju pri najbolj osnovnem življenjskem dejanju – dihanju. Glasbo je ustvaril Goran Rukavina. Ob izidu skladbe je Eva predstavila tudi videospot, za katerega je poskrbel Miha Tozon. Tokrat se je odločila za nekoliko drugačen pristop in pred kamero povabila svoje najbližje.