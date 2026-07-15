Eva Kovačič z novim videospotom že osvaja poslušalce (VIDEO)

Eva Kovačič, ki jo širša javnost pozna tudi kot pevko ansambla Vražji muzikanti, vse uspešneje gradi samostojno glasbeno pot. Po avtorskih skladbah Tiha voda, Papir in Hvala ti je pomemben mejnik dosegla na letošnjih 45. Melodijah morja in sonca, kjer je z balado Dve naravi osvojila odlično tretje mesto.

Pesem govori o notranjih nasprotjih, ki jih nosi vsak človek – o dvomu in pogumu, svetlobi in senci ter sprejemanju samega sebe. Z njo Eva sporoča, da popolnost ni pogoj za srečo, saj nas prav naše različne plati delajo iskrene in pristne. Besedilo je soustvarila z Dragico Šteh, glasbo z Romanom Sarjašem, ki je v svojem studiu Art Music Records poskrbel tudi za aranžma. Skladba je dobila videospot, posnet na več slikovitih slovenskih lokacijah. Med njimi so razgledi z Nanosa, ruševine dvorca Hošperk, most čez reko Unico ter zgodovinski rovi v okolici Planine. Za režijo in kamero je poskrbel Rok Breznik, videospot pa je že na ogled na YouTubu. Ob glasbeni karieri Eva svoje znanje z veseljem predaja mlajšim generacijam, saj deluje kot učiteljica glasbene umetnosti. Njena najnovejša balada po uspehu na festivalu že osvaja poslušalce.