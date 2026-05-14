Evrovizija 2026 v živo: oglejte si drugi polfinalni večer skupaj z nami in navijajte za Slovenko Evo Marijo (VIDEO)

V torek zvečer je bila imenovana prva deseterica pesmi za sobotni evrovizijski veliki finale, nocoj pa sledi drugi polfinalni dogodek. V dunajski Stadthalle bo od 21. ure naprej potekal drugi polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Evrovizije. Skupno bo moč slišati in videti 15 skladb. Četrtkov večer je namenjen predstavitvam sledečih držav: Bolgarija, Azerbajdžan, Romunija, Luksemburg, Češka, Francija, Armenija, Švica in Ciper ter nato še Avstrija, Latvija, Danska, Avstralija, Ukrajina, Združeno kraljestvo, Albanija, Malta in Norveška. Avstrija kot država gostiteljica in velika četverica - Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo - se neposredno uvrstijo v veliki finale. Deseterica najboljših držav iz vsakega polfinala bo izbrana na podlagi glasovanja občinstva ter gledalcev in poslušalcev po vsem svetu in strokovne žirije. V veliki finale 70. Tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo v soboto, 16. maja, se bo na tak način uvrstilo 20 držav.

Kot je znano, si je RTV Slovenija s politizacijo tega glasbenega dogodka privoščila cenzuro letošnje prireditve in Slovencem ne samo odrekla sodelovanje, ampak celo ogled Evrovizije, sicer stalnice majskega večera še iz časov rajnke Jugoslavije. Zato nacionalka, kljub temu, da jo plačujemo vsi Slovenci, nocojšnjega dogodka, podobno kot v torek, ne bo prenašala. A nič za to, saj si lahko Evrovizijo ogledate prek našega portala:

Kliknite na sliko za ogled prenosa v živo v četrtek od 21:00 naprej



Prenos preko platforme youtube zagotavljata Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in avstrijska radiotelevizija ORF. Odprl se vam bo v novem oknu.

Nocoj bo pela tudi Slovenka, a žal ne za Slovenijo

Slovenija bo na glasbenem spektaklu vendarle imela svojo predstavnico, saj bo Luksemburg s pesmijo Mother Nature zastopala 20-letna pevka Eva Marija. Vsestranska glasbenica s polnim imenom Eva Marija Kavaš Puc je potomka staršev iz Ljubljane in Prekmurja. Eva Marija se je rodila v Luksemburgu, kjer je tudi odraščala. Starša sta Slovenca: oče Martin Puc prihaja iz Ljubljane, mati Nataša Kavaš Puc pa iz Beltincev. Starša sta se zaradi zaposlitve v evropskih institucijah preselila v Luksemburg že pred njenim rojstvom.

RTV Sloveniji kljub trudu ni uspelo ubiti evrovizijskega duha v Sloveniji. Nocoj bo namreč na odru stala Slovenka. To je prelepa Eva Marija, Slovenka, ki bo nocoj poskusila prepričati Evropo s pesmijo Mother Nature (Mati narava). Žal ne nastopa za domovino, ampak za Luksemburg. FOTO: Lisa Leutner, Reuters

Z glasbo se je začela ukvarjati zelo zgodaj. Že pri treh letih se je navdušila nad violino, potem ko je gledala zmago Alexandra Rybaka na Pesmi Evrovizije leta 2009. Nastopa od približno 14. leta starosti. Na luksemburški glasbeni šoli Conservatoire de Luxembourg je prejela široko glasbeno izobrazbo. Študirala je violino, petje, klavir in bas kitaro ter spoznala različne glasbene žanre, od jazza in klasične glasbe do popa in rocka. Trenutno zaključuje študij pisanja skladb v Londonu. 30. oktobra 2025 je luksemburška nacionalna televizija RTL objavila, da bo Eva Marija sodelovala na luksemburškem nacionalnem izboru za Pesem Evrovizije. V finalu izbora je prejela najvišje število točk tako od strokovne žirije kot od občinstva in tako bo s skladbo »Mother Nature« maja 2026 zastopala Luksemburg na Pesmi Evrovizije na Dunaju.

Oglejte si pesem slovenske predstavnice

Največji favoriti so Finci

Največja sprememba letošnje Evrovizije v primerjavi z lanskim letom je vrnitev glasov žirije v oba polfinalna večera. Lani so bile v obeh polfinalnih večerih skladbe za finalni večer izbrane izključno na podlagi glasov občinstva. Razmerje med glasovi žirije in glasovi občinstva pa bo, tako kot to velja za veliki finale, 50:50. Stavnice največ možnosti za evrovizijsko zmago letos pripisujejo Finski, Grčiji in Danski, med peterico favoritov za zmago pa je tudi Izrael. Lani je v švicarskem Baslu slavil avstrijski pevec JJ z operno balado Wasted Love.

