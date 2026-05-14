  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MIMO CENZURE RTV SLOVENIJE

Evrovizija 2026 v živo: oglejte si drugi polfinalni večer skupaj z nami in navijajte za Slovenko Evo Marijo (VIDEO)

Kljub cenzuri na RTV Slovenija smo na Slovenskih novicah uporabnikom omogočili ogled drugega polfinalnega večera Evrovizije 2026 v živo. Nocojšnji večer je še posebej pomemben, saj lahko navijate za slovensko predstavnico na Evroviziji 2026, ki nastopa za barve Luksemburga: gre za Evo Marijo Kavaš Puc.
Čudovita Eva Marija med nastopom. FOTO: Tobias Schwarz Afp

Čudovita Eva Marija med nastopom. FOTO: Tobias Schwarz Afp

RTV Sloveniji kljub trudu ni uspelo ubiti evrovizijskega duha v Sloveniji. Nocoj bo namreč na odru stala Slovenka. To je prelepa Eva Marija, Slovenka, ki bo nocoj poskusila prepričati Evropo s pesmijo Mother Nature (Mati narava). Žal ne nastopa za domovino, ampak za Luksemburg. FOTO: Lisa Leutner, Reuters

RTV Sloveniji kljub trudu ni uspelo ubiti evrovizijskega duha v Sloveniji. Nocoj bo namreč na odru stala Slovenka. To je prelepa Eva Marija, Slovenka, ki bo nocoj poskusila prepričati Evropo s pesmijo Mother Nature (Mati narava). Žal ne nastopa za domovino, ampak za Luksemburg. FOTO: Lisa Leutner, Reuters

Odlično vzdušje pred začetkom 2. polfinalnega večera. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Odlično vzdušje pred začetkom 2. polfinalnega večera. FOTO: Lisa Leutner Reuters

   

   

Čudovita Eva Marija med nastopom. FOTO: Tobias Schwarz Afp
RTV Sloveniji kljub trudu ni uspelo ubiti evrovizijskega duha v Sloveniji. Nocoj bo namreč na odru stala Slovenka. To je prelepa Eva Marija, Slovenka, ki bo nocoj poskusila prepričati Evropo s pesmijo Mother Nature (Mati narava). Žal ne nastopa za domovino, ampak za Luksemburg. FOTO: Lisa Leutner, Reuters
Odlično vzdušje pred začetkom 2. polfinalnega večera. FOTO: Lisa Leutner Reuters
   
E. N.
 14. 5. 2026 | 21:00
 14. 5. 2026 | 21:43
A+A-

V torek zvečer je bila imenovana prva deseterica pesmi za sobotni evrovizijski veliki finale, nocoj pa sledi drugi polfinalni dogodek. V dunajski Stadthalle bo od 21. ure naprej potekal drugi polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Evrovizije. Skupno bo moč slišati in videti 15 skladb. Četrtkov večer je namenjen predstavitvam sledečih držav: Bolgarija, Azerbajdžan, Romunija, Luksemburg, Češka, Francija, Armenija, Švica in Ciper ter nato še Avstrija, Latvija, Danska, Avstralija, Ukrajina, Združeno kraljestvo, Albanija, Malta in Norveška. Avstrija kot država gostiteljica in velika četverica - Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo - se neposredno uvrstijo v veliki finale. Deseterica najboljših držav iz vsakega polfinala bo izbrana na podlagi glasovanja občinstva ter gledalcev in poslušalcev po vsem svetu in strokovne žirije. V veliki finale 70. Tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo v soboto, 16. maja, se bo na tak način uvrstilo 20 držav.

Kot je znano, si je RTV Slovenija s politizacijo tega glasbenega dogodka privoščila cenzuro letošnje prireditve in Slovencem ne samo odrekla sodelovanje, ampak celo ogled Evrovizije, sicer stalnice majskega večera še iz časov rajnke Jugoslavije. Zato nacionalka, kljub temu, da jo plačujemo vsi Slovenci, nocojšnjega dogodka, podobno kot v torek, ne bo prenašala. A nič za to, saj si lahko Evrovizijo ogledate prek našega portala:

Kliknite na sliko za ogled prenosa v živo v četrtek od 21:00 naprej

   
   

Prenos preko platforme youtube zagotavljata Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in avstrijska radiotelevizija ORF. Odprl se vam bo v novem oknu.

Nocoj bo pela tudi Slovenka, a žal ne za Slovenijo

Slovenija bo na glasbenem spektaklu vendarle imela svojo predstavnico, saj bo Luksemburg s pesmijo Mother Nature zastopala 20-letna pevka Eva Marija. Vsestranska glasbenica s polnim imenom Eva Marija Kavaš Puc je potomka staršev iz Ljubljane in Prekmurja. Eva Marija se je rodila v Luksemburgu, kjer je tudi odraščala. Starša sta Slovenca: oče Martin Puc prihaja iz Ljubljane, mati Nataša Kavaš Puc pa iz Beltincev. Starša sta se zaradi zaposlitve v evropskih institucijah preselila v  Luksemburg že pred njenim rojstvom.

RTV Sloveniji kljub trudu ni uspelo ubiti evrovizijskega duha v Sloveniji. Nocoj bo namreč na odru stala Slovenka. To je prelepa Eva Marija, Slovenka, ki bo nocoj poskusila prepričati Evropo s pesmijo Mother Nature (Mati narava). Žal ne nastopa za domovino, ampak za Luksemburg. FOTO: Lisa Leutner, Reuters
RTV Sloveniji kljub trudu ni uspelo ubiti evrovizijskega duha v Sloveniji. Nocoj bo namreč na odru stala Slovenka. To je prelepa Eva Marija, Slovenka, ki bo nocoj poskusila prepričati Evropo s pesmijo Mother Nature (Mati narava). Žal ne nastopa za domovino, ampak za Luksemburg. FOTO: Lisa Leutner, Reuters

Z glasbo se je začela ukvarjati zelo zgodaj. Že pri treh letih se je navdušila nad violino, potem ko je gledala zmago Alexandra Rybaka na Pesmi Evrovizije leta 2009. Nastopa od približno 14. leta starosti. Na luksemburški glasbeni šoli Conservatoire de Luxembourg je prejela široko glasbeno izobrazbo. Študirala je violino, petje, klavir in bas kitaro ter spoznala različne glasbene žanre, od jazza in klasične glasbe do popa in rocka. Trenutno zaključuje študij pisanja skladb v Londonu. 30. oktobra 2025 je luksemburška nacionalna televizija RTL objavila, da bo Eva Marija sodelovala na luksemburškem nacionalnem izboru za Pesem Evrovizije. V finalu izbora je prejela najvišje število točk tako od strokovne žirije kot od občinstva in tako bo s skladbo »Mother Nature« maja 2026 zastopala Luksemburg na Pesmi Evrovizije na Dunaju.

Oglejte si pesem slovenske predstavnice

Največji favoriti so Finci

Največja sprememba letošnje Evrovizije v primerjavi z lanskim letom je vrnitev glasov žirije v oba polfinalna večera. Lani so bile v obeh polfinalnih večerih skladbe za finalni večer izbrane izključno na podlagi glasov občinstva. Razmerje med glasovi žirije in glasovi občinstva pa bo, tako kot to velja za veliki finale, 50:50. Stavnice največ možnosti za evrovizijsko zmago letos pripisujejo Finski, Grčiji in Danski, med peterico favoritov za zmago pa je tudi Izrael. Lani je v švicarskem Baslu slavil avstrijski pevec JJ z operno balado Wasted Love.

RTV Sloveniji kljub trudu ni uspelo ubiti evrovizijskega duha v Sloveniji. Nocoj bo namreč na odru stala Slovenka. To je prelepa Eva Marija, Slovenka, ki bo nocoj poskusila prepričati Evropo s pesmijo Mother Nature (Mati narava). Žal ne nastopa za domovino, ampak za Luksemburg. FOTO: Lisa Leutner, Reuters
RTV Sloveniji kljub trudu ni uspelo ubiti evrovizijskega duha v Sloveniji. Nocoj bo namreč na odru stala Slovenka. To je prelepa Eva Marija, Slovenka, ki bo nocoj poskusila prepričati Evropo s pesmijo Mother Nature (Mati narava). Žal ne nastopa za domovino, ampak za Luksemburg. FOTO: Lisa Leutner, Reuters

Odlično vzdušje pred začetkom 2. polfinalnega večera. FOTO: Lisa Leutner Reuters
Odlično vzdušje pred začetkom 2. polfinalnega večera. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Več iz teme

EvrovizijaEurosongPesem EvrovizijeRTV Slovenijaprenos
ZADNJE NOVICE
21:39
Bulvar  |  Tuji trači
NENAVADNO OBNAŠANJE

Kaj se dogaja z Britney? V restavraciji kričala in celo lajala

Pred le nekaj dnevi je zapustila rehabilitacijski center za odvajanje od prepovedanih drog in alkohola.
14. 5. 2026 | 21:39
21:27
Novice  |  Kronika  |  Doma
NE NASEDAJTE

Ste prejeli SMS sporočilo o prometnem prekršku? Pozor, gre za prevaro!

Sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke.
14. 5. 2026 | 21:27
21:16
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Tanjo Žagar, Nušo Derendo in Mišo Molk.
14. 5. 2026 | 21:16
21:00
Live
Bulvar  |  Glasba in film
MIMO CENZURE RTV SLOVENIJE

Evrovizija 2026 v živo: oglejte si drugi polfinalni večer skupaj z nami in navijajte za Slovenko Evo Marijo (VIDEO)

Kljub cenzuri na RTV Slovenija smo na Slovenskih novicah uporabnikom omogočili ogled drugega polfinalnega večera Evrovizije 2026 v živo. Nocojšnji večer je še posebej pomemben, saj lahko navijate za slovensko predstavnico na Evroviziji 2026, ki nastopa za barve Luksemburga: gre za Evo Marijo Kavaš Puc.
14. 5. 2026 | 21:00
20:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Spogledovanje dviguje samozavest, flirt priporočljiv tudi za dolgoletne pare

Možgani se bolj odzivajo na nepredvidljivost.
14. 5. 2026 | 20:44
20:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Stal na pnevmatiki nakladača, ko se je zgodilo. Delavec (36) je hudo poškodovan

Zgodilo se je na deponiji na območju naselja Srpenica v občini Bovec.
14. 5. 2026 | 20:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Kaj so jedli Rimljani, vitezi in kaznjenci? Odgovor vas čaka na gradu

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki