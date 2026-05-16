Evrovizija 2026 v živo: oglejte si veliki finale skupaj z nami (VIDEO)

V torek zvečer je bila imenovana prva deseterica pesmi za sobotni evrovizijski veliki finale, v četrtek pa še druga deseterica. Nocoj je napočil čas za veliki finale izbora za pesem Evrovizije. V dunajski Stadthalle bo od 21. ure naprej potekal slavnostni megadogodek letošnjega 70. tekmovanja za pesem Evrovizije. Skupno bo moč slišati in videti 25 skladb prav toliko sodelujočih držav. 20 se jih je v finale uvrstilo z glasovanjem na oba polfinalna večera, Avstrija kot država gostiteljica in velika četverica - Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo - pa se neposredno uvrstijo v veliki finale, ker plačajo največ v evrovizijsko blagajno in imajo zato privilegije. Deseterica najboljših držav iz vsakega polfinala je tako bila izbrana na podlagi glasovanja občinstva ter gledalcev in poslušalcev po vsem svetu in strokovne žirije. Pravico glasovanja nocoj imajo sicer vse sodelujoče države, kar 35 jih je, glasujejo pa lahko tudi izven Evrope.

Kot je znano, si je RTV Slovenija s politizacijo tega glasbenega dogodka privoščila cenzuro letošnje prireditve in Slovencem ne samo odrekla sodelovanje, ampak celo ogled Evrovizije, sicer stalnice majskega večera še iz časov rajnke Jugoslavije. Zato nacionalka, kljub temu, da jo plačujemo vsi Slovenci, nocojšnjega dogodka, podobno kot v torek in četrtek, ne bo prenašala. A nič za to, saj si lahko Evrovizijo ogledate prek našega portala:

Prenos preko platforme youtube zagotavljata Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in avstrijska radiotelevizija ORF. Odprl se vam bo v novem oknu.

Finale se bo začel s paradno povorko zastav, na kateri se bo predstavilo vseh petindvajset finalistov, ob spremljavi lanskoletnega zmagovalca, pevca JJ-ja, ki bo izvedel skladbo z naslovom Kraljica noči ("The Queen of the Night") v spremljavi Dunajskega radijskega simfoničnega orkestra, plesalcev in akrobatov. Med premori bodo nastopili nekdanji udeleženci Evrovizije Max Mutzke (Nemčija 2004), Ruslana (Ukrajina 2004), Lordi (Finska 2006), Alexander Rybak (Norveška 2009 in 2018), Verka Serduchka (Ukrajina 2007), Kristian Kostov (Bolgarija 2017), Erika Vikman (Finska 2025) in Miriana Conte (Malta 2025), ki bodo v počastitev sedemdesete obletnice tekmovanja izvedli nove različice nekdanjih tekmovalnih skladb; Parov Stelar bo zaigral skladbe iz svojega repertoarja; Cesár Sampson (Avstrija 2018) pa bo izvedel skladbo Dunaj ("Vienna").

Tudi Slovenija letos imela predstavnico

Kot je znano, je tudi Slovenija na letošnjem evrovizijskem glasbenem spektaklu vendarle imela svojo predstavnico. Luksemburg je s pesmijo Mother Nature zastopala 20-letna pevka Eva Marija. Vsestranska glasbenica s polnim imenom Eva Marija Kavaš Puc je potomka staršev iz Ljubljane in Prekmurja. Eva Marija se je rodila v Luksemburgu, kjer je tudi odraščala. Starša sta Slovenca: oče Martin Puc prihaja iz Ljubljane, mati Nataša Kavaš Puc pa iz Beltincev. Starša sta se zaradi zaposlitve v evropskih institucijah preselila v Luksemburg že pred njenim rojstvom.

Oglejte si pesem slovenske predstavnice

Največji favoriti so Finci

Stavnice največ možnosti za evrovizijsko zmago letos pripisujejo Finski, Grčiji in Danski, med peterico favoritov za zmago pa je tudi Izrael. Največja sprememba letošnje Evrovizije v primerjavi z lanskim letom je vrnitev glasov žirije v oba polfinalna večera. Lani so bile v obeh polfinalnih večerih skladbe za finalni večer izbrane izključno na podlagi glasov občinstva. Razmerje med glasovi žirije in glasovi občinstva pa bo, tako kot to velja za veliki finale, 50:50.