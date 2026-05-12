Evrovizija 2026 v živo: ogled največjega glasbenega dogodka leta od 21:00 na Slovenskih novicah

Nocoj bo imenovana prva deseterica pesmi za sobotni evrovizijski veliki finale. V dunajski Stadthalle bo namreč od 21. ure naprej potekal prvi polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Evrovizije. Skupno bo nocoj moč slišati in videti 17 skladb. Drugi polfinalni večer z 18 nastopajočimi pa bo v četrtek. V prvem polfinalnem večeru bodo nastopili predstavniki Moldavije, Švedske, Hrvaške, Grčije, Portugalske, Gruzije, Italije, Finske, Črne gore, Estonije, Izraela, Nemčije, Belgije, Litve, San Marina, Poljske in Srbije.

Kot je znano, si je RTV Slovenija samovoljno privoščila nezaslišano cenzuro letošnje prireditve. Zato nacionalka, kljub temu, da jo plačujemo vsi Slovenci, nocojšnjega dogodka ne bo prenašala. A nič hudega, v živo si boste od 21. ure naprej lahko prenos Evrovizije ogledali tukaj:



Prenos se prične ob 21:00. Zagotavljata ga Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in avstrijska radiotelevizija ORF.

Največji favoriti so Finci

Največja sprememba letošnje Evrovizije v primerjavi z lanskim letom je vrnitev glasov žirije v oba polfinalna večera. Lani so bile v obeh polfinalnih večerih skladbe za finalni večer izbrane izključno na podlagi glasov občinstva. Razmerje med glasovi žirije in glasovi občinstva pa bo, tako kot to velja za veliki finale, 50:50. Stavnice največ možnosti za evrovizijsko zmago letos pripisujejo Finski, Grčiji in Danski.

Slovenija bo na glasbenem spektaklu vendarle imela svojo predstavnico, saj bo Luksemburg s pesmijo Mother Nature zastopala 20-letna Eva Marija. Vsestranska glasbenica s polnim imenom Eva Marija Kavaš Puc je potomka staršev iz Ljubljane in Prekmurja. Lani je v švicarskem Baslu slavil avstrijski pevec JJ z operno balado Wasted Love.

