Slavila Bangaranga, ne Michelle: jubilejna Pesem Evrovizije v znamenju protestov proti Izraelu, a veličastna

Niti pozivi k bojkotu, glasni shodi in javno negodovanje številnih komentatorjev ter političnih veljakov niso preprečili izvedbe največjega glasbenega spektakla na evropskih tleh: Pesem Evrovizije, letos jubilejna, 70., je brez posebnih težav izpolnila pričakovanja ljubiteljev tega dogodka, ki ga je po lanskem avstrijskem zmagovalcu JJ gostil Dunaj.

Hitro v uho

Tokrat je slavila 27-letna bolgarska izvajalka Darina Nikolaeva Jotova, ki nastopa pod umetniškim imenom Dara: prepričala je tako žirijo kot poslušalce in zmagala z največjim naskokom pred drugouvrščenim v zgodovini prireditve. Izraelca Novama Bettana, ki so ga na odru vseskozi spremljali žvižgi in vzkliki nezadovoljnega občinstva, in njegovo skladbo Michelle je z Bangarango prehitela za rekordnih 173 točk. Žirija ji je namenila 204 točke, poslušalci pa še 312, prvič po skoraj 10 letih se je tako zgodilo, da je zmagovalna pesem prepričala tako glasbeno stroko kot tudi javnost. Tretja je bila Romunka Alexandra Căpitănescu s skladbo z nedvomno pomenljivim naslovom in vsebino, Choke me; pevka je po izbruhu kritik, češ da opeva nasilne spolne prakse, kot je davljenje, pojasnila (in prepričala le malo koga), da gre v besedilu vendarle iskati simboliko. Pesem naj bi opozarjala na nevarne notranje strahove in dvome vase, zaradi katerih se nam včasih zdi, da nas okolica z nerealnimi pričakovanji duši. Opominja na pogosto spregledane čustvene bitke in nas spodbuja, naj prevzamemo nadzor nad svojim življenjem, je poudarila izvajalka.

Rekorderji Portugalski zmagovalec Salvador Sobral je pred leti s skladbo Amar pelos dois prepričal največ poslušalcev in zbral največ glasov. Z največjo prodajo se lahko pohvali predstavnik Italije Domenico Modugno s pesmijo Volare, ki sicer ni bila zmagovalna, največ pretočnih predvajanj oziroma streamov pa ima nizozemski zmagovalec Duncan Laurence s pesmijo Arcade.

Kakor koli že, letošnji hit poletja bo torej Bangaranga, zmagovalna skladba, ki gre neverjetno hitro v uho, njena izvajalka pa tudi v oko, napovedujejo poznavalci. Dara, ki je svoji domovini tako prinesla prvo zmago v zgodovini prestižnega tekmovanja, je ena najuspešnejših bolgarskih pop glasbenic zadnjih let s privlačnim, izstopajočim glasom in neverjetno samozavestno držo na odru; redno se uvršča na vrhove domačih glasbenih lestvic, z drugo ploščo Adhdara pa se je prebila tudi na svetovno sceno. Pod Bangarango so se sicer podpisali Anne Judith Stokke Wik, Darina Yotova, Dimitris Kontopoulos in Monoir, s katerimi Dara redno sodeluje. Peterico najboljših sta zaokrožili četrta Avstralija in peta Italija. Zadnje mesto je osvojilo Združeno kraljestvo, ki si je priborilo le eno samo točko, naši južni sosedje Hrvati so s skupino Lelek, ki je predstavila skladbo Andromeda, osvojili 15. mesto.

Naelektrena Romunka ni pela o spornih spolnih praksah, ampak o spregledanih čustvenih bitkah. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Več izvajalk

Na tekmovanju, kjer naših barv v znak političnega protesta ni bilo, je skupno sodelovalo 35 držav, v finale pa se jih je uvrstilo pet neposredno ter po 10 iz torkovega in četrtkovega predizbora. V jubilejni izvedbi je Pesem Evrovizije po zgledu njenih začetkov odprl orkester, ki je bil nekoč stalnica na odru ob nastopajočih; tokrat se je izkazal dunajski radijski simfonični orkester ORF.

Več udeležencev se je odločilo za skladbo v maternem jeziku in potisnilo angleščino v ozadje, kar je še bolj poudarilo raznolikost dogodka, na odru pa so se prepletali različni glasbeni žanri. Med nastopajočimi je bilo veliko več izvajalk (19) kot izvajalcev (12), štirje pa so bili mešani oziroma duetni nastopi. Zelo priljubljene so bile spet balade, zažigale (med njimi zmagovalka) pa so tudi živahne plesne skladbe, čeprav so stavnice zmago pripisovale Finski s pop skladbo ob violinski spremljavi. Seveda ni šlo brez afer in obtožb, izraelska vlada naj bi po mnenju mnogih poskušala z dragimi oglaševalskimi kampanjami vplivati na izid glasovanja, kar pa Evropska radiodifuzna zveza (EBU) odločno zanika.

516 TOČK je osvojila Dara.

Za sprostitev tako in drugače naelektrenega ozračja so poskrbele klasike z minulih tekmovanj, kot so Save Your Kisses For Me, Waterloo in Volare, v dolgem večeru pa so izzveneli tudi glasovi protestnikov, ki so na Dunaju in v nekaterih drugih evropskih mestih pozivali k svobodni Palestini in koncu vojne. Opozarjali so tudi na domnevno dvoličnost organizatorjev Pesmi Evrovizije, ki so s tekmovanja izločili Rusijo, Izraela pa ne. Prav zato je, spomnimo, tekmovanje bojkotirala peterica držav, poleg Slovenije še Islandija, Irska, Nizozemska in Španija.

Angleščina je vse bolj v ozadju.