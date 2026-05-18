  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EVROVIZIJA

Slavila Bangaranga, ne Michelle: jubilejna Pesem Evrovizije v znamenju protestov proti Izraelu, a veličastna

V ospredju zmaga Bolgarije, pesmi v maternem jeziku in pisani žanri.
Bangaranga bo hit poletja. FOTO: Radek Mica/AFP

Bangaranga bo hit poletja. FOTO: Radek Mica/AFP

Energična Dara je prepričala žirijo in poslušalce. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Energična Dara je prepričala žirijo in poslušalce. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Naelektrena Romunka ni pela o spornih spolnih praksah, ampak o spregledanih čustvenih bitkah. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Naelektrena Romunka ni pela o spornih spolnih praksah, ampak o spregledanih čustvenih bitkah. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Izraelski predstavnik Noam Bettan se je na zgražanje mnogih uvrstil na visoko drugo mesto. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Izraelski predstavnik Noam Bettan se je na zgražanje mnogih uvrstil na visoko drugo mesto. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Bolgarija se veseli prve evrovizijske zmage. FOTO: Radek Mica/AFP

Bolgarija se veseli prve evrovizijske zmage. FOTO: Radek Mica/AFP

Jubilejni Eurosong so pospremili protesti. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Jubilejni Eurosong so pospremili protesti. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Hrvaška Andromeda je osvojila 15. mesto. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Hrvaška Andromeda je osvojila 15. mesto. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Bangaranga bo hit poletja. FOTO: Radek Mica/AFP
Energična Dara je prepričala žirijo in poslušalce. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
Naelektrena Romunka ni pela o spornih spolnih praksah, ampak o spregledanih čustvenih bitkah. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Izraelski predstavnik Noam Bettan se je na zgražanje mnogih uvrstil na visoko drugo mesto. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Bolgarija se veseli prve evrovizijske zmage. FOTO: Radek Mica/AFP
Jubilejni Eurosong so pospremili protesti. FOTO: Lisa Leutner/Reuters
Hrvaška Andromeda je osvojila 15. mesto. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
E. B.
 18. 5. 2026 | 06:55
4:54
A+A-

Niti pozivi k bojkotu, glasni shodi in javno negodovanje številnih komentatorjev ter političnih veljakov niso preprečili izvedbe največjega glasbenega spektakla na evropskih tleh: Pesem Evrovizije, letos jubilejna, 70., je brez posebnih težav izpolnila pričakovanja ljubiteljev tega dogodka, ki ga je po lanskem avstrijskem zmagovalcu JJ gostil Dunaj.

Hitro v uho

Tokrat je slavila 27-letna bolgarska izvajalka Darina Nikolaeva Jotova, ki nastopa pod umetniškim imenom Dara: prepričala je tako žirijo kot poslušalce in zmagala z največjim naskokom pred drugouvrščenim v zgodovini prireditve. Izraelca Novama Bettana, ki so ga na odru vseskozi spremljali žvižgi in vzkliki nezadovoljnega občinstva, in njegovo skladbo Michelle je z Bangarango prehitela za rekordnih 173 točk. Žirija ji je namenila 204 točke, poslušalci pa še 312, prvič po skoraj 10 letih se je tako zgodilo, da je zmagovalna pesem prepričala tako glasbeno stroko kot tudi javnost. Tretja je bila Romunka Alexandra Căpitănescu s skladbo z nedvomno pomenljivim naslovom in vsebino, Choke me; pevka je po izbruhu kritik, češ da opeva nasilne spolne prakse, kot je davljenje, pojasnila (in prepričala le malo koga), da gre v besedilu vendarle iskati simboliko. Pesem naj bi opozarjala na nevarne notranje strahove in dvome vase, zaradi katerih se nam včasih zdi, da nas okolica z nerealnimi pričakovanji duši. Opominja na pogosto spregledane čustvene bitke in nas spodbuja, naj prevzamemo nadzor nad svojim življenjem, je poudarila izvajalka.

Rekorderji

Portugalski zmagovalec Salvador Sobral je pred leti s skladbo Amar pelos dois prepričal največ poslušalcev in zbral največ glasov. Z največjo prodajo se lahko pohvali predstavnik Italije Domenico Modugno s pesmijo Volare, ki sicer ni bila zmagovalna, največ pretočnih predvajanj oziroma streamov pa ima nizozemski zmagovalec Duncan Laurence s pesmijo Arcade.

Kakor koli že, letošnji hit poletja bo torej Bangaranga, zmagovalna skladba, ki gre neverjetno hitro v uho, njena izvajalka pa tudi v oko, napovedujejo poznavalci. Dara, ki je svoji domovini tako prinesla prvo zmago v zgodovini prestižnega tekmovanja, je ena najuspešnejših bolgarskih pop glasbenic zadnjih let s privlačnim, izstopajočim glasom in neverjetno samozavestno držo na odru; redno se uvršča na vrhove domačih glasbenih lestvic, z drugo ploščo Adhdara pa se je prebila tudi na svetovno sceno. Pod Bangarango so se sicer podpisali Anne Judith Stokke Wik, Darina Yotova, Dimitris Kontopoulos in Monoir, s katerimi Dara redno sodeluje. Peterico najboljših sta zaokrožili četrta Avstralija in peta Italija. Zadnje mesto je osvojilo Združeno kraljestvo, ki si je priborilo le eno samo točko, naši južni sosedje Hrvati so s skupino Lelek, ki je predstavila skladbo Andromeda, osvojili 15. mesto.

Naelektrena Romunka ni pela o spornih spolnih praksah, ampak o spregledanih čustvenih bitkah. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Naelektrena Romunka ni pela o spornih spolnih praksah, ampak o spregledanih čustvenih bitkah. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Več izvajalk

Na tekmovanju, kjer naših barv v znak političnega protesta ni bilo, je skupno sodelovalo 35 držav, v finale pa se jih je uvrstilo pet neposredno ter po 10 iz torkovega in četrtkovega predizbora. V jubilejni izvedbi je Pesem Evrovizije po zgledu njenih začetkov odprl orkester, ki je bil nekoč stalnica na odru ob nastopajočih; tokrat se je izkazal dunajski radijski simfonični orkester ORF.

Več udeležencev se je odločilo za skladbo v maternem jeziku in potisnilo angleščino v ozadje, kar je še bolj poudarilo raznolikost dogodka, na odru pa so se prepletali različni glasbeni žanri. Med nastopajočimi je bilo veliko več izvajalk (19) kot izvajalcev (12), štirje pa so bili mešani oziroma duetni nastopi. Zelo priljubljene so bile spet balade, zažigale (med njimi zmagovalka) pa so tudi živahne plesne skladbe, čeprav so stavnice zmago pripisovale Finski s pop skladbo ob violinski spremljavi. Seveda ni šlo brez afer in obtožb, izraelska vlada naj bi po mnenju mnogih poskušala z dragimi oglaševalskimi kampanjami vplivati na izid glasovanja, kar pa Evropska radiodifuzna zveza (EBU) odločno zanika.

516 TOČK

je osvojila Dara.

Za sprostitev tako in drugače naelektrenega ozračja so poskrbele klasike z minulih tekmovanj, kot so Save Your Kisses For Me, Waterloo in Volare, v dolgem večeru pa so izzveneli tudi glasovi protestnikov, ki so na Dunaju in v nekaterih drugih evropskih mestih pozivali k svobodni Palestini in koncu vojne. Opozarjali so tudi na domnevno dvoličnost organizatorjev Pesmi Evrovizije, ki so s tekmovanja izločili Rusijo, Izraela pa ne. Prav zato je, spomnimo, tekmovanje bojkotirala peterica držav, poleg Slovenije še Islandija, Irska, Nizozemska in Španija.

Angleščina je vse bolj v ozadju.

Bolgarija se veseli prve evrovizijske zmage. FOTO: Radek Mica/AFP
Bolgarija se veseli prve evrovizijske zmage. FOTO: Radek Mica/AFP

Več iz teme

glasbaEvrovizijaPesem EvrovizijekoncertEBUEurosong
ZADNJE NOVICE
09:35
Šport  |  Odmevi
NBA

Šok pri glasovanju za MVP: Dončić brez enega samega glasu

Luka Dončić četrti v glasovanju za MVP lige NBA.
18. 5. 2026 | 09:35
09:25
Bulvar  |  Domači trači
SLOVO

Boleče slovo pretreslo celotno družino: ob izgubi se je oglasila tudi hči z ganljivim sporočilom

Po več desetletjih skupne poti se je Stojan Auer poslovil od svoje žene Karmen.
18. 5. 2026 | 09:25
09:15
Novice  |  Svet
HANATAVIRUS

Virolog opozarja na možnost pojava novih, nevarnejših različic hantavirusa

Po besedah ruskega virologa danes o hantavirusu vemo, da ne predstavlja enake težave kot koronavirus SARS-CoV-2, ima pa eno nevarno lastnost.
18. 5. 2026 | 09:15
09:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
1994

Aretirali morilca iz Drniša, ustrelil je 19-letnika: »Ko so ga izpustili iz zapora po prvem umoru, več dni nismo zapuščali hiš ...« (FOTO)

50-letni Kristijan Aleksić, ki je v soboto zvečer na pragu svoje hiše ubil 19-letnega dostavljavca pic, so izsledili in danes zjutraj aretirali. Aleksić je bil policiji znan že od prej in je bil že obsojen zaradi umora leta 1994.
18. 5. 2026 | 09:05
08:45
Novice  |  Slovenija
POMEMBNA JE PREVENTIVA

Evropa ima zdravila za demenco, Slovenija ujetnica počasnih postopkov

Na mednarodni konferenci o demenci poudarili pomen preventive. Slikanje PET/CT imamo od letos na razpolago tudi pri nas.
Simona Fajfar18. 5. 2026 | 08:45
08:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki