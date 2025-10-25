Evrovizijski zvezdnik navdušil v Ljubljani, poskrbel za dve presenečenji (FOTO)

Petkov večer v Odiseji je zaznamoval eden najbolj eksplozivnih in nepozabnih koncertov letošnje jeseni. Na oder je stopil težko pričakovani Tommy Cash, ki je letos na Evroviziji predstavljal Estonijo, ter občinstvo popeljal skozi svoje najbolj provokativne, šokantne in hkrati ganljive umetniške točke.

Občinstvo je presenetil z dvema nepozabnima trenutkoma – najprej, ko je nepričakovano zapel legendarno slovensko pesem Modrijanov Ti moja rožica, medtem ko se je na velikem LED zaslonu za njim razprostirala slovenska zastava. Drugo presenečenje pa je sledilo, ko se mu je na odru pridružil Käärijä, še en evrovizijski zvezdnik, s katerim sta skupaj izvedla udarno točko, ki je dvorano popeljala do ekstaze.

Evrovizijska prijatelja si je z VIP galerije ogledala tudi skupina Joker Out na čelu z Bojanom Cvjetićaninom, ki je po koncertu na kratko povedal: »Moram reči, da kaj takšnega še nisem videl. Zanimivo.« Ob odru smo ujeli tudi Käärijä, ki je bil več kot navdušen: »Tommy Cash, Slovenija, Ljubljana, odlični ste. Rad vas imam.«