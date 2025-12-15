Fantje se razhajajo, a obljubljajo: Ko bo ekipa skupaj, bomo spet zaigrali

»Sebastijan, Matic, Luka, Sani pa tudi Oliver in Matevž, ki sta delovala bolj iz ozadja in ju niste toliko videli, se vsem zahvaljujemo za vseh enajst čudovitih let, ki smo jih preživeli z vami v dobri družbi. Upam, da se kmalu ponovno kje vidimo, na odru, pod njim ali kje drugje,« je zapis, ki je na družabnem omrežju Facebook pričakal številne ljubitelje štajerskega ansambla Zadetek. Nastopal je po vsej Sloveniji, fantje so bili opaženi tudi na festivalih. »Marsikdo je že vedel, marsikdo pa nam sedaj piše, kaj se dogaja. Nič, preprosto se je naša skupna pot po dolgih letih preigravanja končala. A naj bo jasno, gre le za skupno glasbeno pot. Torej kot ansambel Zadetek na kakšni poroki ne bomo igrali, bomo pa vsi, a vsak v svoji smeri, nadaljevali glasbene poti,« je pojasnil prvi mož ansambla Matic Lorbek. A ker se poti v življenju velikokrat prekrižajo, se lahko zgodi, da bodo še velikokrat zaigrali skupaj tudi kot Zadetek. Ali se celo odpravili na kakšno turnejo v tujino.

Ansambel je bil ustanovljen leta 2014 in se je uveljavil kot vsestranska glasbena skupina.

»Kar bo za nas bolj potovanje in zabava in ne resno delo. A vsak začetek ima svoj konec. In vsak konec je nov začetek. Za nami ostajajo nepozabni spomini. Veliko spominov, zato, ne glede na odločitev, gremo naprej,« so še zapisali fantje, ki so minulo soboto odigrali svoj zadnji »špil«. In čeprav so se imeli nenormalno lepo, jih je na koncu malce stisnilo pri srcu. »In to bolj, kot smo si mislili. Sploh ko smo se dogovarjali, katera pesem naj bo zadnja, ki jo bomo zaigrali. Zadnje ni, je bila pa zadnja za poglavje Zadetka. A tudi Zadetek ostaja. Ni ga mogoče izbrisati. In ko bo naša ekipa skupaj, bomo spet zaigrali. In vedno bo Zadetek ostal in skupna zgodba tudi,« pravijo fantje.