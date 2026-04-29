Fehtarji predstavljajo enega najambicioznejših projektov domače glasbene scene.

V kranjskem Cineplexxu se je minuli četrtek odvil večer, ki je napovedal enega ambicioznejših glasbenih projektov pri nas. Skupina Fehtarji je v razprodani dvorani premierno predstavila svoj novi videoalbum – obsežen in produkcijsko zahteven projekt, ki združuje štirinajst novih skladb in prav toliko videospotov.

Občinstvo je glasbenike ob prihodu pozdravilo z močnim aplavzom, kar je ustvarilo primerno kuliso za prvo javno predvajanje projekta, ki je nastajal več mesecev. »Videoalbum je zasnovan kot glasbeni projekt, ki povezuje zvočni in vizualni del v enotno zgodbo,« poudarjajo Fehtarji. »Vsaka pesem ima že ob izidu svoj videospot, hkrati pa so skladbe povezane – vsaka deluje samostojno, a jih druži skupna rdeča nit.«

Njihov tretji studijski album, naslovljen Strici so mi povedali, prinaša tudi izrazito žanrsko raznolikost. »Med ustvarjanjem smo razmišljali, kaj vse želimo povedati, zato so skladbe nastajale spontano in se precej razlikujejo,« pojasnjujejo. Ob tem izpostavljajo tudi pomen sodelovanja: »Izjemno smo ponosni na vse avtorje in producente, s katerimi smo sodelovali – vsak je prinesel svoj pogled, svojo idejo in energijo.«

Pri projektu so sodelovali številni uveljavljeni ustvarjalci, med njimi Damjan Jović, Matjaž, Maj in Urša Vlašič ter Alen Klepčar, produkcijo pa podpisujejo Miha Gorše, Tadej Mihelič in Boštjan Grabnar. Pomemben prispevek so dodali številni glasbeniki, ki so s svojimi interpretacijami soustvarili raznolik in dinamičen zvočni izraz. Premiera je bila zasnovana kot celovita izkušnja. Z uvodom »Dobrodošli v krajih, kjer se gore dotikajo neba in kjer cvetijo nageljni. Dobrodošli v zgodbah, ki so jih povedali strici. Dobrodošli pri nas doma,« so Fehtarji občinstvu razkrili koncept albuma, ki temelji na prepletanju glasbe in vizualne pripovedi. Gledalci so imeli priložnost na velikem platnu premierno videti in slišati vseh štirinajst skladb.

Na dogodku jih je podprl tudi glasbeni kolega Blaž Švab.

Vrhunec večera je sledil ob zaključku projekcije, ko je dvorana vstala in glasbenike nagradila z večminutnimi stoječimi ovacijami. »Danes nas je brez dvoma prevzel občutek ponosa. Gre za velik organizacijski zalogaj, in ko vse to vidiš na velikem platnu, pride tudi olajšanje,« so povedali. Dodali so: »Hvaležni smo vsem, ki nas spremljate in podpirate, ter vsem soustvarjalcem, ki so prispevali k tej zgodbi.« Videoalbum bo uradno izšel 10. maja, predpremiere pa bodo še v Novem mestu, Ljubljani in Celju. Fehtarji pa se ozirajo tudi proti naslednjemu velikemu mejniku – koncertu v Križankah, kjer bodo 18. junija projekt prvič predstavili še v živo.