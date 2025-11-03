  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVENSKA GLASBA

Fehtarji in Saša Lešnjak usodno zaznamovali polko (VIDEO)

Videospot za pesem Opa cupa posneli v Ameriki.
Fehtarji s Sašo v Dallasu, kjer so posneli videospot.  FOTOGRAFIJE:  Žan Zajc, Innea Studio 

Fehtarji s Sašo v Dallasu, kjer so posneli videospot.  FOTOGRAFIJE:  Žan Zajc, Innea Studio 

Saša Lešnjek je Fehtarje povsem prevzela.

Saša Lešnjek je Fehtarje povsem prevzela.

Skladbo Opa cupa so prvič predstavili lani na Gojzar tancu.

Skladbo Opa cupa so prvič predstavili lani na Gojzar tancu.

Fehtarji s Sašo v Dallasu, kjer so posneli videospot.  FOTOGRAFIJE:  Žan Zajc, Innea Studio 
Saša Lešnjek je Fehtarje povsem prevzela.
Skladbo Opa cupa so prvič predstavili lani na Gojzar tancu.
Mojca Marot
 3. 11. 2025 | 07:25
3:13
A+A-

»Čeprav je na podeželju Fehtar glavni petelin, tudi on, kljub svoji ponižnosti, včasih prekrši bonton in faše rdeč karton. Tokrat mu ga je prisolila izjemno simpatična, energična in izjemna slovenska pevka Saša Lešnjek, zato smo zelo ponosni, da se je odzvala našemu povabilu in s svojim glasom in energijo usodno zaznamovala našo polko Opa cupa, ki je šesta in zadnja skladba z albuma Zan'ga dej,« razkrivajo Fehtarji, ki so na album uvrstili 11 novih pesmi, ki zvenijo v ritmu podeželskega rokenrola in harmonike.

Kot še dodajajo Blaž Jenkole, harmonikar, ki je za Opa cupa napisal glasbo, Samo Kališnik, Domen Kovač in Matic Plevel, jih je Saša kupila s svojim glasom, nastopom in energijo, ki jo je vložila v pesem, za katero je besedilo prispeval Klemen Glynn Arh, pri aranžmaju pa se je Jenkoletu pridružil Martin Juhart.

Skladbo Opa cupa so prvič predstavili lani na Gojzar tancu.
Skladbo Opa cupa so prvič predstavili lani na Gojzar tancu.

Saša Lešnjek je Fehtarje povsem prevzela.
Saša Lešnjek je Fehtarje povsem prevzela.

»Mi smo ob prvem poslušanju vedeli, da skladba potrebuje ženski vokal. Želeli smo nekoga, ki ni iz naše zvrsti, a ima kvaliteten vokal, in nekoga, ki ga poslušalci od nas ne bi pričakovali. S prijateljem Matjažem Vlašičem smo prišli na idejo, da bi k sodelovanju povabili Sašo. »Priznam, da me je presenetilo, da so pomislili name, saj v tej zvrsti nisem ravno domača. Ko pa sem pesem poslušala, se mi je zdela res luštna. Vesela, sproščena, ob njej sem se tudi nasmejala, zato sem si rekla, zakaj pa ne,« o sodelovanju pove izvrstna Saša, ki narodnozabavno glasbo zelo spoštuje, saj je, kot pravi, del naše kulture in zna ljudi povezati na čisto svoj način.

Na obisku pri Dončiću

Fehtarji so posneli in objavili že pet videospotov, in sicer za pesmi Podeželski rock'n'roll, Gorenjska ljubljena, Mama Paula, Gojzar tanc in 200 let, ter zabeležili skoraj devet milijonov ogledov na kanalu YouTube, odlične odzive beležijo tudi na družbenih omrežjih. Posamezne objave in reelsi namreč dosegajo tudi po pol milijona ogledov, kar potrjuje, da so si ustvarili zvesto bazo poslušalcev, tako na terenu kot družbenih omrežjih. Zdaj je torej jasno, čemu so marca lani odpotovali čez lužo, v Dallas, kjer so si ogledali tudi tekmo Luke Dončića in zakaj je z njimi odpotovala Saša.

»Že ko je prvič prišla v studio in zapela pesem, smo ostali brez besed. Čeprav sploh še ni šlo za snemanje, temveč poskusno petje, je imela pravi občutek, izgovarjavo, vse je bilo, kot mora biti,« pravijo Fehtarji, ki so pesem prvič javno predstavili maja lani na slovitem Gojzar tancu v osrčju slovenskih gora. »Ko smo načrtovali pot v Ameriko, smo se odločili, da tam posnamemo videospot in Saša se je takoj strinjala,« še povedo fantje. Nekaj kadrov so posneli tudi pri nas, na Koroškem. »Rada imam projekte, ki niso vsakdanji, in ta je bil točno tak. Snemanje v Dallasu je bilo svojevrstno doživetje, s fanti smo se odlično ujeli, ustvarili smo ogromno nepozabnih spominov, hkrati pa posneli še super videospot,« sklene Saša. 

Več iz teme

FehtarjiglasbapesemSaša Lešnjaknov videospot
ZADNJE NOVICE
08:07
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDNE NOVICE

Teden z Luno: če se z Luno v ovnu ne gibate, utrudite, postanete sitni in jezljivi

Prevrite, kakšen teden se nam obeta.
Joy Lotos3. 11. 2025 | 08:07
07:35
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Ljubljano pretresa tragična smrt Gorazda (FOTO)

Pogreb bo ta teden.
3. 11. 2025 | 07:35
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Fehtarji in Saša Lešnjak usodno zaznamovali polko (VIDEO)

Videospot za pesem Opa cupa posneli v Ameriki.
Mojca Marot3. 11. 2025 | 07:25
07:15
Novice  |  Slovenija
IZREDNA SEJA

Pester dan v DZ: odločali bodo o vinjetah, v poslanskih klopeh pričakujejo nov obraz

Poslance bo nagovorila tudi predsednica države.
3. 11. 2025 | 07:15
07:08
Šport  |  Tekme
NBA

Luka Dončić s trojnim dvojčkom, ob igrišču sedel nov lastnik Lakersov (VIDEO)

LA Lakersi do pete zmage.
3. 11. 2025 | 07:08
07:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJEN

Nad sostanovalca s palico in nožem

Madžar obsojen zaradi dveh ropov. Leto in pol zapora ter štiriletni izgon iz države.
Iva Ropac3. 11. 2025 | 07:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki