Fehtarji in Saša Lešnjak usodno zaznamovali polko (VIDEO)

»Čeprav je na podeželju Fehtar glavni petelin, tudi on, kljub svoji ponižnosti, včasih prekrši bonton in faše rdeč karton. Tokrat mu ga je prisolila izjemno simpatična, energična in izjemna slovenska pevka Saša Lešnjek, zato smo zelo ponosni, da se je odzvala našemu povabilu in s svojim glasom in energijo usodno zaznamovala našo polko Opa cupa, ki je šesta in zadnja skladba z albuma Zan'ga dej,« razkrivajo Fehtarji, ki so na album uvrstili 11 novih pesmi, ki zvenijo v ritmu podeželskega rokenrola in harmonike.

Kot še dodajajo Blaž Jenkole, harmonikar, ki je za Opa cupa napisal glasbo, Samo Kališnik, Domen Kovač in Matic Plevel, jih je Saša kupila s svojim glasom, nastopom in energijo, ki jo je vložila v pesem, za katero je besedilo prispeval Klemen Glynn Arh, pri aranžmaju pa se je Jenkoletu pridružil Martin Juhart.

Skladbo Opa cupa so prvič predstavili lani na Gojzar tancu.

Saša Lešnjek je Fehtarje povsem prevzela.

»Mi smo ob prvem poslušanju vedeli, da skladba potrebuje ženski vokal. Želeli smo nekoga, ki ni iz naše zvrsti, a ima kvaliteten vokal, in nekoga, ki ga poslušalci od nas ne bi pričakovali. S prijateljem Matjažem Vlašičem smo prišli na idejo, da bi k sodelovanju povabili Sašo. »Priznam, da me je presenetilo, da so pomislili name, saj v tej zvrsti nisem ravno domača. Ko pa sem pesem poslušala, se mi je zdela res luštna. Vesela, sproščena, ob njej sem se tudi nasmejala, zato sem si rekla, zakaj pa ne,« o sodelovanju pove izvrstna Saša, ki narodnozabavno glasbo zelo spoštuje, saj je, kot pravi, del naše kulture in zna ljudi povezati na čisto svoj način.

Na obisku pri Dončiću

Fehtarji so posneli in objavili že pet videospotov, in sicer za pesmi Podeželski rock'n'roll, Gorenjska ljubljena, Mama Paula, Gojzar tanc in 200 let, ter zabeležili skoraj devet milijonov ogledov na kanalu YouTube, odlične odzive beležijo tudi na družbenih omrežjih. Posamezne objave in reelsi namreč dosegajo tudi po pol milijona ogledov, kar potrjuje, da so si ustvarili zvesto bazo poslušalcev, tako na terenu kot družbenih omrežjih. Zdaj je torej jasno, čemu so marca lani odpotovali čez lužo, v Dallas, kjer so si ogledali tudi tekmo Luke Dončića in zakaj je z njimi odpotovala Saša.

»Že ko je prvič prišla v studio in zapela pesem, smo ostali brez besed. Čeprav sploh še ni šlo za snemanje, temveč poskusno petje, je imela pravi občutek, izgovarjavo, vse je bilo, kot mora biti,« pravijo Fehtarji, ki so pesem prvič javno predstavili maja lani na slovitem Gojzar tancu v osrčju slovenskih gora. »Ko smo načrtovali pot v Ameriko, smo se odločili, da tam posnamemo videospot in Saša se je takoj strinjala,« še povedo fantje. Nekaj kadrov so posneli tudi pri nas, na Koroškem. »Rada imam projekte, ki niso vsakdanji, in ta je bil točno tak. Snemanje v Dallasu je bilo svojevrstno doživetje, s fanti smo se odlično ujeli, ustvarili smo ogromno nepozabnih spominov, hkrati pa posneli še super videospot,« sklene Saša.