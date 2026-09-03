Festival Avsenik: praznik harmonike v šotoru sredi Begunj (FOTO)

Na Golici, Večer na Robleku, Otoček sredi jezera, Slovenija, od kod lepote tvoje, V Hramšah mam' pa teto, Planica, Planica, Na avtocesti, Tam, kjer murke cveto, Prelepa Gorenjska in številne druge najbolj znane Avsenikove melodije, polke in valčki so tri dni odmevali iz velikega šotora sredi Begunj na Gorenjskem, zibelke narodnozabavne glasbe, ki sta jo utemeljila brata Slavko in Vilko Avsenik.

V občinstvu so prevladovali tuji obiskovalci.

Pod marelo

Urša Mlakar in Bernd Pratter sta povezovala dogajanje vse tri festivalske večere. FOTO: Jakob Krt

Tam je znova potekal Festival Avsenik, ki ga organizira slovita družina z veliko ekipo. Mnogi pa so dejali, da to ni festival, temveč praznik harmonike, na katerem so med obiskovalci prevladovali tujci. Tisti, ki so ostali brez vstopnic, so lahko viže poslušali v gostilni Pod Avsenikovo marelo, kjer je potekal spremljevalni program. Letos je priložnost za nastop dobilo devet mladih nadobudnih ansamblov. Med njimi ansambel Brez skrbi iz Laškega, člani so po nastopu takole strnili vtise: »Pri Jožovcu je bilo čutiti posebno energijo, a tudi odgovornost, ki ga takšen dogodek prinese s sabo. Lepo je bilo videti tudi druge glasbene prijatelje, na odru pa smo uživali. Med občinstvom smo videli tako nasmehe ob polkah kot solze ganjenosti ob nežnih valčkih in upamo, da bomo še kdaj imeli čast zaigrati na tem odru.« Predstavili so se še ansambli Škis, Polka Mädels, Prleški kvintet, Hit kvintet, Vipavski kvintet, Ansambel Škof, Crklani in Vedri muzikanti. »So odri in trenutki, ki so preveč posebni, da bi jih človek lahko opisal z besedami. Lahko jih samo doživiš in za vedno nosiš v sebi. Sama jih morda nikoli ne bom znala ubesediti, vem pa, da so bili resnični,« je misli po treh dneh strnila domačinka, ki je festival pod šotorom povezovala s kolegom iz avstrijske ORF

Med občinstvom smo videli tako nasmehe kot tudi solze ganjenosti.

Vse tri večere so odprli gostitelji, Ansambel Saša Avsenika z gostoma Gregorjem in Moniko Avsenik, prvi večer, v petek, so nastopili še Veseli Begunjčani, Alpen Sound iz Nemčije, Die Lungauer iz Avstrije, SOS Kvintet in Original Štajerci. V soboto so razveseljevali Sepp Mattlschweiger iz Avstrije, Lahov Boris s prijatelji, Šmarnogorski kvintet, Nika Svetlin & Blaž Avsenik ter Kvatropirci, v nedeljo pa Igor in zlati zvoki, Mladi Korenjaki, Svizci, Gorenjski kvintet, Ansambel Gregorja Kobala in Mladi asi. Zadnjega nastopa pred 1500-glavo množico ne bodo pozabili nikoli.

3 dni so odmevali polke in valčki.

»Nastopiti na tem festivalu je bilo za nas nekaj enkratnega in nepozabnega. V nas je bilo uprtih 1500 parov oči, ki so prišli zato, ker imajo kvintetovsko glasbo iskreno radi. Zato smo se tudi mi lotili nastopa z veliko spoštovanja, vzdušje pa je bilo nepozabno. Pri skladbi Iz Bohinja so vsi ploskali, mi pa smo ostali brez besed. In res hvala Sašu Avseniku, ki nam je omogočil, da smo bili del te zgodbe, kot tudi celotni družini Avsenik in ekipi, ki je zaslužna za organizacijo festivala,« je po nastopu dejal pevec Mladih asov Alen Krajnc.

Že ob prihodu je bilo čutiti posebno festivalsko vzdušje.

Legenda čez lužo

Zabili so pipo v sod. FOTO: Jakob Krt

, odlični poznavalec in zbiratelj vsega, kar je povezano z narodnozabavno glasbo, je dogodek oplemenitil z bogato zbirko albumov in se srečal tako z domačimi kot tujimi stanovskimi kolegi, glasbeniki in zbiratelji vsega, kar je povezano z domačo glasbo. »Obiskal me je, potomec slovenskih korenin, čigar dedek je bil iz okolice Kranja in ga Slovenci premalo poznamo, čeprav je onkraj luže prava glasbena legenda in naš slovenski glasbeni ponos, ki ustvarja glasbo že več kot 60 let. S harmoniko je na edinstven način oplemenitil glasbo in zasedbo, kralja ameriške polke, ki je bil prav tako potomec slovenskih izseljencev. V studijski vlogi klaviaturista je sodeloval s svetovno znanimi glasbeniki, zvezdami, kot so legendarna skupina U2,in drugi. Pred nekaj leti pa je narodnozabavni album posnel tudi v studiu odličnega kitarista,« je razkril Golobič.

Da je nastop na takšnem festivalu za vsak ansambel nepozabno doživetje, so poudarili tudi člani Ansambla Gregorja Kobala, ki je pred dvema letoma igral v spremljevalnem programu, letos pa na velikem odru pod šotorom. »Že ob prihodu je bilo čutiti posebno festivalsko vzdušje, nastop pred tolikšno publiko je bil poln emocij in nam bo za vedno ostal v lepem spominu,« so dejali.

Ansambel Brez skrbi se je v spremljevalnem programu pojavil prvič. FOTO: Jakob Krt

Številna ekipa Avsenik je tri dni skrbela za organizacijo festivala. FOTO: Jakob Krt

Bilo je magično in enkratno, so prvi nastop na festivalskem odru opisali člani ansambla Mladi asi. FOTO: Jakob Krt

Vsi nastopajoči skupaj s publiko po končanem prvem, petkovem večeru pod velikim šotorom FOTO: Jakob Krt

Tudi Boris Lah s prijatelji odlično igra Avsenikove melodije. FOTO: Jakob Krt