Festival filma in mode: Cannes postregel z glamurjem, velikimi zgodbami in presenečenji (FOTO)

Na 79. filmskem festivalu v Cannesu je najprestižnejšo nagrado, zlato palmo, prejel film Fjord romunskega režiserja Cristiana Mungiuja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, je prejel družbenokritični triler Minotaver režiserja Andreja Zvjaginceva. V konkurenci za nagrado je bilo letos 22 filmov. Mungiu, ki v filmu nastavi ogledalo sodobni družbi s prikazom dveh skrajnosti – ultrakonservativne in angažirane družbeno podprte nevladne skupine – je deseti režiser v zgodovini, ki je zlato palmo osvojil že dvakrat. Prvič jo je prejel leta 2007 za dramo o splavu 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva.

Nagrado žirije je prejel film Sanjska pustolovščina, ki ga je režirala nemška režiserka Valeska Grisebach. Nagrado za najboljšo režijo je žirija namenila režiserjema Črne krogle Javierju Calvu in Javierju Ambrossiju ter poljskemu režiserju Pawlu Pawlikowskemu za Očetnjavo. Za najboljši scenarij je bil nagrajen Emmanuel Marre za zgodovinsko dramo Notre Salut z angleškim naslovom A Man of His Time, ki jo je tudi režiral.

Nagrado za najboljšo žensko vlogo sta prejeli Virginie Efira in Tao Okamato za tih in meditativen film Nenadoma japonskega režiserja Rjusukeja Hamagučija. Nagrado za najboljšo moško vlogo sta prejela Emmanuel Macchia in Valentin Campagne za vlogi mladih vojakov med prvo svetovno vojno v filmu Strahopetec režiserja Lukasa Dhonta. Zmagovalni film tekmovalne sekcije je avstrijsko-nemški Vsakič režiserke Sandre Wollner, Zlata palma za najboljši kratki film pa je šla filmu Za nasprotnike režiserja Federica Luisa.

Navdih iz preteklosti

Javnost je veliko pozornosti namenila tudi oblekam, ki so jih nosile zvezdnice. Rdeča preproga v Cannesu je ena najbolj znanih modnih predstavitev na svetu. Dogodki, projekcije in gala prireditve so dosegle vrhunec s podelitvijo zlate palme, to pa bi si zaslužila tudi mnoga oblačila, v katerih so blestele zvezde. Alexa Chung se je udeležila projekcije filma Moški, ki ga ljubim, oblečena v satenasto Diorjevo obleko z mornarsko modrim krilom s cvetličnim vezenjem. Demi Moore je na isti projekciji nosila oprijeto belo obleko s črnim šalom, Chloe Zhao pa se je takrat pojavila v teksturirani obleki barve slive.

Ruth Negga je bila na projekciji filma Moški, ki ga ljubim oblečena v bledo rumeno obleko Loewe. Marion Cotillard se je udeležila dogodka v prosojni obleki znamke Chanel in pokazala sicer zakrito zadnjico pred vzpenjanjem po stopnicah, kjer sta ji pomagala kolegica in kolega. Ruth Wilson pa je za eno od projekcij oblekla dramatično Diorjevo obleko s kiparskim izrezom v obliki pentlje.

Bella Hadid se je iste projekcije udeležila v beli kvačkani obleki Schiaparelli by Daniel Roseberry, ki jo je navdihnila obleka, ki jo je Jane Birkin nosila na 22. filmskem festivalu v Cannesu. Sharon Stone je na projekciji filma Diamant nosila povsem črno obleko in ogrinjalo. Coco Rocha je na projekciji Amarga Navidad nosila obleko Rami Kadi brez naramnic, Helena Christensen je na istem dogodku nosila črno obleko Roberta Cavallija. Daisy Edgar-Jones je na projekciji filma Fjord nosila bleščečo obleko Balenciaga. Renate Reinsve je bila na premieri Fjorda oblečena v oblačila znamke Louis Vuitton.