Festival Šelestenja za vse generacije

Jesensko glasbeno dogajanje v Kopru bo tudi letos zaznamoval festival Šelestenja, ki bo v svoji šesti izdaji gostil tri med seboj zelo različne, a izjemno kakovostne glasbene sestave. Festival, ki ga organizira Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, bo danes odprl istrski trubadur Rudi Bučar. Nadaljeval se bo novembra v Dvorani sv. Frančiška v Kopru s komorno opero Svatba srbsko-kanadske skladateljice Ane Sokolović, vrhunec pa bo decembra, ko bo v isti dvorani nastopil mednarodno uveljavljeni pianist Alexander Gadjiev.

Na festivalu lahko vsak ljubitelj glasbe najde kaj zase.

»Šelestenje letos združuje tri posebne glasbene zgodbe: avtentično istrsko ustvarjalnost Rudija Bučarja, sodobno in dramsko izraznost opere Ane Sokolović ter virtuozno interpretacijo Alexandra Gadjieva. Želeli smo pripraviti program, ki izpostavlja lokalno ustvarjalnost in hkrati odpira vrata mednarodnim umetniškim tokovom,« je o letošnjem glasbenem izboru povedal kurator programa Patrik Holz iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Na festivalu Šelestenja lahko vsak ljubitelj glasbe najde kaj zase.

Rudi Bučar bo v Glasbeni šoli Koper danes premierno v slovenski Istri predstavil svoj novi album Kamen, trn in brin.