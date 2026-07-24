  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL

Festival v Torontu kot odskočna deska za oskarje (FOTO)

Toronto bo gostil zvezdniške svetovne premiere. Tudi filma s Helen Mirren in Sethom Rogenom.
Helen Mirren se predstavlja v srhljivki. FOTO: Promocijsko gradivo

Helen Mirren se predstavlja v srhljivki. FOTO: Promocijsko gradivo

Seth Rogen z ženo Lauren Miller Rogen FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Seth Rogen z ženo Lauren Miller Rogen FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Anna Kendrick je zaigrala v komični drami Babies. FOTO: Facebook

Anna Kendrick je zaigrala v komični drami Babies. FOTO: Facebook

Helen Mirren se predstavlja v srhljivki. FOTO: Promocijsko gradivo
Seth Rogen z ženo Lauren Miller Rogen FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Anna Kendrick je zaigrala v komični drami Babies. FOTO: Facebook
STA, I. R.
 24. 7. 2026 | 05:20
3:45
A+A-

Letošnji 51. mednarodni filmski festival v kanadskem Torontu napoveduje več svetovnih premier filmov, v katerih med drugim igrajo Helen Mirren, Seth Rogen in Anna Kendrick, ter Chris Rock v vlogi režiserja in igralca. Eden največjih filmskih festivalov na svetu, ki velja tudi za odskočno desko za oskarje, bo potekal med 10. in 20. septembrom. Osemdesetletna Mirrenova, ki velja za eno najbolj znanih britanskih igralk in je za svoje delo prejela številna priznanja, vključno z oskarjem, zlatimi globusi in baftami, je v srhljivki A Talent for Murder upodobila ameriško romanopisko Patricio Highsmith (1921–1995). Ob njej je zaigral nedavni prejemnik nagrade tony Alden Ehrenreich, ki v vlogi literarnega agenta odpotuje v Švico, da bi pisateljico prepričal k pisanju še enega romana o Tomu Ripleyju. Film režira Nizozemec Anton Corbijn, ki je ustvaril tudi filmski uspešnici Nadzor (2007) in Najbolj iskani človek (2014).

Kanadski igralec, komik, filmski ustvarjalec Rogen, ki se je lani v Torontu predstavil s filmom Good Fortune iz leta 2025, ki ga je napisal in režiral Aziz Ansari, pa je tokrat med drugim z igralko Kendrickovo zaigral v komični drami Babies, katerega režiserka in scenaristka je njegova žena Lauren Miller Rogen. V ospredju zgodbe, v katerem igrajo tudi Issa Rae, Kate Berlant in Sharon Stone, je par brez otrok, ki se nenadoma znajde v vlogi staršev, ko se k njima preseli ločena prijateljica s svojim triletnim otrokom.

51. mednarodni filmski festival bodo pripravili v Torontu.

Seth Rogen z ženo Lauren Miller Rogen FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Seth Rogen z ženo Lauren Miller Rogen FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Ameriški komik, filmski producent in igralec Rock pa se na filmski festival vrača s komedijo Misty Green, postavljeno v svet Hollywooda. Zasnoval in režiral jo je sam. Zvezdnik, čigar prejšnji film Top Five je prav tako doživel premiero v Torontu, je prevzel glavno vlogo zgodbe o režiserju, ki priložnost za vrnitev v svet filma ponudi igralki, katere kariero so uničile odvisnosti. V zvezdniški igralski zasedbi so tudi Adam Driver, Daniel Kaluuya, Kendrickova ter angleška igralka Rosalind Eleazar v glavni vlogi.

Premiero bo doživel tudi

Na festivalu, kjer je lani slavila drama Hamnet v režiji Chloe Zhao, bo premierno prikazan tudi biografski dramski film I Play Rocky, ki sledi razvoju in produkciji filma Rocky, z oskarjem nagrajene uspešnice Sylvestra Stallona. Film je režiral Peter Farrelly, čigar drama Zelena knjiga (2018) je po premieri v Torontu osvojila oskarja za najboljši film. V vlogi Stallona nastopa Anthony Ippolito. Premiero bo doživel tudi film Evil Genius režiserke Courteney Cox, ki temelji na istoimenski dokumentarni seriji o resničnem zločincu, tako imenovanem bombnem dostavljavcu pic Brianu Wellsu. V filmu nastopajo Thomas Michael Allen, Patricia Arquette in Jose Baez. Režiser filma Zaljubljeni Shakespeare (1998) John Madden pa se bo letos v Torontu predstavil z dramo Onwards and Sideways. V filmu nastopata Laura Linney in Rhys Ifans kot posameznika, ki istega dne izvesta, da imata parkinsonovo bolezen.

Premierno bodo predvajali še komično srhljivko Everybody Wants to Fuck Me s Taronom Egertonom v glavni vlogi, zaporniško dramo The Life and Deaths of Wilson Shedd z igralko Amando Seyfried, dramo o odraščanju The Julia Set z igralko Chase Infiniti, ki je nase opozorila že v uspešnici Ena bitka za drugo, ter romantično komedijo Up Against It v režiji Trudie Styler, v kateri ima glavno vlogo španski igralec Antonio Banderas.

Eden največjih filmskih festivalov na svetu bo potekal med 10. in 20. septembrom.

Anna Kendrick je zaigrala v komični drami Babies. FOTO: Facebook
Anna Kendrick je zaigrala v komični drami Babies. FOTO: Facebook

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Helen MirrenToronto filmski festivaloskarjifilmfilmski festivaligralkaigralecfilmske nagrade
ZADNJE NOVICE
08:29
Novice  |  Slovenija
ŽALOSTNA VEST

Njegov odhod je pretresel Šentrupert, župan se je poslovil z ganljivimi besedami

Umrl je eden najpomembnejših slovenskih gerontologov dr. Jože Ramovš.
24. 7. 2026 | 08:29
08:05
Bulvar  |  Domači trači
NIKOLI NE ZASPITA SPRTA

Marjetka razkrila, kaj z Raayem nikoli ne storita po prepiru

V novi pesmi sta spregovorila o prepirih, spravi in majhnih pozornostih, ki lahko v odnosu pomenijo največ
24. 7. 2026 | 08:05
07:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNE NESREČE

82-letna Hrvatica divjala na mostu v Brežicah, posledice so hude

39-letna voznica osebnega avtomobila med Drnovim in Čatežem ob Savi med vožnjo zaspala.
24. 7. 2026 | 07:54
07:52
Novice  |  Slovenija
PREBUJENE NOGOMETNE STRASTI V DEŽELI PETELINA

NK Šentjernej je v štirih letih doživel preporod, novi stadion in zgodovinski uspeh (FOTO)

Tomaž Strgar s kolegi iz upravnega odbora je začrtal nove smernice razvoja kolektiva.
Rok Tamše24. 7. 2026 | 07:52
07:45
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ozimnica brez kisa: 9 načinov, kako shraniti poletne pridelke

Ko beseda nanese na ozimnico, večina najprej pomisli na kozarce s kumaricami, papriko, rdečo peso ali vloženimi bučkami. Toda resnica je, da ozimnica že dolgo ni več samo vlaganje v kis.
Kaja Berlot24. 7. 2026 | 07:45
07:41
Šport  |  Odmevi
LAHKO BI BIL SNEMALEC PRI EUROSPORTU

Boštjan Kavčnik je Tadeju Pogačarju za v Alpe pripravil lažja kolesa (FOTO)

V cilju je nemalokrat pred tekmeci slovenskega šampiona.
Miha Hočevar24. 7. 2026 | 07:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki