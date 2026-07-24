Festival v Torontu kot odskočna deska za oskarje (FOTO)

Letošnji 51. mednarodni filmski festival v kanadskem Torontu napoveduje več svetovnih premier filmov, v katerih med drugim igrajo Helen Mirren, Seth Rogen in Anna Kendrick, ter Chris Rock v vlogi režiserja in igralca. Eden največjih filmskih festivalov na svetu, ki velja tudi za odskočno desko za oskarje, bo potekal med 10. in 20. septembrom. Osemdesetletna Mirrenova, ki velja za eno najbolj znanih britanskih igralk in je za svoje delo prejela številna priznanja, vključno z oskarjem, zlatimi globusi in baftami, je v srhljivki A Talent for Murder upodobila ameriško romanopisko Patricio Highsmith (1921–1995). Ob njej je zaigral nedavni prejemnik nagrade tony Alden Ehrenreich, ki v vlogi literarnega agenta odpotuje v Švico, da bi pisateljico prepričal k pisanju še enega romana o Tomu Ripleyju. Film režira Nizozemec Anton Corbijn, ki je ustvaril tudi filmski uspešnici Nadzor (2007) in Najbolj iskani človek (2014).

Kanadski igralec, komik, filmski ustvarjalec Rogen, ki se je lani v Torontu predstavil s filmom Good Fortune iz leta 2025, ki ga je napisal in režiral Aziz Ansari, pa je tokrat med drugim z igralko Kendrickovo zaigral v komični drami Babies, katerega režiserka in scenaristka je njegova žena Lauren Miller Rogen. V ospredju zgodbe, v katerem igrajo tudi Issa Rae, Kate Berlant in Sharon Stone, je par brez otrok, ki se nenadoma znajde v vlogi staršev, ko se k njima preseli ločena prijateljica s svojim triletnim otrokom.

51. mednarodni filmski festival bodo pripravili v Torontu.

Seth Rogen z ženo Lauren Miller Rogen FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Ameriški komik, filmski producent in igralec Rock pa se na filmski festival vrača s komedijo Misty Green, postavljeno v svet Hollywooda. Zasnoval in režiral jo je sam. Zvezdnik, čigar prejšnji film Top Five je prav tako doživel premiero v Torontu, je prevzel glavno vlogo zgodbe o režiserju, ki priložnost za vrnitev v svet filma ponudi igralki, katere kariero so uničile odvisnosti. V zvezdniški igralski zasedbi so tudi Adam Driver, Daniel Kaluuya, Kendrickova ter angleška igralka Rosalind Eleazar v glavni vlogi.

Premiero bo doživel tudi

Na festivalu, kjer je lani slavila drama Hamnet v režiji Chloe Zhao, bo premierno prikazan tudi biografski dramski film I Play Rocky, ki sledi razvoju in produkciji filma Rocky, z oskarjem nagrajene uspešnice Sylvestra Stallona. Film je režiral Peter Farrelly, čigar drama Zelena knjiga (2018) je po premieri v Torontu osvojila oskarja za najboljši film. V vlogi Stallona nastopa Anthony Ippolito. Premiero bo doživel tudi film Evil Genius režiserke Courteney Cox, ki temelji na istoimenski dokumentarni seriji o resničnem zločincu, tako imenovanem bombnem dostavljavcu pic Brianu Wellsu. V filmu nastopajo Thomas Michael Allen, Patricia Arquette in Jose Baez. Režiser filma Zaljubljeni Shakespeare (1998) John Madden pa se bo letos v Torontu predstavil z dramo Onwards and Sideways. V filmu nastopata Laura Linney in Rhys Ifans kot posameznika, ki istega dne izvesta, da imata parkinsonovo bolezen.

Premierno bodo predvajali še komično srhljivko Everybody Wants to Fuck Me s Taronom Egertonom v glavni vlogi, zaporniško dramo The Life and Deaths of Wilson Shedd z igralko Amando Seyfried, dramo o odraščanju The Julia Set z igralko Chase Infiniti, ki je nase opozorila že v uspešnici Ena bitka za drugo, ter romantično komedijo Up Against It v režiji Trudie Styler, v kateri ima glavno vlogo španski igralec Antonio Banderas.

Eden največjih filmskih festivalov na svetu bo potekal med 10. in 20. septembrom.