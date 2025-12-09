  • Delo d.o.o.
DIATONIČNA HARMONIKA

Filip in Mia sta nova državna prvaka, s konkurenco sta pometla

Jožetu Burniku je pripadla plaketa za življenjsko delo in častno članstvo ZDHS.
Mia Ovčjak je naslov absolutne državne prvakinje prejela v kategoriji vse glasbene zvrsti. FOTO: Zdhs

Jože Burnik (drugi z leve) s plaketo za življenjsko delo FOTO: Zdhs

Jože Burnik je plaketo prejel iz rok predsednika ZDHS Klemna Rošerja. FOTO: Zdhs

Mojca Marot
 9. 12. 2025 | 08:06
3:50
A+A-

Zveza diatonične harmonike Slovenije (ZDHS) in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti sta v Senožečah izvedla 11. državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko. Nastopilo je 57 tekmovalcev iz vse Slovenije ter s svojimi izjemnimi interpretacijami dokazalo izredno kakovost. Letos so se na prvenstvu poklonili tudi prezgodaj preminulemu članu ZDHS Stefanu Geierju iz Južne Tirolske in v šopek povezali nekaj njegovih skladb, kot so Hopla polka, Muhlrad polka, Musikantenstammtisch, zaigrali pa so tudi skladbo Štefanu v slovo, ki jo je posebej v njegov spomin ustvaril predsednik ZDHS Klemen Rošer.

57

TEKMOVALCEV iz vse Slovenije je nastopilo.

Spomin nanj je močno zaznamoval tudi tekmovanje, ki je v nadaljevanju potekalo v več starostnih kategorijah. Vse tekmovalce so poslušali člani strokovne komisije Primož Zvir, Peter Fink in Janez Fabijan kot predsedujoči, pozorni pa so bili na tehnično izvedbo, muzikalnost in interpretacijo skladb. V vsaki skupini so razglasili po tri najboljše, glede na število doseženih točk. V kategoriji najmlajših junior je bil najboljši Aleksander Šakić, na drugo in tretje mesto sta se uvrstila Vid Trafela in Jakob Hribar. V skupini 1. A je prvo mesto pripadlo Timoteju Verbnjaku, drugo Vesni Žefran, tretje pa Uli Omahen. V skupini 1. B je bil najbolj prepričljiv Taj Brečko, drugo mesto je pripadlo Sinji Gračnar, tretje pa Patriku Koležniku. V skupini 1. C je zmaga pripadla Mii Ovčjak pred Zalo Praper Šipek in Matejem Hartmanom. V starostni skupini od 16 do 18 let je bil najboljši Filip Pintar, za njim sta se uvrstila Saša Karničnik in Valentina Večko. V starostni skupini od 19 do 24 let je bila najbolj uspešna Alina Mrak, drugi je bil Dejan Gerhold, v skupini starejših tekmovalcev sta bila najboljša Žan Onuk ter Stane Makovec ter Emil Nosan in Silvo Smrekar. V kategoriji vsa glasba je bila najboljša Mia Ovčjak, druga pa Lara Stopar. Naslov absolutnega državnega prvaka sta si na koncu priigrala Filip Pintar v kategoriji tradicionalna glasba in Mia Ovčjak v kategoriji vse glasbene zvrsti.

Nastopi so bili na izjemno visoki ravni.

Skupaj so podelili 17 zlatih, 20 srebrnih in devet bronastih priznanj. »Vsi nastopi so bili na izjemno visoki ravni, saj je velika večina tekmovalcev posegla po visokih ocenah,« pove predsednik ZDHS Rošer. Tekmovanje so sklenili s podelitvijo priznanj vsem nastopajočim ter podelitvijo plakete za življenjsko delo izjemnemu glasbenemu ustvarjalcu, harmonikarju in komponistu Jožetu Burniku za njegov prispevek k razvoju slovenske narodnozabavne glasbe. Burnika, čigar glasba združuje tehnično mojstrstvo, lirično mehkobo in toplino, ki jo občutijo glasbeniki in poslušalci doma in po svetu, so razglasili tudi za častnega člana ZDHS. »Burnik je s svojimi avtorskimi pristopi, izvirnimi melodijami in globokim razumevanjem narodnozabavne glasbe odločilno oblikoval zven številnih ansamblov z diatonično harmoniko. V več kot pol stoletja je ustvaril več kot 500 skladb in sodeloval z vrhunskimi zasedbami doma in v tujini. Njegov opus sega tudi na nemško govorno območje. Prejel je številna priznanja, tudi zlate in platinaste plošče ter avstrijskega glasbenega oskarja Oberkrainer Award. Njegove melodije so iskrene, prepoznavne in globoko povezane s slovensko glasbeno identiteto,« so v obrazložitvi navedli v ZDHS. 

