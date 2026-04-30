Film bo izšel, ko bo pravi čas, še vedno skrivnostni glede novega agenta 007

»Film bo izšel, ko bo pravi čas,« so bili jasni v vodstvu studia Amazon MGM, kjer so z javnostjo delili najnovejše informacije o naslednjem filmu slavnega agenta 007. A dosti več niso razkrili. V javnosti namreč že dolgo krožijo ugibanja o morebitnem nasledniku zvezdnika Daniela Craiga, medtem ko se ustvarjalska ekipa širi in niza priznana imena. Kdo bo zaigral najbolj znanega tajnega agenta z dovoljenjem za ubijanje, še zdaj ni znano. Studio, ki je pred kratkim prevzel kreativni nadzor nad vohunsko franšizo, je za režijo naslednjega dela najel Denisa Villeneuva.

Glede na njegov uspeh s filmi Dune je bila poteza deležna številnih pohval, prav tako odločitev, da za pisanje scenarija najamejo ustvarjalca priljubljene serije Peaky Blinders Stevena Knighta.

Denis Villeneuve FOTO: Caroline Brehman/Reuters

Kljub močni ustvarjalski ekipi ostaja glavna vloga uganka. Villeneuve in producenta Amy Pascal in David Heyman se namreč spopadajo z nerešenim vprašanjem – kdo bo od igralca Daniela Craiga prevzel Bondov smoking. »Vem, da se vsi sprašujete, kdaj bomo uradno objavili ime novega Jamesa Bonda,« je dejala Courtenay Valenti, vodja filmskega oddelka. »Ne bodite preveč navdušeni. Vedite, da to počnemo skrbno in z globokim spoštovanjem. Vseživljenjske sanje vseh nas so, da bi občinstvu prinesli to naslednje poglavje, in to je odgovornost, ki je ne jemljemo zlahka.«

Courtenay Valenti, vodja filmskega oddelka studia Amazon MGM FOTO: Caroline Brehman/Reuters

Dodala je: »Ko združite eno najbolj priljubljenih franšiz v zgodovini s svetovno znano filmsko ekipo, vključno z briljantnim režiserjem Denisom Villeneuvom, izjemnima producentoma Amy Pascal in Davidom Heymanom, izvršno producentko Tanyo Lapointe in scenaristom Stevenom Knightom, postavljate temelje za nekaj resnično vrednega Bondove zapuščine. Ta film prihaja in ko bo pravi čas, bomo imeli še veliko več za deliti,« poroča Deadline.

Do zdaj so krožile govorice

Do zdaj so krožile govorice, da naj bi vlogo agenta 007 prevzeli številni igralci, med njimi Jacob Elordi, Callum Turner in Louis Partridge. Pet filmov Daniela Craiga so bili komercialni vrhunci serije. Prvič je stopil v vlogo Bonda leta 2006 v filmu Casino Royale, dve leti kasneje v Kvantumu sočutja (2008), kasneje pa v Skyfallu (2012) in Spectru (2015). Uradno je zapustil franšizo po filmu Ni čas za smrt, ki je bil premierno prikazan leta 2021.

Daniel Craig se je poslovil od Bondovega smokinga 2021. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Pet filmov Daniela Craiga so bili komercialni vrhunci serije.

Največkrat je Jamesa Bonda, kar sedemkrat, upodobil igralec Roger Moore (med letoma 1973 in 1985), šestkrat je pred tem vloga pripadla Seanu Conneryju (med letoma 1962 in 1971), štirikrat ga je zaigral Pierce Brosnan (med letoma 1995 in 2002), petkrat Daniel Craig ter dvakrat Timothy Dalton (leta 1987 in 1989). Enkrat ga je upodobil George Lazenby (On her majesty's secret service leta 1969).