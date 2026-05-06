Film Hudičevka v Pradi 2 že podira rekorde, v kino derejo predvsem ...

Film Hudičevka v Pradi 2, ki ga je režiral David Frankel in je na velika platna prišel konec tedna, podira rekorde gledanosti. V premiernem vikendu je po svetu zaslužil 233 milijonov dolarjev (skoraj 200 milijonov evrov), pri čemer je bilo občinstvo pretežno žensko, britanski Guardian povzema STA. V filmu igrata Meryl Streep in Anne Hathaway.

Presegel Michaela

Film je v severnoameriških kinodvoranah zaslužil 77 milijonov dolarjev (okoli 66 milijonov evrov), drugod po svetu pa 156,6 milijona dolarjev (okoli 134 milijonov evrov). V ZDA in Kanadi je s svojim zaslužkom pričakovanja presegel tudi težko pričakovani biografski film o enem najuspešnejših zvezdnikov Michaelu Jacksonu z naslovom Michael. Ta je z 217 milijoni dolarjev (185 milijonov evrov) v prvem vikendu postavil rekord za najdonosnejši biografski film.

Zgodba spremlja glavno urednico modne revije Mirando Priestly, ki jo igra Meryl Streep, v spopadu s svojo nekdanjo asistentko Emily Charlton, ki jo igra Emily Blunt, zdaj tekmico v svetu medijskih izvršnih direktoric, medtem ko se borita za oglaševalske prihodke v času upada tiskanih medijev. Miranda se tudi približuje upokojitvi, film opisujejo slovenski kinematografi. V glavnih vlogah nastopata še Anne Hathaway in Stanley Tucci. Z naslovnico revije Vogue je pri promociji filma sodelovala tudi dolgoletna glavna urednica revije Vogue Anna Wintour, ki je bila navdih za lik Priestlyjeve.

Po mnenju analitika Davida A. Grossa iz Franchise Entertainment Research je bil začetek predvajanja tega filma senzacionalen. Opozoril je tudi na zelo dobre kritike ter tematike moči, podobe in uspeha, ki so danes bolj prepoznavne in relevantne kot kdaj prej. Hudičevka v Pradi 2 je po več merilih najboljši premierni vikend za film igralke Meryl Streep, saj je ta presegel tudi zaslužek filma Mamma Mia: Here We Go Again iz leta 2018. Za svojo vlogo v prvem delu filma je Streepova prejela zlati globus in bila nominirana za oskarja. Prav tako gre za največjo premiero filma z vlogo Emily Blunt, saj je ta presegel tudi premierni vikend filma Oppenheimer. Prvi film Hudičevka v Pradi je izšel junija 2006 in je po svetu zaslužil več kot 326 milijonov dolarjev (okoli 278 milijonov evrov).

Režiral je David Frankel. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Meryl Streep igra glavno urednico modne revije. FOTO: Jack Taylor/Reuters