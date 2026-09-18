Film Mila/Marija ustvarjalke slovenskih korenin bo imel premiero v Zürichu

Celovečerni film Mila/Marija avstrijske filmske ustvarjalke slovenskih korenin Andrine Mračnikar bo 25. septembra doživel svetovno premiero na filmskem festivalu v Zürichu. Uvrščen je v tekmovalni program, kjer se predstavljajo prvi, drugi in tretji celovečerni filmi režiserjev in režiserk, ki tekmujejo za nagrado zlato oko.

Avstrijska filmska ustvarjalka slovenskih korenin Andrina Mračnikar FOTO: Jože Suhadolnik

Scenaristka in režiserka v filmu skozi zgodbo 19-letne protagonistke Mile pripoveduje o odporu koroških Slovencev proti nacistični diktaturi. Film, ki je koprodukcija med Slovenijo in Avstrijo, so snemali v obeh državah.

Gorska vas na avstrijskem Koroškem, piše se leto 1942. Mila in njen brat Hanzi se med drugo svetovno vojno pridružita oboroženemu odporu koroških slovenskih partizanov in partizank. Mila se pod ilegalnim imenom Marija povzpne do položaja poveljnice svoje enote, v boju za svobodo pa mora sprejeti odločitve o življenju in smrti, so vsebino filma povzeli pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

V glavnih vlogah nastopata Doroteja Nadrah in Oskar Haag, ki upodobita brata in sestro z izrazito telesno prezenco. V večjezični igralski zasedbi med drugim nastopata tudi Edita Malovčić in Marko Mandić.

Andrina Mračnikar (na sredini), okrog nje pa (od leve) Marko Mandić, Doroteja Nadrah, Edita Malovčić in Oskar Haag FOTO: Stefan Reichmann/Vertigo & Amour Fou

Kot je povedala Mračnikarjeva, je s filmom Mila/Marija želela posneti prvi celovečerni film, ki se posveča zgodovini slovenske narodne skupnosti in odporu koroških partizanov proti nacizmu. »Gre tudi za osebno pomemben projekt, saj je zgodba koroških Slovencev in protifašističnega odpora del moje družinske zgodovine. Želim ustvarjati filme z jasno držo, ki zastavljajo pomembna vprašanja in so hkrati čustveno močni, formalno dosledni ter pogumni,« so njene besede navedli v sporočilu za javnost.

V filmu so zaigrali še Petja Labović, Leon Lučev, Jurij Drevenšek, Anuša Kodelja, Jure Henigman, Nina Valič, Urban Kuntarič, Tina Potočnik Vrhovnik, Timon Šturbej, Saša Tabaković, Minca Lorenci in drugi.

Mračnikarjeva se je v svoji dokumentarni trilogiji Korošec govori nemško, Andri 1924–1944 in Izginjanje posvetila slovensko govoreči narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem. Mila/Marija nadaljuje raziskovanje tematike in postavlja več pomembnih mejnikov.

Gre tudi za osebno pomemben projekt, pravi režiserka in scenaristka. FOTO: Stefan Reichmann/sfc/bsf

Je prvi celovečerni film, ki tematizira zgodovino odpora koroških Slovencev proti nacistični diktaturi, ter prvi celovečerni film nasploh, ki predstavlja tematiko odporniškega gibanja v Avstriji med drugo svetovno vojno. Hkrati je prvi igrani celovečerni film, ki je nastal v koprodukciji med Slovenijo in Avstrijo.

Prvi celovečerni film, ki tematizira zgodovino odpora koroških Slovencev proti nacistični diktaturi.

Film je nastal v koprodukciji produkcijskih hiš Vertigo iz Slovenije, Amour Fou iz Avstrije in Indigo View iz Grčije. Hkrati je nastal v koprodukciji z RTV Slovenija in avstrijsko javno televizijo ÖRF ter v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film.

Sodelovali so še dramaturga Barbara Albert in Jürgen Karasek, direktor fotografije Georg Weiss, snemalec zvoka Aljaž Lukan, scenograf Miha Knific, kostumografinja Sandra Žigová, oblikovalka maske Michaela Payer, skladatelj Tomaž Grom, montažerka Karina Ressler in oblikovalec zvoka Julij Zornik.

Film je nastal s pomočjo številnih financerjev, tudi SFC.