Film o kralju popa spomladi na velikih platnih, slavnega strica bo zaigral njegov nečak

Biografski film o pop zvezdniku Michaelu Jacksonu z naslovom Michael naj bi v kinematografe prišel aprila 2026. Režijo podpisuje Antoine Fuqua, v glavni vlogi je zaigral pevčev nečak Jaafar Jackson, za katerega je bila to prva igralska vloga.

Za sina Jermaina Jacksona pravijo, da je pokojnemu stricu izjemno podoben, saj govori, poje in pleše povsem kot on. Izšel je že prvi krajši napovednik filma, ki prikazuje ikonične trenutke iz kariere kralja popa: njegov slavni ples moonwalk, prizore iz kultnega videospota za pesem Thriller ter koncerte. V ozadju je slišati pesem Don't stop till you get enough. Po poročanju filmske revije Hollywood Reporter naj bi celoten napovednik izšel prihodnji teden.

Režijo podpisuje Antoine Fuqua. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters

22 dodatnih snemalnih dni je izid filma zamaknilo.

Film prikazuje Jacksonovo pot od otroškega zvezdnika do svetovne zvezde. FOTO: Arhiv S. N.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa je med producenti filma Graham King, ki je sodeloval že pri z več oskarji nagrajenem filmu Bohemian Rhapsody, glasbenem portretu pevca skupine Queen Freddieja Mercuryja. Producenti filma napovedujejo »zgodbo onkraj glasbe«, ki prikazuje Jacksonovo pot od otroškega zvezdnika do svetovne zvezde s poudarkom na njegovi ustvarjalni strasti, ki ga je neustavljivo gnala, da postane najboljši.

Nič o zlorabah

A kritiki že svarijo pred preveč pozitivno podobo pevca v filmu, tudi zaradi tesne vključenosti ljudi iz Jacksonovega kroga. K takšnemu vtisu pripomore dejstvo, da je glavno vlogo odigral pevčev sorodnik, v napovedniku tudi ni nobenih namigov na obtožbe o zlorabah, ki so Jacksona spremljale vse življenje.

Pevčeva hčerka Paris Jackson se je od filma že javno distancirala. Na Instagramu je po poročanju revije Rolling Stone pojasnila, da pri njem ni sodelovala. Po njenem mnenju film vsebuje veliko netočnosti, a bo osrečil mnoge zveste oboževalce Michaela Jacksona.

V glavni vlogi je zaigral Jaafar Jackson. FOTO: Osebni Arhiv

Izid filma je bil prvotno načrtovan za letos, a je bila premiera prestavljena zaradi številnih dodatnih snemalnih dni, po podatkih revije Hollywood Reporter so trajali kar 22 dni letos poleti. Vmes so zakrožile tudi govorice, da bi bil film lahko dvodelen.