  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MLADA MANEKENKA IN PRILETNI SLIKAR

Film o nenavadnem prijateljstvu Kate Moss in Luciana Freuda

Mossova je pri projektu sodelovala kot izvršna producentka.
V ospredju je nenavadno razmerje med 28-letnico in 80-letnim moškim. FOTO: Getty Images

V ospredju je nenavadno razmerje med 28-letnico in 80-letnim moškim. FOTO: Getty Images

Spremljali so jo številni škandali. FOTO: Dokumentacija Dela

Spremljali so jo številni škandali. FOTO: Dokumentacija Dela

V preteklosti je zavrnila številne ponudbe za dokumentarne in igrane projekte o svojem življenju. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

V preteklosti je zavrnila številne ponudbe za dokumentarne in igrane projekte o svojem življenju. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

V preteklosti je zavrnila številne ponudbe za dokumentarne in igrane projekte o svojem življenju. FOTO: Daniel Cole/Reuters

V preteklosti je zavrnila številne ponudbe za dokumentarne in igrane projekte o svojem življenju. FOTO: Daniel Cole/Reuters

V ospredju je nenavadno razmerje med 28-letnico in 80-letnim moškim. FOTO: Getty Images
Spremljali so jo številni škandali. FOTO: Dokumentacija Dela
V preteklosti je zavrnila številne ponudbe za dokumentarne in igrane projekte o svojem življenju. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images
V preteklosti je zavrnila številne ponudbe za dokumentarne in igrane projekte o svojem življenju. FOTO: Daniel Cole/Reuters
R. D.
 2. 6. 2026 | 06:40
3:51
A+A-

Supermanekenka Kate Moss, ki je več kot tri desetletja živela pod pritiskom fotografskih objektivov, je tokrat prvič dovolila igrano upodobitev enega od ključnih obdobij v svojem življenju: časa, ko je leta 2002 gola pozirala umetniku Lucianu Freudu (1922–2011), enemu najpomembnejših britanskih slikarjev in portretistov 20. stoletja ter vnuku slavnega ­psihoanalitika.

Gre za delno izmišljeno pripoved o nastanku Freudovega portreta leta 2002, vendar film ne govori le o sliki. V ospredju je nenavadno razmerje med ikonama britanske kulture: mlado, svetovno slavno manekenko (28 let) ter ostarelim slikarjem (80 let), znanim po razgaljenih portretih.

Spremljali so jo številni škandali. FOTO: Dokumentacija Dela
Spremljali so jo številni škandali. FOTO: Dokumentacija Dela

Film Moss & Freud je režiral ­britansko-novozelandski ustvarjalec James Lucas. Kate Moss igra Ellie Bamber, Luciana Freuda pa Derek Jacobi. Ellie Bamber ni zanimiva le zaradi fizične podobnosti s Kate Moss, temveč predvsem zato, ker upodablja osebo, ki je javnosti znana, hkrati pa zasebno skoraj nedostopna.

Mossova je bila od mladostnega odkritja v poznih 80. letih prejšnjega stoletja ves čas pred očmi javnosti, vendar je o sebi povedala presenetljivo malo, so zapisali za BBC. Redko je dajala intervjuje, o zasebnosti ni govorila, na tabloidne zgodbe se praviloma ni odzivala. Znana je njena življenjska drža, ki jo je prevzela od nekdanjega partnerja Johnnyja Deppa: nikoli se ne pritožuj, nikoli ne razlagaj. Zato je toliko bolj presenetljivo, da je film ne le odobrila, temveč je pri njem tudi sodelovala kot izvršna producentka. Po besedah režiserja je v preteklosti zavrnila številne ponudbe za dokumentarne in igrane projekte o svojem življenju.

Freud je Mossovo portretiral golo in nosečo, ležečo na ozki postelji oziroma kavču, brez modne inscenacije, glamurja in nadzorovane popolnosti,­ po kateri je bila znana iz revij in kampanj. Slika je nastala leta 2002, ko je pričakovala hčer Lilo; Freud naj bi portret začel pri njenem rahlo nosečem trebuhu, ker se je njeno telo med poziranjem spreminjalo. V umetniškem svetu je portret kljub zadržkom protagonistov večinoma naletel na pozitiven odziv, saj je Mossovo pokazal drugačno od njenega modnega mita: golo, nosečo, ranljivo in fizično prisot­no. Slika je bila leta 2005 pri Christie's prodana za skoraj štiri milijone funtov (3,6 milijona evrov) in je bila finančno odmeven dokaz privlačnosti tega nenavadnega spoja umetnosti, mode in zvezdništva.

V preteklosti je zavrnila številne ponudbe za dokumentarne in igrane projekte o svojem življenju. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images
V preteklosti je zavrnila številne ponudbe za dokumentarne in igrane projekte o svojem življenju. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

Slava in škandali

Zdaj 52-letna Kate Moss se je med največje zvezde izstrelila pred tremi desetletji, spremljali pa so jo številni škandali – od jemanja drog do obtožb o anoreksiji. Ko je štela 14 let, jo je na letališču opazil modni agent in ji ponudil pot do slave. V prvih reklamah in revijah se je začela pojavljati pri 16 letih.

S svojo suhljato postavo, ki je v višino merila le 170 centimetrov, je postala predstavnica modnega sloga v 90. letih prejšnjega stoletja, ki so ga poimenovali heroinski šik. Bila je popolno nasprotje glamuroznih supermodelov z dolgimi nogami, ki so takrat vladali na sceni, vključno s Cindy Crawford, Naomi Campbell in Claudio Schiffer. Še preden se je zavedela, je že bila vodilna manekenka za kampanje visoke mode pri modnih hišah, kot so Burberry, Chanel in Calvin Klein, sodelovala je tudi z znamkami Gucci, Dolce & Gabbana, Bulgari in Rimmel.

V dolgi in bogati karieri se je pojavila na več kot 40 naslovnicah britanskega Voguea in na več kot 300 naslovnicah revij po svetu, vendar pa niso njene izjemne fotografije tiste, ki so privlačile vsesplošno pozornost; ljudi je bolj pritegnil njen nenavadni videz, ki ga je podkrepila z unikatnim slogom oblačenja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Kate MossLuciano Freudmanekenkaikonafilm
ZADNJE NOVICE
07:40
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFONI

Tu sta kralja detajlov: Xiaomijeva nova telefona, razvita v sodelovanju z Leico

Kitajski velikan je predstavil serijo zelo zmogljivih pametnih telefonov xiaomi 17T v dveh velikostih in s tremi kamerami z odlično lečo telefoto.
Staš Ivanc2. 6. 2026 | 07:40
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

15-minutne testenine z gamberi in bučko: kremaste in neustavljivo dobre (VIDEO)

Preprost recept za hitro kosilo z okusom morja in našo najljubšo poletno zelenjavo.
Mirjam Grilc2. 6. 2026 | 07:30
07:15
Novice  |  Svet
AVSTRIJA

Vreme povzročilo pravi kaos: med neurjem je zagorel grajski stolp

Huda ura pri severnih sosedih. Sunki vetra dosegali 115 km na uro.
2. 6. 2026 | 07:15
06:45
Novice  |  Slovenija
ZASLIŠANJA

To že do petka pričakuje bodoči infrastrukturni minister? Avtocestna dela ponoči

Kaj je za Boruta Rončevića ideološko nevtralna šola?
Aleksander Brudar2. 6. 2026 | 06:45
06:40
Bulvar  |  Glasba in film
MLADA MANEKENKA IN PRILETNI SLIKAR

Film o nenavadnem prijateljstvu Kate Moss in Luciana Freuda

Mossova je pri projektu sodelovala kot izvršna producentka.
2. 6. 2026 | 06:40
06:35
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Končno spet napočil čas vrnitve v Stožice

Pred našimi nogometaši v tem tednu tekmi s Ciprom in Hrvaško. Izkušenega Adama Gnezdo Čerina razveselili novi obrazi.
Siniša Uroševič2. 6. 2026 | 06:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Film o nenavadnem prijateljstvu Kate Moss in Luciana Freuda