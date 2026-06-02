Film o nenavadnem prijateljstvu Kate Moss in Luciana Freuda

Supermanekenka Kate Moss, ki je več kot tri desetletja živela pod pritiskom fotografskih objektivov, je tokrat prvič dovolila igrano upodobitev enega od ključnih obdobij v svojem življenju: časa, ko je leta 2002 gola pozirala umetniku Lucianu Freudu (1922–2011), enemu najpomembnejših britanskih slikarjev in portretistov 20. stoletja ter vnuku slavnega ­psihoanalitika.

Gre za delno izmišljeno pripoved o nastanku Freudovega portreta leta 2002, vendar film ne govori le o sliki. V ospredju je nenavadno razmerje med ikonama britanske kulture: mlado, svetovno slavno manekenko (28 let) ter ostarelim slikarjem (80 let), znanim po razgaljenih portretih.

Film Moss & Freud je režiral ­britansko-novozelandski ustvarjalec James Lucas. Kate Moss igra Ellie Bamber, Luciana Freuda pa Derek Jacobi. Ellie Bamber ni zanimiva le zaradi fizične podobnosti s Kate Moss, temveč predvsem zato, ker upodablja osebo, ki je javnosti znana, hkrati pa zasebno skoraj nedostopna.

Mossova je bila od mladostnega odkritja v poznih 80. letih prejšnjega stoletja ves čas pred očmi javnosti, vendar je o sebi povedala presenetljivo malo, so zapisali za BBC. Redko je dajala intervjuje, o zasebnosti ni govorila, na tabloidne zgodbe se praviloma ni odzivala. Znana je njena življenjska drža, ki jo je prevzela od nekdanjega partnerja Johnnyja Deppa: nikoli se ne pritožuj, nikoli ne razlagaj. Zato je toliko bolj presenetljivo, da je film ne le odobrila, temveč je pri njem tudi sodelovala kot izvršna producentka. Po besedah režiserja je v preteklosti zavrnila številne ponudbe za dokumentarne in igrane projekte o svojem življenju.

Freud je Mossovo portretiral golo in nosečo, ležečo na ozki postelji oziroma kavču, brez modne inscenacije, glamurja in nadzorovane popolnosti,­ po kateri je bila znana iz revij in kampanj. Slika je nastala leta 2002, ko je pričakovala hčer Lilo; Freud naj bi portret začel pri njenem rahlo nosečem trebuhu, ker se je njeno telo med poziranjem spreminjalo. V umetniškem svetu je portret kljub zadržkom protagonistov večinoma naletel na pozitiven odziv, saj je Mossovo pokazal drugačno od njenega modnega mita: golo, nosečo, ranljivo in fizično prisot­no. Slika je bila leta 2005 pri Christie's prodana za skoraj štiri milijone funtov (3,6 milijona evrov) in je bila finančno odmeven dokaz privlačnosti tega nenavadnega spoja umetnosti, mode in zvezdništva.

Slava in škandali

Zdaj 52-letna Kate Moss se je med največje zvezde izstrelila pred tremi desetletji, spremljali pa so jo številni škandali – od jemanja drog do obtožb o anoreksiji. Ko je štela 14 let, jo je na letališču opazil modni agent in ji ponudil pot do slave. V prvih reklamah in revijah se je začela pojavljati pri 16 letih.

S svojo suhljato postavo, ki je v višino merila le 170 centimetrov, je postala predstavnica modnega sloga v 90. letih prejšnjega stoletja, ki so ga poimenovali heroinski šik. Bila je popolno nasprotje glamuroznih supermodelov z dolgimi nogami, ki so takrat vladali na sceni, vključno s Cindy Crawford, Naomi Campbell in Claudio Schiffer. Še preden se je zavedela, je že bila vodilna manekenka za kampanje visoke mode pri modnih hišah, kot so Burberry, Chanel in Calvin Klein, sodelovala je tudi z znamkami Gucci, Dolce & Gabbana, Bulgari in Rimmel.

V dolgi in bogati karieri se je pojavila na več kot 40 naslovnicah britanskega Voguea in na več kot 300 naslovnicah revij po svetu, vendar pa niso njene izjemne fotografije tiste, ki so privlačile vsesplošno pozornost; ljudi je bolj pritegnil njen nenavadni videz, ki ga je podkrepila z unikatnim slogom oblačenja.