Film o Vladimirju Putinu je sprožil burne odzive, v tej državi vznemirjeni (FOTO)

Francoski film Čarovnik iz Kremlja, politična drama o vzponu ruskega predsednika Vladimirja Putina, že od prihoda v kinematografe v začetku leta buri duhove. Režiser Olivier Assayas je zgodbo zasnoval kot pripoved o mehanizmih oblasti v posovjetski Rusiji, toda kritiki opozarjajo, da film nehote ponavlja zgodbe, ki jih širi ruska oblast, so poročali za neodvisni ruski medij Meduza.

2022. leta je izšla knjiga Kremeljski mag.

Najostrejši odzivi so prišli iz Latvije, kjer je film nastal. Ena izmed kritik je, da kaže pomanjkljivo razumevanje razvoja ruske politike po razpadu So­vjetske zveze. Po njenem ponavlja tudi idejo, značilno za kremeljske interpretacije, češ da je za današnje politične razmere v Rusiji delno odgovorna zahodna politika, zlasti ZDA.

Latvijske oblasti projekta niso hotele sofinancirati, ker bi lahko služil ciljem ruske propagande.

Kritiki francoskim ustvarjalcem očitajo, da niso videli težave v tem, da film o Rusiji snemajo v državi, ki je bila nekoč okupirana, in to v časih, ko Rusija okupira drugo državo. Direktorica latvijskega nacionalnega filmskega centra Dita Rietuma je dejala, da film Putina, upodablja ga Jude Law, »humanizira in mitologizira« ter prikazuje kot »zanimiv, skrivnosten lik«. S tem naj bi poudarjal elemente, ki so naklonjeni ruskim zgodbam.

Latvijske oblasti projekta niso hotele sofinancirati. Po oceni latvijske agencije za investicije in razvoj bi film v trenut­nih geopolitičnih razmerah lahko služil ciljem ruske propagande, podobno stališče je izrazila tudi latvijska državna varnostna služba.

Jude Law kot Vladimir Putin v filmu Čarovnik iz Kremlja FOTO: Imdb

Jude Law pravi, da je postal »obsesiven proučevalec Putina«. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Politična drama o vzponu ruskega predsednika Vladimirja Putina FOTO: Gavriil Grigorov/Reuters

Producentka Svetlana Punte iz podjetja Forma Pro Films zavrača očitke. Po njenem film prikazuje, kako so posamezni elementi ruske družbe prispevali k vzponu avtoritarnega sistema. V njem so tudi prizori, ki razkrivajo moralno distanco in cinizem na vrhu oblasti, je povedala za Meduzo.

Dvainpetdesetletni Law je pred časom razkril, da je med pripravami na snemanje postal »obsesiven proučevalec Putina«. Tudi s pomočjo spretnih umetnikov ličenja se je preobrazil v nekdanjega obveščevalca, ki je postal večni ruski predsednik. Natančno je ujel celo najmanjše podrobnosti, Putinovo značilno hojo in namrščen izraz na obrazu. »Obstaja veliko posnetkov, ki si jih lahko ogledaš, in ko me je zadeva posrkala vase, je vse skupaj postalo obsesija.«

Film je nastal po istoimenski knjižni uspešnici italijanskega avtorja Giuliana da Empolija iz leta 2022 (pri nas je izšel 2024. z naslovom Kremeljski mag).