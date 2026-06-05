Film obljublja vrnitev k preverjeni formuli: zasmehuje znane grozljivke in popkulturne uspešnice

Šestindvajset let po tem, ko so ubežali sumljivo znanemu zamaskiranemu morilcu z vzdevkom Ghostface, četverica znova postane njegova tarča – in tokrat ni več varna nobena grozljivka. Šesto nadaljevanje franšize Film, da te kap (Scary movie) je od včeraj na rednem sporedu kinematografov.

Srce filmov ni le humor, temveč igralska kemija med Farisovo in Hallovo

Šesti del napoveduje vrnitev k izvirnemu humorju in predvsem vrnitev obraza, brez katerega si serije skoraj ne znamo predstavljati. Marlon Wayans (kot Shorty), Shawn Wayans (kot Ray), Anna Faris (kot Cindy) in Regina Hall (kot Brenda) se vračajo v satirični komediji, skupaj z nekaterimi že znanimi obrazi in svežimi liki, da bi se neusmiljeno ponorčevali iz priredb, predelav, »requelov«, predzgodb, nadaljevanj, spinoffov, t. i. povzdignjenih grozljivk, izvornih zgodb, vsega, kar vsebuje besedo »zapuščina«, in vsakega »zadnjega poglavja«, ki to v resnici sploh ni. Po mlačnem odzivu na peti del iz leta 2013 je to za ustvarjalce in občinstvo priložnost za nov začetek.

Film je režiral Michael Tiddes, scenarij pa so napisali Marlon Wayans, Shawn Wayans (oba sta že dolgo sinonim za serijo), Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans in Rick Alvarez, vse na osnovi likov, ki so jih ustvarili ustvarjalci prvotne sage.

V glavnih vlogah poleg omenjenih igrajo še Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner, Lochlyn Munro, Olivia Rose Keegan, Ruby Snowber, Savannah Lee Nassif in Sydney Park.

Filmska franšiza Scary Movie (pri nas znana kot Film, da te kap) je izjemno priljubljena ameriška parodija, ki zasmehuje znane grozljivke in popkulturne uspešnice. Znana je po svojem specifičnem, pogosto opolzkem, nekateri mu pravijo straniščni, in absurdnem humorju, ki je v preteklosti redno polnil kinodvorane.

Ko je prvi del leta 2000 prišel v kina, je namreč postal nepričakovan fenomen. Sledila so štiri nadaljevanja: leto pozneje drugi del, leta 2003 tretje nadaljevanje, leta 2006 četrto poglavje in leta 2013 peto nadaljevanje slavne franšize satiričnih komedij. Prvi filmi, ki so jih vodili bratje Wayans, so pripomogli k popularizaciji ene od najbolj brezskrbnih hollywoodskih parodij, zadnji pa predstavlja ustvarjalno vrnitev (razširjene) družine Wayans k pisanju in produkciji.

Srce filmov ni le humor, temveč igralska kemija med Farisovo in Hallovo. Prav Cindy je Farisovi odprla vrata v Hollywood. Pozneje je presenetila z vlogo v Izgubljeno s prevodom, utrdila status komične zvezdnice v Hišni zajčici ter več let blestela v seriji Mom.