FESTIVAL

Presenečenje na festivalu: ta film je pometel s konkurenco

Na Berlinalu glavna nagrada filmu režiserja Ilkerja Cataka.
Letos je prvič po več kot dveh desetletjih ponovno najpomembnejšo festivalsko nagrado osvojil film nemškega ustvarjalca (Ilker Catak na fotografiji levo). FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Letos je prvič po več kot dveh desetletjih ponovno najpomembnejšo festivalsko nagrado osvojil film nemškega ustvarjalca (Ilker Catak na fotografiji levo). FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Za izjemen umetniški dosežek je žirija s srebrnim medvedom nagradila ameriški film Yo (Love is a Rebellious Bird). FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Za izjemen umetniški dosežek je žirija s srebrnim medvedom nagradila ameriški film Yo (Love is a Rebellious Bird). FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Končal se je Berlinale. FOTO: Axel Schmidt/Reuters

Končal se je Berlinale. FOTO: Axel Schmidt/Reuters

Častnega zlatega medveda je prejela malezijska igralka Michelle Yeoh. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Častnega zlatega medveda je prejela malezijska igralka Michelle Yeoh. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Letos je prvič po več kot dveh desetletjih ponovno najpomembnejšo festivalsko nagrado osvojil film nemškega ustvarjalca (Ilker Catak na fotografiji levo). FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters
Za izjemen umetniški dosežek je žirija s srebrnim medvedom nagradila ameriški film Yo (Love is a Rebellious Bird). FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters
Končal se je Berlinale. FOTO: Axel Schmidt/Reuters
Častnega zlatega medveda je prejela malezijska igralka Michelle Yeoh. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters
STA, I. R.
 24. 2. 2026 | 10:12
4:09
A+A-

Zlatega medveda za najboljši film je na 76. mednarodnem filmskem festivalu Berlinale prejela nemška drama Gelbe Briefe (Rumena pisma) režiserja turškega rodu Ilkerja Cataka. Po več kot dveh desetletjih je najpomembnejšo festivalsko nagrado znova osvojil nemški film. Nazadnje je zlatega medveda za najboljši film leta 2004 osvojil Fatih Akin za film Z glavo ob zid. Srebrnega medveda, veliko nagrado žirije, je prejel film Kurtulus turškega filmskega režiserja Emina Alperja. Srebrnega medveda, nagrado žirije, je prejel film Queen at Sea o demenci, ki ga je režiral ameriški neodvisni filmski ustvarjalec Lance Hammer. Film je na podelitvi nagrad pobral še eno nagrado, in sicer je žirija srebrnega medveda za najboljšo stransko vlogo namenila britanskima igralcema Anni Calder-Marshall in Tomu Courtenayju za vlogi v filmu.

76. BERLINALE se je končal s podelitvijo nagrad.

Srebrnega medveda za najboljšo glavno vlogo je prejela nemška igralka Sandra Hüller za film Rose režiserja Markusa Schleinzerja. V filmu upodablja žensko, ki se v družbi 17. stoletja izdaja za moškega. Srebrnega medveda za najboljšo režijo je žirija namenila britanskemu režiserju Grantu Geeju za film Everybody Digs Bill Evans, za najboljši scenarij pa Kanadčanki Genevieve Dulude-de Celles (film Nina Roza). Za izjemen umetniški dosežek je žirija s srebrnim medvedom nagradila ameriški film Yo (Love is a Rebellious Bird), ki sta ga režirala Anna Fitch in Banker White. V tekmovalnem programu Berlinala Perspektive je nagrado GWFF za najboljši celovečerni prvenec prejel film Chronicles From the Siege, ki ga je režiral Abdallah Alkhatib. V omenjenem programu se je za nagrade potegoval tudi celovečerni makedonsko-slovenski-srbski igrani film 17 makedonske režiserske Kosare Mitić.

Končal se je Berlinale. FOTO: Axel Schmidt/Reuters
Končal se je Berlinale. FOTO: Axel Schmidt/Reuters
Alkhatib v nagrajenem filmu osvetljuje težko življenje in nemogoče odločitve, ki jih morajo sprejemati ljudje na obleganem območju. Palestinsko-sirski režiser je svoj zahvalni govor izkoristil za politično izjavo in je med drugim nemški vladi očital, da je partnerica »genocidu na območju Gaze«. Alkhatib, ki je na oder prinesel palestinsko zastavo, je tudi napovedal, da bo nekega dne v Gazi potekal filmski festival. Tudi sicer je na letošnjem festivalu močno odmevala vojna na območju Gaze. Tako je bilo v javnem pismu več ustvarjalcev kritičnih, da se Berlinale ni dovolj jasno opredelil do vojne v Gazi. Že na začetku festivala so razburjenje povzročile besede predsednika žirije Wima Wendersa, da se žirija ne more vmešavati v politiko ter da se morajo filmski ustvarjalci izogibati politiki, saj so njena protiutež.

V javnem pismu, objavljenem v reviji Variety, je bilo več filmskih ustvarjalcev kritičnih do Berlinala, da se ni dovolj jasno opredelil do vojne na območju Gaze.

V luči tega je direktorica festivala Tricia Tuttle na slovesnosti med drugim dejala, da so tako kritika kot nesoglasja del demokracije ter da spoštujejo tiste, ki izrazijo svoje mnenje. Kot je poudarila, je Berlinale kraj, kjer so vsi dobrodošli. Festival po njenih besedah »ne rešuje svetovnih konfliktov, lahko pa ustvari prostor za medsebojno razumevanje«. Zlatega medveda za kratki film je žirija namenila filmu Yawman ma walad z angleškim naslovom Someday a Child, ki ga je režirala Marie-Rose Osta. V omenjeni program se je uvrstil tudi slovenski kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica, ki je v Berlinu doživel svetovno premiero. Z Berlinala se vrača z eno izmed štirih nagrad, ki jih uradna žirija podeljuje filmom v tekmovalnem programu – kandidaturo za nominacijo za evropsko filmsko nagrado. Nagrado za najboljši dokumentarni film je prejel If Pigeons Turned to Gold scenaristke in režiserke Pepe Lubojacki. Častnega zlatega medveda je letos prejela malezijska igralka Michelle Yeoh, ki je leta 2023 za vlogo v filmu Vse povsod naenkrat prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo.

Za izjemen umetniški dosežek je žirija s srebrnim medvedom nagradila ameriški film Yo (Love is a Rebellious Bird). FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters
Za izjemen umetniški dosežek je žirija s srebrnim medvedom nagradila ameriški film Yo (Love is a Rebellious Bird). FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Častnega zlatega medveda je prejela malezijska igralka Michelle Yeoh. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters
Častnega zlatega medveda je prejela malezijska igralka Michelle Yeoh. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

