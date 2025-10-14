  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKIN ON SKIN

Film s Slovencem Jurijem še naprej navdušuje (FOTO)

Igralec Jurij Drevenšek je odigral glavno vlogo v filmu, ki je bil prikazan že na 26 festivalih.
Jurija bomo kmalu spremljali tudi v slovenskih projektih. FOTO: Mavric Pivk

Jurija bomo kmalu spremljali tudi v slovenskih projektih. FOTO: Mavric Pivk

Drevenšek ob prejemu nagrade v Berlinu FOTO: Osebni arhiv

Drevenšek ob prejemu nagrade v Berlinu FOTO: Osebni arhiv

V filmu igra mesarja Borisa. FOTO: Nico Schrenk

V filmu igra mesarja Borisa. FOTO: Nico Schrenk

Protagonista se znajdeta v spirali igre moči. FOTO: Nico Schrenk

Protagonista se znajdeta v spirali igre moči. FOTO: Nico Schrenk

Jurija bomo kmalu spremljali tudi v slovenskih projektih. FOTO: Mavric Pivk
Drevenšek ob prejemu nagrade v Berlinu FOTO: Osebni arhiv
V filmu igra mesarja Borisa. FOTO: Nico Schrenk
Protagonista se znajdeta v spirali igre moči. FOTO: Nico Schrenk
Ju. P.
 14. 10. 2025 | 08:18
3:25
A+A-

Nemški film Skin on Skin, v katerem je slovenski igralec Jurij Drevenšek odigral glavno vlogo Borisa, je na podelitvi first steps v Berlinu slavil kar v treh kategorijah! Prejel je namreč glavno nagrado za najboljši srednjemetražni film, nagrado Michael Ballhaus preis za najboljšo filmsko fotografijo ter nagrado no fear – Bernd Eichinger award za najboljšo produkcijo, sporoča Slovenski filmski center (SFC).

30

IN VEČ NAGRAD je že prejel film Skin on Skin.

In dodaja: »Nagrada first steps​ velja za najprestižnejše priznanje za nove filmske talente iz Nemčije, Avstrije in Švice. Sedem največjih in najuglednejših medijskih podjetij v Nemčiji (ARD, Constantin Film, Netflix, Prime Video, Seven.One Entertainment Group, Studio Hamburg, UFA in Warner Bros. Discovery) predstavlja finančni in ustvarjalni steber nagrade, prireditev pa poteka pod okriljem Nemške filmske akademije.«

Vrsta nagrad

Film Skin on Skin je že prejel vrsto mednarodnih nagrad, med drugim goldenes einhorn za najboljši kratki film na 40. festivalu Alpinale v avstrijskem Bludenzu, nagrado občinstva na 22. festivalu Vienna Shorts Film Festival na Dunaju, nagrado gran premi de la crítica na 27. festivalu Mecal Pro Barcelona International Short and Animation Festival v Barceloni, nagrado občinstva za najboljši film na 21. filmskem festivalu v Münstru ter nagrado za najboljši študentski igrani film na 23. Tirana International Film Festival v Albaniji.

V filmu igra mesarja Borisa. FOTO: Nico Schrenk
V filmu igra mesarja Borisa. FOTO: Nico Schrenk
Poleg tega je osvojil nagrado za najboljši film na italijanskem Mix39 Film Festivalu. Očitno film še naprej ostaja festivalski ljubljenec, saj je bil od premiere januarja 2025 prikazan že na 26 festivalih in je prejel več kot 30 nagrad. Posnet je bil jeseni 2023 v okolici Stuttgarta. Ob Drevenšku v glavni vlogi nastopa nizozemski igralec Jonas Smulders. Film je režiral Simon Schneckenburger, ki je skupaj z Mario Wagner podpisan tudi pod scenarij. Direktor fotografije je Nico Schrenk, producent pa Leon Döhner. Film je v celoti posnet na 16-milimetrski filmski trak, finančno pa so ga podprli Filmska akademija Baden-Württemberg, deželna televizija SWR ter televizijska programa ARTE in 3SAT, ob podpori fundacije Young Talents Foundation iz Berlina.

Zgodba se odvija v nemški klavnici, kjer Boris dela kot klavec, Jakob pa je varnostnik. Kljub težkim in krutim delovnim razmeram se med moškima splete vez zaradi hrepenenja po boljši prihodnosti in svobodi. Ko Jakob pomaga Borisu pridobiti njegov zaseženi potni list, se protagonista znajdeta v spirali igre moči ter med možnostmi, ki bodo njuni življenji spremenile za vedno.

Zgodba se odvija v nemški klavnici, kjer Boris dela kot klavec, Jakob pa je varnostnik.

Jurija Drevenška bomo kmalu spremljali tudi v slovenskih projektih. Jeseni bo namreč nastopil v stranski vlogi v celovečernem igranem filmu Mila/Marija avstrijsko-slovenske režiserke Andrine Mračnikar, v produkciji Amour Fou Vienna (Avstrija), Indigo View (Grčija) in slovenske produkcije Vertigo. Kot eden izmed likov bo zaigral tudi v celovečernem filmu Narodna drama v režiji priznane srbske igralke Mirjane Karanović, v produkciji This and That Productions (Beograd), Elzevir Films (Francija) ter slovenske produkcije Bela Film.

Protagonista se znajdeta v spirali igre moči. FOTO: Nico Schrenk
Protagonista se znajdeta v spirali igre moči. FOTO: Nico Schrenk

Drevenšek ob prejemu nagrade v Berlinu FOTO: Osebni arhiv
Drevenšek ob prejemu nagrade v Berlinu FOTO: Osebni arhiv

Več iz teme

filmJurij Drevenšeknagradafilmski festivalSkin on Skin
ZADNJE NOVICE
08:32
Razno
OPOZORILO

Ne delite podatkov za smsPASS z nikomer!

Identiteto uporabljajte izključno osebno in neposredno.
14. 10. 2025 | 08:32
08:25
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

V šovu tekle solze, zlomil se je tudi Sandi

»Peter kot moj prijatelj me je izdal in ta stvar je bila tista, ki je pokvarila cel večer,« je dejal.
14. 10. 2025 | 08:25
08:18
Bulvar  |  Glasba in film
SKIN ON SKIN

Film s Slovencem Jurijem še naprej navdušuje (FOTO)

Igralec Jurij Drevenšek je odigral glavno vlogo v filmu, ki je bil prikazan že na 26 festivalih.
14. 10. 2025 | 08:18
08:11
Novice  |  Svet
TRAGEDIJA V ITALIJI

Med prisilno izselitvijo odjeknila eksplozija in ubila tri policiste

Nanje se je zrušila dvonadstropna hiša.
14. 10. 2025 | 08:11
08:05
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Zmagovalni jabolčni štrudelj: skrivnosti in namigi s Praznika kozjanskega jabolka

Kako speči najboljši jabolčni štrudelj? Zmagovalke s Kozjanskega razkrivajo svoj preizkušen recept!
Špela Ankele14. 10. 2025 | 08:05
07:42
Novice  |  Slovenija
BOGAT PROGRAM

Gorički dan predstavil ponudbo parka in navdušil obiskovalce (FOTO)

Številne stojnice in delavnice so pritegnile množice.
Oste Bakal14. 10. 2025 | 07:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki