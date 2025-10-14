Film s Slovencem Jurijem še naprej navdušuje (FOTO)

Nemški film Skin on Skin, v katerem je slovenski igralec Jurij Drevenšek odigral glavno vlogo Borisa, je na podelitvi first steps v Berlinu slavil kar v treh kategorijah! Prejel je namreč glavno nagrado za najboljši srednjemetražni film, nagrado Michael Ballhaus preis za najboljšo filmsko fotografijo ter nagrado no fear – Bernd Eichinger award za najboljšo produkcijo, sporoča Slovenski filmski center (SFC).

In dodaja: »Nagrada first steps​ velja za najprestižnejše priznanje za nove filmske talente iz Nemčije, Avstrije in Švice. Sedem največjih in najuglednejših medijskih podjetij v Nemčiji (ARD, Constantin Film, Netflix, Prime Video, Seven.One Entertainment Group, Studio Hamburg, UFA in Warner Bros. Discovery) predstavlja finančni in ustvarjalni steber nagrade, prireditev pa poteka pod okriljem Nemške filmske akademije.«

Vrsta nagrad

Film Skin on Skin je že prejel vrsto mednarodnih nagrad, med drugim goldenes einhorn za najboljši kratki film na 40. festivalu Alpinale v avstrijskem Bludenzu, nagrado občinstva na 22. festivalu Vienna Shorts Film Festival na Dunaju, nagrado gran premi de la crítica na 27. festivalu Mecal Pro Barcelona International Short and Animation Festival v Barceloni, nagrado občinstva za najboljši film na 21. filmskem festivalu v Münstru ter nagrado za najboljši študentski igrani film na 23. Tirana International Film Festival v Albaniji.

V filmu igra mesarja Borisa. FOTO: Nico Schrenk

Poleg tega je osvojil nagrado za najboljši film na italijanskem Mix39 Film Festivalu. Očitno film še naprej ostaja festivalski ljubljenec, saj je bil od premiere januarja 2025 prikazan že na 26 festivalih in je prejel več kot 30 nagrad. Posnet je bil jeseni 2023 v okolici Stuttgarta. Ob Drevenšku v glavni vlogi nastopa nizozemski igralec. Film je režiral, ki je skupaj zpodpisan tudi pod scenarij. Direktor fotografije je, producent pa. Film je v celoti posnet na 16-milimetrski filmski trak, finančno pa so ga podprli Filmska akademija Baden-Württemberg, deželna televizija SWR ter televizijska programa ARTE in 3SAT, ob podpori fundacije Young Talents Foundation iz Berlina.

Zgodba se odvija v nemški klavnici, kjer Boris dela kot klavec, Jakob pa je varnostnik. Kljub težkim in krutim delovnim razmeram se med moškima splete vez zaradi hrepenenja po boljši prihodnosti in svobodi. Ko Jakob pomaga Borisu pridobiti njegov zaseženi potni list, se protagonista znajdeta v spirali igre moči ter med možnostmi, ki bodo njuni življenji spremenile za vedno.

Jurija Drevenška bomo kmalu spremljali tudi v slovenskih projektih. Jeseni bo namreč nastopil v stranski vlogi v celovečernem igranem filmu Mila/Marija avstrijsko-slovenske režiserke Andrine Mračnikar, v produkciji Amour Fou Vienna (Avstrija), Indigo View (Grčija) in slovenske produkcije Vertigo. Kot eden izmed likov bo zaigral tudi v celovečernem filmu Narodna drama v režiji priznane srbske igralke Mirjane Karanović, v produkciji This and That Productions (Beograd), Elzevir Films (Francija) ter slovenske produkcije Bela Film.

Protagonista se znajdeta v spirali igre moči. FOTO: Nico Schrenk