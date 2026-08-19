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ZLATI LEOPARD

Film You Don't Belong Here dobil 80.000 evrov vredno nagrado

Na filmskem festivalu v Locarnu je slavil film romunskega režiserja Florina Serbana.
Festival poteka že od leta 1946. FOTO: Lff

Festival poteka že od leta 1946. FOTO: Lff

Glavno nagrado zlati leopard podeljujejo v mednarodnem tekmovalnem programu. FOTO: Massimo Piccoli Locarno Film Festival/ti-press

Glavno nagrado zlati leopard podeljujejo v mednarodnem tekmovalnem programu. FOTO: Massimo Piccoli Locarno Film Festival/ti-press

Za najboljši igralski dosežek so nagradili tudi Monico Bellucci. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Za najboljši igralski dosežek so nagradili tudi Monico Bellucci. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Festival poteka že od leta 1946. FOTO: Lff
Glavno nagrado zlati leopard podeljujejo v mednarodnem tekmovalnem programu. FOTO: Massimo Piccoli Locarno Film Festival/ti-press
Za najboljši igralski dosežek so nagradili tudi Monico Bellucci. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Ju. P.
 19. 8. 2026 | 10:15
2:45
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Na filmskem festivalu v Locarnu je glavno nagrado zlati leopard v mednarodnem tekmovalnem programu prejel romunski film You Don't Belong Here Florina Serbana. Zgodbo o odnosu med očetom samohranilcem in njegovim najstniškim sinom je režiser opisal kot portret pogleda na svet, ki morda izginja ali pa bi morda moral izginiti. Skoraj triurni film raziskuje odnos med Mariusom, glavnim zdravnikom v bolnišnici v njegovem majhnem domačem kraju, in njegovim najstniškim sinom Ioanom, ki ga je po ženini smrti vzgajal sam. Mariusov svet se postavi na glavo, ko izve, da policija njegovega sina sumi umora. Žirija je mlademu igralcu Teodorju Butanescuju, ki je upodobil nasilnega sina Ioana, namenila posebno omembo. Zanj je bila to ena od prvih večjih filmskih vlog, poroča STA.

Zlati leopard, velika nagrada festivala in mesta Locarno, je vreden 80.000 evrov.

Brazilsko-nemška filmska produkcija The Riverbank v režiji Matheusa Fariasa in Enocka Carvalha, v kateri je brazilski režiserski dvojec raziskoval gejevsko ljubezensko zgodbo, ki jo ogrožata nestrpnost in nasilje, je prejela posebno nagrado žirije.

Korejski uspeh

Nagrado za najboljšo režijo je prejel južnokorejski filmski ustvarjalec Hong Sang-soo, ki se je na letošnjem 79. mednarodnem filmskem festivalu predstavil z dramo Nowhere I Can Rest My Gaze. Družinska drama z umirjenimi prizori pripoveduje o bratu in sestri ter odraža težave, s katerimi se sooča družina.

Za najboljši igralski dosežek so nagradili južnokorejski igralki Kim Min-hee, ki glavno vlogo odigrala v filmu Nowhere I Can Rest My Gaze, ter italijanski igralki Monici Bellucci za vlogo matere v italijanski drami o odraščanju z naslovom Chaos. Posebno omembo žirije je prejel tudi Xavier Bergeron, ki je v filmu Nobody's Violence upodobil neozdravljivo bolnega moškega.

Zlatega leoparda, veliko nagrado festivala in mesta Locarno, vredno 75.000 švicarskih frankov (80.457 evrov), si enakopravno razdelita režiser in producent nagrajenega filma. Enako velja za 30.000 švicarskih frankov (32.000 evrov) vredno posebno nagrado žirije. Žirija vsako leto podeli še leoparda za najboljšo žirijo, ki je vreden 20.000 švicarskih frankov (21.300 evrov), ter dva leoparda za najboljšo igralsko stvaritev. V glavnem tekmovalnem programu se je za zlatega leoparda potegovalo 17 filmov. Festival v Locarnu velja za najpomembnejšega, ko gre za umetniško ambiciozne filme, ki spodbujajo k razmisleku.

Glavno nagrado zlati leopard podeljujejo v mednarodnem tekmovalnem programu. FOTO: Massimo Piccoli Locarno Film Festival/ti-press
Glavno nagrado zlati leopard podeljujejo v mednarodnem tekmovalnem programu. FOTO: Massimo Piccoli Locarno Film Festival/ti-press

Za najboljši igralski dosežek so nagradili tudi Monico Bellucci. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Za najboljši igralski dosežek so nagradili tudi Monico Bellucci. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

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Locarnfilmski festivalnagradafilmYou Don't Belong Herezlati leopard
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