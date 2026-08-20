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FESTIVAL EVROPSKEGA FILMA BREŽICE

Filmski festival bo počastil Borisa Cavazzo

Festival evropskega filma Brežice s častno nagrado. Eden največjih slovenskih igralcev bo prvi prejemnik.
Boris Cavazza je velikan slovenskega filma. FOTO: Arhiv

Boris Cavazza je velikan slovenskega filma. FOTO: Arhiv

Z Milado Kalezič v filmu To so gadi FOTO: Promocijsko gradivo

Z Milado Kalezič v filmu To so gadi FOTO: Promocijsko gradivo

Osrednje prizorišče je brežiški grad. FOTO: Posavski Muzej Brežice

Osrednje prizorišče je brežiški grad. FOTO: Posavski Muzej Brežice

Ob koncu festivala bodo podelili nagrade zlato oko. FOTO: Fef

Ob koncu festivala bodo podelili nagrade zlato oko. FOTO: Fef

Boris Cavazza je velikan slovenskega filma. FOTO: Arhiv
Z Milado Kalezič v filmu To so gadi FOTO: Promocijsko gradivo
Osrednje prizorišče je brežiški grad. FOTO: Posavski Muzej Brežice
Ob koncu festivala bodo podelili nagrade zlato oko. FOTO: Fef
Ju. P.
 20. 8. 2026 | 05:22
2:55
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Na Festivalu evropskega filma Brežice bodo prvič podelili častno nagrado za izjemen prispevek k evropskemu filmu. Prvi prejemnik bo po poročanju STA Boris Cavazza, eden največjih slovenskih igralcev in umetnik, ki je v več kot šestih desetletjih neizbrisno zaznamoval slovenski filmski in kulturni prostor.

Njegov ustvarjalni opus sega daleč prek igre, za svoje življenjsko delo je prejel najvišja slovenska priznanja

»Cavazza je umetnik izjemnega formata. S svojo karizmo, igralsko močjo, prepoznavnim glasom in izjemno umetniško predanostjo je odločilno sooblikoval zgodovino slovenskega uprizoritvenega in filmskega ustvarjanja ter postal eno najbolj prepoznavnih imen slovenske kulture. Nastopil je v več kot 100 filmih in televizijskih produkcijah ter sodeloval z najpomembnejšimi slovenskimi in jugoslovanskimi režiserji,« so svojo odločitev utemeljili organizatorji festivala, ki bo otekal od 26. do 29. avgusta.

Z Milado Kalezič v filmu To so gadi FOTO: Promocijsko gradivo
Z Milado Kalezič v filmu To so gadi FOTO: Promocijsko gradivo

Med njegove najodmevnejše filmske vloge sodijo Muke po Mati (Muke po Mateju), Vdovstvo Karoline Žašler, Begunec, To so gadi, Iskanja, Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica, Kormoran, Kratki stiki, Rudar, Igor in Rosa ter v novejšem obdobju Dedek gre na jug. »Vsaki vlogi je znal vdihniti prepričljivost, dostojanstvo in veliko človeško razsežnost. Njegove filmske interpretacije so globoko premišljeni portreti človeka – njegovih dvomov, ranljivosti, moči in notranjih svetov. Prav zato so številne njegove vloge postale trajen del slovenskega filmskega spomina,« so sporočili.

Ustvarjalni opus sega daleč prek igre. Kot scenarist je soustvarjal filmske in televizijske zgodbe, je gledališki režiser, pedagog, pesnik in glasbenik. Za svoje življenjsko delo je prejel najvišja slovenska priznanja, med njimi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in zlati red za zasluge Republike Slovenije.

Poleg častne nagrade bodo ob koncu festivala podelili tudi nagrade zlato oko. O nagradah bo odločala mednarodna žirija, ki jo sestavljajo hrvaška igralka Leona Paraminski, slovenski režiser Marko Naberšnik ter ciprski režiser in umetniški direktor festivala Cyprus Film Days Petros Charalambous.

Osrednje prizorišče je brežiški grad. FOTO: Posavski Muzej Brežice
Osrednje prizorišče je brežiški grad. FOTO: Posavski Muzej Brežice
Ob koncu festivala bodo podelili nagrade zlato oko. FOTO: Fef
Ob koncu festivala bodo podelili nagrade zlato oko. FOTO: Fef

Med osrednjimi naslovi letošnjega programa so novi film Pedra Almodovarja Bridki božič, Fjord Cristiana Mungiuja, Milost Paola Sorrentina, Dva tožilca Sergeja Loznice, Novi val Richarda Linklaterja in Franz Agnieszke Holland, smo še izvedeli. Festival ob filmskih projekcijah tudi letos prinaša pogovore in srečanja z ustvarjalci, delavnice, kulinarična doživetja in druge dogodke, ki filmsko dogajanje povezujejo z mestom in njegovimi prebivalci.

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