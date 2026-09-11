Filmski festival Krafft letos ne poteka v Kranju, že so podelili nagrado za življenjsko delo

S podelitvijo stanovskih nagrad se je v sredo v Festivalni dvorani začel Igralski filmski festival Krafft, ki je doslej potekal v Kranju. Nagrado Ita Rina za življenjsko delo je prejel Ivo Ban, Krafft pa do 20. septembra ponuja vrsto dogodkov, od srečanja z režiserjem Timom Fehlbaumom in filmskih projekcij do retrospektive Jerneja Šugmana.

Ivo Ban je večkrat nagrajeni igralec. FOTO: Jože Suhadolnik

Po petih izvedbah v Kranju je festival v prestolnici z novo programsko zasnovo igralca postavil v središče filmskega ustvarjanja. Na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo ter Slovenski kinoteki do 20. septembra napovedujejo srečanja slovenskih in tujih igralcev, režiserjev, casting direktorjev, montažerjev, scenaristov in drugih filmskih ustvarjalcev, ob strokovnem programu pa bodo festivalske projekcije filmov brezplačne.

Ob nagradi za življenjsko delo, ki jo je prejel leta 1949 rojeni večkrat nagrajeni Ban, je Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev nagrade veliki plan podelilo Juriju Zrnecu, Saši Tabakoviću in Suzani Krevh, nagrado glas risanke prejme Klemen Slakonja, priznanje kontraplan pa Sašo Kalan. Združenje slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske je nagrado za življenjsko delo namenilo scenografinji Urši Loboda, nagrado za posebne dosežke garderoberki in asistentki kostumografije Emini Kaliman Ališić, nagrado za nepogrešljivo strokovno sodelavko pa oblikovalki pričesk Kseniji Imerovič.

Program ponuja številne raznovrstne dogodke. Dvodnevni program One Minute Monologue bo v prestolnico pripeljal priznane evropske casting direktorice Alexandro Montag iz Nemčije, Juliette Menager iz Francije in Lucindo Syson iz Združenega kraljestva. Eden od osrednjih filmskih dogodkov je tudi petkova projekcija filma Peti september, ki gledalca postavi v zakulisje televizijskega poročanja z olimpijskih iger v Münchnu leta 1972. Po filmu sledi pogovor omenjenih filmskih ustvarjalk in režiserja filma Fehlbauma.

Eden od osrednjih dogodkov je projekcija filma Peti september. FOTO: Paramount Pictures

Fehlbaum bo danes v okviru strokovnega pogovora Od papirja do junaka s scenaristom, režiserjem in igralcem Luko Marčetićem razmišljal o poti filmskega lika od scenarija do snemanja. Program Kraffta dopolnjujejo tudi številne brezplačne projekcije filmov, med njimi Najbolj grozen človek na svetu Joachima Trierja, Človeški glas Pedra Almodóvarja in Nažgani Thomasa Vinterberga. Program Patiniranje na filmu z delavnicami predstavlja tehnike patiniranja scenografije, kostumov in maske.

Program Kraffta dopolnjujejo tudi številne brezplačne projekcije filmov.

Drugi konec tedna bo sklenitev festivala v Slovenski kinoteki pripadla enemu najvidnejših slovenskih igralcev. Program Filmske sledi Jerneja Šugmana bo skozi retrospektivo petih filmov osvetlil njegov filmski opus. Retrospektivo bo odprla okrogla miza o Šugmanovem filmskem delu, ustvarjalnem procesu in sodelovanju z režiserji, sledile pa bodo brezplačne projekcije izbranih filmov.