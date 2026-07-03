Filmski spektakel v ljubljanskem Cineplexxu

V Cineplexxu Ljubljana Rudnik je bilo te dni še posebno živahno, saj sta na istem prizorišču potekali premieri dveh težko pričakovanih filmskih novosti. Dopoldne so kino napolnili najmlajši obiskovalci, ki so uživali ob novih dogodivščinah priljubljenih minionov, zvečer pa so v ospredje stopili ljubitelji superjunaških zgodb, ki so si premierno ogledali film Superpunca.

Družinsko vzdušje je zaznamovala premiera animiranega filma Minioni in pošasti. Prikupni rumeni junaki se tokrat znajdejo v Hollywoodu, kjer po spletu okoliščin postanejo filmske zvezde. Njihova značilna nerodnost pa hitro povzroči novo zmedo, saj po nesreči na prostost izpustijo nevarne pošasti. Pred začetkom projekcije so za najmlajše pripravili otroški kotiček, poslikavo obraza in sladko presenečenje, zato se je kino za nekaj ur spremenil v pravo rumeno kraljestvo. V okviru dogodka Večer superjunakov pa so si obiskovalci premierno ogledali akcijsko pustolovščino Superpunca, ki spremlja zgodbo Kare Zor-El. Film poleg spektakularnih akcijskih prizorov prinaša tudi čustveno zgodbo o osebni izgubi, iskanju lastne identitete in pogumu.