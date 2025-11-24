Filmski svet zavit v črnino: umrl je legendarni igralec (FOTO)

Umrl je nemški igralec Udo Kier. Star je bil 81 let. Kot je več medijem potrdil njegov partner, umetnik Delbert McBride, je igralec umrl v nedeljo na svojem domu v Palm Springsu v ameriški zvezni državi Kalifornija.

Kier je nastopil v več kot 250 filmskih in televizijskih produkcijah in pred kamero nastopal za velike imena, kot so Andy Warhol, Lars von Trier, Rainer Werner Fassbinder in Werner Herzog.

FOTO: Frederic J. Brown Afp

Še posebej tesno je bilo njegovo sodelovanje z legendarnim režiserjem Fassbinderjem. Skupaj sta posnela pet filmov, med njimi Lili Marlen in Berlin Alexanderplatz. Intenzivno je sodeloval tudi z danskim filmskim ustvarjalcem von Trierjem, s katerim je med drugim posnel filma Dogville in Melanhonija.

Preboj v ZDA je igralec, ki se je rodil 14. oktobra 1944 v Kölnu, dosegel v vlogi geja v filmu Gusa Van Santa Moj mali Idaho iz leta 1991, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.