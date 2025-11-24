Filmski svet zavit v črnino: umrl je legendarni igralec (FOTO)

Galerija
Umrl je nemški igralec Udo Kier. Star je bil 81 let. Kot je več medijem potrdil njegov partner, umetnik Delbert McBride, je igralec umrl v nedeljo na svojem domu v Palm Springsu v ameriški zvezni državi Kalifornija.
Kier je nastopil v več kot 250 filmskih in televizijskih produkcijah in pred kamero nastopal za velike imena, kot so Andy Warhol, Lars von Trier, Rainer Werner Fassbinder in Werner Herzog.
Še posebej tesno je bilo njegovo sodelovanje z legendarnim režiserjem Fassbinderjem. Skupaj sta posnela pet filmov, med njimi Lili Marlen in Berlin Alexanderplatz. Intenzivno je sodeloval tudi z danskim filmskim ustvarjalcem von Trierjem, s katerim je med drugim posnel filma Dogville in Melanhonija.
Preboj v ZDA je igralec, ki se je rodil 14. oktobra 1944 v Kölnu, dosegel v vlogi geja v filmu Gusa Van Santa Moj mali Idaho iz leta 1991, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.
