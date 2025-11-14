  • Delo d.o.o.
NOVA SKLADBA

Firbci: brata ganila mamo in očeta (VIDEO)

Firbca Gašper in Jaka Šinkovec sta staršem za obletnico poroke posvetila pesem, v videospotu pa nastopa vsa družina.
Firbci na gradu Gracarjev turn v Šentjerneju. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Firbci na gradu Gracarjev turn v Šentjerneju. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Celotna družina Šinkovec s starši Ljubico in Janezom.

Celotna družina Šinkovec s starši Ljubico in Janezom.

Gašper, avtor valčka, s svojo družino.

Gašper, avtor valčka, s svojo družino.

Firbci na gradu Gracarjev turn v Šentjerneju. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV
Celotna družina Šinkovec s starši Ljubico in Janezom.
Gašper, avtor valčka, s svojo družino.
Mojca Marot
 14. 11. 2025 | 07:25
Firbci javnosti predstavljajo novo skladbo z naslovom Ponosen sin, ki je nastala s posebnim razlogom in je več kot zgolj skladba. Je pripoved o ponosu, hvaležnosti in vezeh, ki jih razume vsak, ki ima nekoga rad, pa naj bodo to starši, partner, otrok ali kdo drug. »Ta skladba ni zgolj še ena pesem, temveč je osebna zgodba, prežeta z ljubeznijo, družinsko toplino in spoštovanjem,« pravijo Firbci, ki so letošnje leto posneli in oboževalce razveselili z več uspešnicami.

Celotna družina Šinkovec s starši Ljubico in Janezom.
Celotna družina Šinkovec s starši Ljubico in Janezom.
Gašper, avtor valčka, s svojo družino.
Gašper, avtor valčka, s svojo družino.

A tokratna skladba je pravo nasprotje tistih, ob katerih so mnogi žurirali to poletje. Posneli so valček, ki sta ga Gašper in Jaka Šinkovec posvetila mami in očetu ob 25. obletnici njune poroke. Ljubica in Janez Šinkovec sta bila ganjena, saj takšnega posebnega darila od svojih sinov nista pričakovala. Gašper je nežno melodijo, ki je prerasla v valček z močnim sporočilom, na pobudo brata Jake ustvaril v vsega pol ure. Že naslednji dan so ga Firbci posneli v studiu pri Tadeju Miheliču. Tam se jim je spontano porodila tudi ideja za videospot.

Tekle so solze, vrstili so se objemi, vse je preplavila neizmerna sreča.

Posneli so ga in premierno predvajali na praznovanju srebrne obletnice poroke. »Ko sta oče in mama prvič slišala pesem, je zavladala popolna tišina, ki pa je bila zgovornejša od tisoč besed. Tekle so solze, vrstili so se objemi, vse pa je preplavila neizmerna sreča,« je povedal Gašper. V videospotu imata glavno vlogo Ljubica in Janez, poleg Firbcev pa so v njem nastopili še Jakov in Gašperjev najmlajši brat Tim, Gašperjeva partnerka Klara ter njuna otroka Nala in Lun. Skupaj so ustvarili pristno, družinsko zgodbo, ki gledalca popelje v svet topline in povezanosti družine. Snemanje je potekalo na gradu Gracarjev turn v Šentjerneju, katerega lastnik Nico Koopy je bil nad idejo navdušen. Tako so snemalna ekipa, ansambel in družina Šinkovec preživeli nepozaben dan, poln nasmehov in lepih trenutkov, ki jih je s svojo kamero ujel režiser in snemalec Matic Padaršič

firbcislovenska glasbanova skladba
