RAD BI TI POVEDAL

Flirrt za direkten pristop, napovedujejo razprodano dvorano Tabor

V pomlad vstopajo z novim singlom.
G. Z.
 24. 2. 2026 | 05:42
3:07
A+A-

Skupina Flirrt vstopa v pomlad z novim singlom Rad bi ti povedal, že osmim z aktualnega albuma Blizu. Pesem prihaja v času intenzivnih priprav na največji samostojni koncert v karieri skupine – 21. marca bo v mariborski dvorani Tabor z njimi prepevalo približno 4000 obiskovalcev. Dogodek je že razprodan, skupina pa z njim simbolično odpira tudi obdobje priprav na svojo 30-letnico delovanja. Album Blizu so predstavili ob razprodanem koncertu v Križankah, zdaj pa zgodbo plošče nadaljujejo z novo radijsko skladbo, ki stavi na neposrednost tako v besedilu kot v sporočilu. Rad bi ti povedal je po zvoku sveža, pomladna pop-rock skladba, ki ostaja zvesta prepoznavni melodiki skupine, obenem pa prinaša jasno sporočilo o iskrenosti v odnosih. Avtor besedila in pevec skupine Rok Lunaček poudarja, da pesem nagovarja sodobno zadržanost v izražanju čustev. Po njegovem mnenju ljudje prepogosto omahujemo in si ne upamo jasno povedati, kaj čutimo. Ne gre za grobost ali vsiljivost, temveč za prijazno, sočutno neposrednost. Če nam je nekdo všeč, je prav, da to povemo naglas – še posebno v ljubezni po njegovem prepričanju ne bi smelo biti filtrov.

Animirani junak, ki razbija filtre v ljubezni

Posebno težo singlu daje videospot, ki ga znova podpisuje ekipa Studio7 pod režijsko taktirko Marka Pirca. Videospot ujame energijo, ki so si jo Flirrt želeli že od začetka – iskrivost, srčnost in ravno pravšnjo mero humorja. Vizualna zgodba sledi liku Adama, ki se znajde na točki, ko mora zbrati pogum in izreči resnico. Pri tem mu pomaga poseben, pravljično obarvan spremljevalec, ki celotni zgodbi doda lahkotnost in toplino. Ta animirani lik nosi ime Čivko Flirrtek. Kot pojasnjuje Lunaček, gre za igriv stereotip v najboljšem pomenu besede, simbol vsega lepega, iskrenega in otroško čistega. Čivko predstavlja notranji glas, ki nas spodbuja, da tvegamo in izberemo ljubezen namesto strahu.

Rok Lunaček je tudi sam likovno nadarjen ustvarjalec. Podobno kot njegov bratranec Izar Lunaček se posveča risbi in karikaturi. Svoje likovno znanje je med drugim dokazal z naslovnico albuma Blizu. Prav iz te ustvarjalne žilice je zrasel lik Čivka, nekakšen avtorjev alter ego ali, kot v šali pravi sam, njegov »oče«, ki si je želel, da v zgodbi zmaga ljubezen. Flirrt z novim singlom tako ostaja zvest svoji prepoznavni identiteti: spevnim refrenom, jasnim čustvom in neposrednim sporočilom. Ob tem fantje dokazujejo, da tudi po skoraj treh desetletjih delovanja ohranjajo ustvarjalno svežino in stik z občinstvom. Razprodana dvorana Tabor bo marca še en dokaz, da njihova glasba še vedno povezuje generacije, predvsem pa, da je včasih dovolj že ena iskrena poved, izrečena v pravem trenutku.

Več iz teme

Flirrtglasbakoncertnova pesem
