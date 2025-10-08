  • Delo d.o.o.
PO LITERARNI KLASIKI

Frankenstein je bil za tega slovitega režiserja religija

Film bo v izbranih kinodvoranah prikazan 22. oktobra. Od 7. novembra bo na voljo na Netflixu.
Oscar Isaac in Jacob Elordi imata glavni vlogi. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Guillermo del Toro pravi, da ne snema grozljivke. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Igra tudi Christoph Waltz. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Ju. P., STA
 8. 10. 2025 | 08:22
2:45
Težko pričakovani novi film Guillerma del Tora Frankenstein, ki so ga premierno prikazali v tekmovalnem delu letošnjega filmskega festivala v Benetkah, bo kmalu na ogled na velikem platnu. Uradni napovednik in plakat, ki razkrivata glavnega junaka, sta že bila objavljena, v izbranih kinodvoranah pa bodo film prikazali 22. oktobra. Zatem bo 7. novembra na voljo na Netflixu, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po literarni klasiki

V filmu Frankenstein je mehiški filmski ustvarjalec priredil literarno klasiko Mary Shelley iz leta 1818 o Viktorju Frankensteinu, briljantnem, a egocentričnem znanstveniku, ki v pošastnem eksperimentu oživi bitje, ki bo pogubilo tako ustvarjalca kot njegovo stvaritev. Glavna lika sta odigrala Oscar Isaac in Jacob Elordi, v filmu pa so med drugim nastopili še Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen in Christian Convery.

To ne bo film o pošasti, temveč zgodba s pravim srcem.

Z oskarjem nagrajeni režiser je Frankensteina pripravljal več let, na premieri v Benetkah pa so ga pozdravili s 15-minutnimi ovacijami. O navdihu za snemanje je del Torro, ki je v Benetkah leta 2017 prejel zlatega leva za film Oblika vode, povedal, da je bil Frankenstein zanj religija.

»Že od otroštva – vzgojen sem bil zelo katoliško – nisem nikoli povsem razumel svetnikov. In ko sem na platnu videl Borisa Karloffa, sem razumel, kako je videti svetnik ali mesija. Zato sem to bitje spremljal že od otroštva in vedno sem čakal, da bo film posnet v pravih razmerah, tako v ustvarjalnem smislu kot v smislu tega, da doseže stopnjo, ki je potrebna za to, da ga napravim drugačnega,« je povedal o filmu.

2017.

JE REŽISER prejel zlatega leva.

Trikratni oskarjevec je na 78. filmskem festivalu v Cannesu sicer razkril, da njegova različica Frankensteina ne bo grozljivka, temveč bo gledalce zadela z močnim čustvenim nabojem. To ne bo film o pošasti, temveč zgodba s pravim srcem. »Pred dnevi me je nekdo vprašal, ali film vsebuje grozljive prizore,« je dejal na dogodku v Cannesu. »Takrat sem prvič sploh pomislil na to. Zame je to izjemno čustven in oseben film. Gre za to, kaj pomeni biti oče, biti sin. Ne snemam torej grozljivke,« je dejal režiser, ki je med drugim poudaril, da ni nič sramotnega v tem, da si izjemno čustven.

