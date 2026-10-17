Frontman legendarne Crvene jabuke obljublja nepozaben večer

Legendarna skupina Crvena jabuka, ki že več kot štiri desetletja navdušuje ljubitelje brezčasnih ljubezenskih balad, se vrača v Slovenijo. 17. aprila 2027 bo v ljubljanskih Stožicah pripravila veliki koncert v okviru turneje Nek vrijeme stane, na katerem bodo znova zazvenele uspešnice, ki so zaznamovale številne generacije. Frontman skupine Dražen Žerić - Žera je ob nedavnem obisku Ljubljane razkril, zakaj bo prihajajoči koncert nekaj posebnega.

Pesem nima let, čustva nimajo let in tudi ljubezen jih nima.

»Dozorel je čas, da naredimo nekaj, kar ima smisel. Po velikih dvoranah ne hodimo vsaki dve leti. Ko je jubilej ali ko ima nekaj poseben razlog, potem naredimo veliko stvar,« je povedal glasbenik, ki smo ga ob bosanski kavi in tradicionalni tufahiji srečali v ljubljanski Baščaršiji. Kot poudarja, se za velikimi koncerti skriva veliko priprav, predvsem pa želja, da občinstvu podarijo nepozaben večer. »Vložimo veliko energije, ljubezni in truda. To so koncerti za spomin, trenutki, ki ostanejo ljudem v spominu.«

Uspešnice, kot so Tugo, nesrećo, Ima nešto od srca do srca, Bježi kišo s prozora in Dirlija, že desetletja spremljajo zaljubljene, razočarane in vse tiste, ki v glasbi iščejo uteho. Čeprav so številne nastale pred desetletji, jih danes prepevajo tudi mlajši poslušalci. Na koncertih se tako pogosto srečujejo različne generacije, od tistih, ki so skupino spremljale že na začetku, do njihovih otrok in vnukov. »Pesem nima let, čustva nimajo let in tudi ljubezen jih nima,« poudarja Žera. Prav ljubezen je rdeča nit skoraj triletne turneje, ki bo skupino popeljala po številnih evropskih prizoriščih. Glasbenik ob tem spominja, da ljubezen ni zgolj romantično čustvo, temveč tudi pozornost, ki jo namenjamo prijateljem, družini in ljudem okoli sebe.

Slovenci znamo uživati

Žera ima na Slovenijo številne lepe spomine, saj je tu v dolgoletni karieri nastopil že na številnih prizoriščih. Posebno ceni sproščenost slovenskega občinstva in njegovo naklonjenost k druženju. »Radi imate druženje, radi imate, da vam je lepo. Radi imate življenje in znate uživati,« pravi. Prav takšno vzdušje si želi pričarati tudi v Stožicah, kjer po njegovem ne bo prostora za zvezdniško vzvišenost. »Mi smo čisto običajni ljudje. Nihče od nas ne misli, da je zvezda. Vsi smo isti ljudje, na istem mestu, in imamo eno lepo noč. To bo veliko druženje, samo v večjem prostoru.« Prihodnji april bo tako priložnost za obujanje spominov, prepevanje nepozabnih refrenov in ustvarjanje novih zgodb. Kot obljublja Žera, bo to predvsem večer glasbe, iskrenih čustev in povezanosti. Večer, ko se bo, vsaj za nekaj ur, čas zares ustavil.

Dražen Žerić - Žera se v Slovenijo vedno rad vrača. FOTO: SANDI FIŠER