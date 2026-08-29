Gajin svet 3 v Križankah: na premieri vsi, od predsednice do vojske, Uma Štader pa že razmišlja o nadaljevanju (FOTO)

Film režiserja Petra Bratuše se tokrat loteva nekoliko resnejše Gajine zgodbe. Glavna junakinja ni več deklica iz prvih dveh filmov, temveč 16-letna najstnica, ki začenja srednjo šolo. Njeno življenje pa se v trenutku postavi na glavo, ko na humanitarni misiji ugrabijo njeno mamo, zdravnico. Gaja se zato poda v nevarno reševalno akcijo in pri tem nepričakovano združi moči s kriminalcem Alexom, ki ga igra Jurij Zrnec.

Na premieri sta bili med najbolj opaznimi seveda igralka Uma Štader, ki se je ponovno prelevila v Gajo, ter Iva Krajnc Bagola, ki igra njeno mamo. Krajnc Bagola je pred kamerami povedala, da sta se z Umo že na prvi vaji zelo ujeli. Ob tem je priznala, da je na rdeči preprogi vedno prisotna določena mera nervoze, četudi ima človek že nekaj izkušenj. Posebna pozornost je bila seveda namenjena Umi. Mlada igralka je z Gajinim likom odraščala pred kamerami, tretji film pa predstavlja pomemben korak naprej tudi zanjo. Gaja je zdaj najstnica, zgodba pa je zato precej bolj napeta in vključuje tudi zahtevne akcijske prizore.

FOTO: Mediaspeed

Vprašanje, ki se je ob premieri skoraj samo od sebe zastavilo, je bilo, ali je s tretjim filmom zgodbe o Gaji res konec. Štaderjeva je odgovorila precej diplomatsko: tretji del se ji zdi zelo lep zaključek trilogije, vendar se morebitnemu novemu scenariju ne bi branila. »Meni se zdi tretji del tak lep zaključek trilogije, v resnici pa se ne bom branila, če dobim še scenarij za četrti del v roke,« je povedala za 24ur.

Snemanje je bilo zahtevno in v sodelovanju s številnimi zanimivimi gosti

Tretji del je nastal v nekoliko drugačnih okoliščinah kot prejšnja filma, saj so ustvarjalci pri snemanju tesno sodelovali tudi s Slovensko vojsko. Njeni pripadniki so pomagali pri zahtevnih akcijskih prizorih, pri snemanju pa so sodelovali pripadniki 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, 1. in 72. brigade ter Enote za specialno delovanje.

Nekateri ključni prizori so bili posneti na letališčih Cerklje ob Krki in Brnik ter v okolici Ljubljane. Od skupno 27 snemalnih dni jih je bilo kar osem namenjenih prizorom, pri katerih je bila potrebna vojaška pomoč.

FOTO: Mediaspeed

Med znanimi obrazi na premieri je največ pozornosti vzbudila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v tretjem delu filma nastopila kar kot ona sama. Njena filmska vloga je bila eno večjih presenečenj novega Gajinega sveta, saj se v zgodbi za trenutek zabriše meja med filmsko fikcijo in resničnostjo. Posebno mesto so imeli tudi predstavniki Slovenske vojske. Sicer pa so s svojim obiskom ustvarjalce počastili tudi drugi znani obrazi, kot so voditelj Lado Bizovičar, radijka Jana Morelj in Branko Čakarmiš.

FOTO: Mediaspeed

Zgodba želi ozaveščati o problemih najstnikov

Gajin svet 3 se začne kot zgodba o običajnih izzivih najstniškega življenja. Šestnajstletna Gaja začne šolanje na gimnaziji, spoznava nove prijatelje, prvič se sreča z zaljubljenostjo in zavidljivimi sošolci, njen najboljši prijatelj Matic pa se ta čas šola v Angliji. Sicer običajno najstniško življenje se ji spremeni po ugrabitvi njene mame, ki je zdravnica na humanitarni misiji na kriznem vojnem območju, Gaja pa se tako poveže z vojnim svetom in njegovimi posledicami. Iz sveta šolskih in najstniških dilem se nenadoma znajde v okoliščinah, v katerih so ogrožena življenja.

FOTO: Mediaspeed

Kot je pred projekcijo filma v ljubljanski Križankah za STA povedal Bratuša, ki je tudi scenarist in producent filma, sta s soscenaristko Špelo Levičnik Oblak lik Gaje zasnovala kot neustrašno osebo, ki se ne boji popravljati napak, se zavzema za svoje prijatelje, je tudi občutljiva in na svet gleda s posebnim optimizmom. Gajina zgodba in njeni problemi skozi trilogijo postajajo drugačni, kot sporočilo tretjega dela pa je izpostavil upanje v to, da je moč spremeniti stvari na bolje, ob tem pa dodal, da lahko, »če smo dovolj pametni in se znamo poglobit v osebo«, rešimo marsikateri konflikt ter življenje obrnemo na bolje. Pomembno se mu zdi ustvariti like in zgodbo, na katero se gledalci navežejo, preko tega pa pozitivna in negativna sporočila prikazati na zrel in kakovosten način. Kot je še napovedal, bodo ob šolskih projekcijah pripravili tudi delavnice, na katerih bodo spregovorili o problemih, nagovorjenih v filmu.

FOTO: Mediaspeed

Prvi Gajin svet je sicer postal velik domači uspeh in prejel tri zlate role za nadpovprečno število gledalcev, hkrati pa je bil leta 2020 najbolj gledan televizijski film v Sloveniji. Tretji del zdaj začenja svojo pot po slovenskih kinematografih, premierni večer v Križankah pa je pokazal, da zanimanje za Gajo tudi po treh filmih še zdaleč ni ugasnilo.