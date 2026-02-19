  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVENSKA POPEVKA

Ganljivo slovo Elde Viler: »Glas, ki pušča večno sled«

Z redom za zasluge se je pevki poklonila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.
Elda Viler, ena najprepoznavnejših in najžlahtnejših interpretk slovenske zabavne glasbe FOTOGRAFIJE: NEJC FON/MEDIASPEED

Elda Viler, ena najprepoznavnejših in najžlahtnejših interpretk slovenske zabavne glasbe FOTOGRAFIJE: NEJC FON/MEDIASPEED

Z Modrijani je zapela pesem Klic srca.

Z Modrijani je zapela pesem Klic srca.

Na odru Cankarjevega doma so se zvrstili številni glasbeni gostje.

Na odru Cankarjevega doma so se zvrstili številni glasbeni gostje.

Vsi gostje večera so se ob koncu koncerta zbrali na odru ter se skupaj poklonili glasbi, prijateljstvu in skupnim spominom.

Vsi gostje večera so se ob koncu koncerta zbrali na odru ter se skupaj poklonili glasbi, prijateljstvu in skupnim spominom.

Elda Viler, ena najprepoznavnejših in najžlahtnejših interpretk slovenske zabavne glasbe FOTOGRAFIJE: NEJC FON/MEDIASPEED
Z Modrijani je zapela pesem Klic srca.
Na odru Cankarjevega doma so se zvrstili številni glasbeni gostje.
Vsi gostje večera so se ob koncu koncerta zbrali na odru ter se skupaj poklonili glasbi, prijateljstvu in skupnim spominom.
Mojca Marot
 19. 2. 2026 | 07:40
A+A-

Med umetniki, ki so se zapisali v zgodovino slovenske popevke in ustvarjali nepozabne trenutke, ima prav posebno in trajno mesto ikonična pevka Elda Viler, ki je na odru razprodane Gallusove dvorane Cankarjevega doma na valentinovo sklenila šestdesetletno koncertno kariero. Še prej se ji je v predsedniški palači za prispevek k slovenski popevki poklonila predsednica države Nataša Pirc Musar. »Interpretacije Elde Viler niso le tehnično dovršene, temveč so hkrati tudi iskrene, človeške in čustveno resnične. Prav zato njene pesmi živijo še danes in presegajo čas, v katerem so nastale,« je v nagovoru pevski legendi poudarila predsednica. Dodala je, da je posebej pomembno, da se dediščina slovenske popevke nadaljuje ter da pevke in pevci mlajše generacije z občutkom in spoštovanjem ohranjajo in nadaljujejo glasbeno pot, ki so jo tlakovali velikani, med katerimi je Elda Viler. Državno odlikovanje red za zasluge po njenih besedah ni le poklon bogatemu ustvarjalnemu opusu pevke, temveč potrditev njenega trajnega vpliva na slovenski kulturni prostor, poklon umetnosti in izraz hvaležnosti za glas, ki pušča večno sled.

V ganljivem programu je Vilerjeva, ena ključnih interpretk zlatega obdobja slovenske popevke, prikazala moč obsežnega opusa, s katerim je desetletja zaznamovala slovenski kulturni prostor ter dokazala, zakaj njene skladbe niso postale le zimzelene, temveč ponujajo prostor za srečanje generacij. Med glasbenimi gosti so bili Ana Dežman, Irena Vidic, Alenka Godec, Saša Lešnjek, Nuša Derenda, Modrijani, skupina Pepel in kri ter Šavrinke, ki jih je spremljal Revijski orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla. Po čudovitem instrumentalnem uvodu skladb Zlati prah imaš v očeh in Lastovka je Vilerjeva stopila pred občinstvo ter jih z nežnim nasmehom povabila, naj pesem Lastovka zapojejo skupaj z njo. Dvorana je njeni želji z veseljem in ganjenostjo prisluhnila. Koncert, ki je trajal uro in pol, je minil v izjemno čustvenem vzdušju, prepletenem s spomini, hvaležnostjo in iskrenimi aplavzi. Na vprašanje, ali bo še kdaj stopila na oder, je odgovorila, da to ni odvisno od nje, temveč od božje volje. 

Več iz teme

Elda VilerSlovenska popevkaCankarjev domjubilejglasbaNataša Pirc Musarkulturakoncertpevkapopevke
ZADNJE NOVICE
08:42
Lifestyle  |  Polet
DRUGA SMER

Včasih jabolko pade daleč od drevesa. Sin Jureta Koširja ni smučar, ampak ...

Zgodba družine Košir je lep opomnik, da otroci uspešnih staršev niso dolžni slediti njihovim stopinjam.
Miroslav Cvjetičanin19. 2. 2026 | 08:42
08:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ALI JE ŠE VEDNO ŽIV?

Ugrabili napačnega dedka: policija prepričana, da so storilci zgrešili tarčo

Policija domneva, da 85-letni moški ni bil prava tarča.
19. 2. 2026 | 08:40
08:40
Novice  |  Slovenija
POMAGAJO ŽABICAM

Prostovoljcem prekipelo: »Frajerji v avtih višjega cenovnega razreda, ki namenoma povozite živali ...«

Dodali so še, da so jih nekateri z nasmeški spraševali, ali dvoživke »nabirajo za jest«.
19. 2. 2026 | 08:40
08:20
Bulvar  |  Glasba in film
ORTO FEST

Največji klubski festival pri nas: od Hamo & Tribute 2 Love do Challeta Salleta

Orto Fest v legendarnem ljubljanskem baru bo letos že šestindvajsetič. Polovica programa bodo zasedli izvajalci iz tujine.
Mitja Felc19. 2. 2026 | 08:20
08:11
Lifestyle  |  Polet
ZAČNIMO ŽE DANES

Raztezanje doma: zakaj ga večina dela narobe in kako ga izvajati pravilno

Ena največjih napak je raztezanje brez ogrevanja.
19. 2. 2026 | 08:11
08:07
Bulvar  |  Domači trači
JAVNI POZIV

Tina Gaber Golob je poslala javni klic – kdo bo prisluhnil? (VIDEO)

Evropa stoji pred pomembno izbiro.
19. 2. 2026 | 08:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Ali je lahko pametni telefon tudi dobra poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Ali je lahko pametni telefon tudi dobra poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki