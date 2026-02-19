Ganljivo slovo Elde Viler: »Glas, ki pušča večno sled«

Med umetniki, ki so se zapisali v zgodovino slovenske popevke in ustvarjali nepozabne trenutke, ima prav posebno in trajno mesto ikonična pevka Elda Viler, ki je na odru razprodane Gallusove dvorane Cankarjevega doma na valentinovo sklenila šestdesetletno koncertno kariero. Še prej se ji je v predsedniški palači za prispevek k slovenski popevki poklonila predsednica države Nataša Pirc Musar. »Interpretacije Elde Viler niso le tehnično dovršene, temveč so hkrati tudi iskrene, človeške in čustveno resnične. Prav zato njene pesmi živijo še danes in presegajo čas, v katerem so nastale,« je v nagovoru pevski legendi poudarila predsednica. Dodala je, da je posebej pomembno, da se dediščina slovenske popevke nadaljuje ter da pevke in pevci mlajše generacije z občutkom in spoštovanjem ohranjajo in nadaljujejo glasbeno pot, ki so jo tlakovali velikani, med katerimi je Elda Viler. Državno odlikovanje red za zasluge po njenih besedah ni le poklon bogatemu ustvarjalnemu opusu pevke, temveč potrditev njenega trajnega vpliva na slovenski kulturni prostor, poklon umetnosti in izraz hvaležnosti za glas, ki pušča večno sled.

V ganljivem programu je Vilerjeva, ena ključnih interpretk zlatega obdobja slovenske popevke, prikazala moč obsežnega opusa, s katerim je desetletja zaznamovala slovenski kulturni prostor ter dokazala, zakaj njene skladbe niso postale le zimzelene, temveč ponujajo prostor za srečanje generacij. Med glasbenimi gosti so bili Ana Dežman, Irena Vidic, Alenka Godec, Saša Lešnjek, Nuša Derenda, Modrijani, skupina Pepel in kri ter Šavrinke, ki jih je spremljal Revijski orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla. Po čudovitem instrumentalnem uvodu skladb Zlati prah imaš v očeh in Lastovka je Vilerjeva stopila pred občinstvo ter jih z nežnim nasmehom povabila, naj pesem Lastovka zapojejo skupaj z njo. Dvorana je njeni želji z veseljem in ganjenostjo prisluhnila. Koncert, ki je trajal uro in pol, je minil v izjemno čustvenem vzdušju, prepletenem s spomini, hvaležnostjo in iskrenimi aplavzi. Na vprašanje, ali bo še kdaj stopila na oder, je odgovorila, da to ni odvisno od nje, temveč od božje volje.