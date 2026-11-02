Ganljivo slovo od legendarnega Gorana: njegova ruta na praznem mikrofonu, dvorana vstala na noge

V Zagrebu so se še zadnjič poklonili legendarnemu hrvaškemu rokerju Goranu Baretu. V dvorani Vatroslava Lisinskega so se zbrali njegovi prijatelji, glasbeni kolegi in številni oboževalci. Komemoracijo so pripravili člani skupine Majke in diskografska hiša Croatia Records. Dvorana je bila polna prijateljev, glasbenikov, sodelavcev in občudovalcev, ki so se prišli poklonit enemu najbolj prepoznavnih glasov hrvaškega rocka.

Med navzočimi so bili tudi glasbenik Mile Kekin s soprogo Ivano, zagrebški župan Tomislav Tomašević in glasbeni kritik Aleksandar Dragaš.

Na odru je ostala njegova ruta

Posebej ganljiv je bil prizor na odru. Na mikrofonu je visela črno-bela ruta, ki jo je Bare pogosto nosil na koncertih in v vsakdanjem življenju. Postala je eden njegovih zaščitnih znakov, tokrat pa je simbolično označevala prazno mesto pevca, ki ga ni več. Navzoči so se lahko vpisali tudi v žalno knjigo. Med prvimi so to storili člani skupine Majke, ki so z Baretom ustvarjali glasbo in delili odre. »Goran Bare je znal z besedami pričarati ljubezen in bolečino, lepoto in barve življenja. Mi smo svoja čustva izražali z glasbo, saj ta jezik najbolje govorimo,« so zapisali glasbeniki.

»Njegovo poezijo bi morali uvrstiti med obvezno branje«

Enega najbolj čustvenih govorov je imel glasbeni kritik in novinar Aleksandar Dragaš, dolgoletni Baretov prijatelj in poznavalec njegovega ustvarjanja. Ob fotografijah pokojnega glasbenika, ki so se vrstile v ozadju, se je spominjal njegovega življenja in izjemnega pesniškega talenta.

»Toliko sem že napisal o Baretu, da težko še kaj povem. Bil je rojen za solze, za veličastna dela, za to, da postane eden naših največjih pesnikov,« je povedal Dragaš. Prepričan je, da bi morali Baretovo poezijo uvrstiti med šolsko obvezno branje, saj njegova besedila niso učinkovala le ob glasbeni spremljavi, temveč tudi samostojno, zapisana na papirju.

Govor je sklenil z ganljivimi besedami: »Hvala ti, Bare, da sva bila prijatelja.«

Mile Kekin: »Iz svoje teme je ustvaril nekaj čudovitega«

Glasbenika se je spomnil tudi Mile Kekin, nekdanji pevec skupine Hladno pivo. Povedal je, da z Baretom nista bila posebej tesna prijatelja, vendar sta se poznala kot glasbena kolega. Spomnil se je devetdesetih let, ko sta njuni skupini nastopali tudi v Sloveniji in si izmenjevali vlogo predskupine.

Pri Baretu je posebej cenil njegovo iskrenost in popolno predanost nastopom. Kot je poudaril, se ni oziral na to, kaj si o njem mislijo drugi.

»Iz svoje teme je ustvaril zelo lepe, svetle stvari,« je povedal Kekin.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević pa je dejal, da so bili koncerti skupine Majke pomemben del njegove mladosti. Baretova glasba je v njem prebujala uporništvo in željo po spremembah.

Ko so zaigrale Majke, je dvorana vstala

Na oder so stopili tudi člani skupine Majke, ki so v čast pokojnemu pevcu zaigrali. Po njihovem nastopu je celotna dvorana vstala na noge in se Baretu poklonila z dolgim, glasnim aplavzom.

Umrl je le nekaj tednov po zadnjem nastopu

Goran Bare se je rodil leta 1965 v Vinkovcih, leta 1984 pa je ustanovil skupino Majke, ki je postala ena najpomembnejših hrvaških rock zasedb.

S pesmimi, kot so Teške boje, Budi ponosan, A ti još plačeš, Mene ne zanima in Vrijeme je da se krene, je zaznamoval več generacij poslušalcev. Album Teške boje iz leta 2011 je skupini prinesel kar šest glasbenih nagrad porin.

Njegova zadnja leta so zaznamovale tudi zdravstvene težave. Konec septembra so morali zaradi njegovega slabega počutja prekiniti koncert v Makarski že med prvo pesmijo. Skupina je nato napovedala dvomesečni premor, da bi si pevec lahko opomogel. Le nekaj dni pozneje, 9. oktobra, so ga člani skupine našli mrtvega v njegovem zagrebškem stanovanju. Policija na njegovem truplu ni odkrila znakov nasilne smrti. Pokopali so ga 14. oktobra v rodnih Vinkovcih.

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