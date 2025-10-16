Gašper in Primož navdušujeta z novo pesmijo, ki vrača v osemdeseta

Čeprav se je Gašper Mihelič kot Gino Marino z letošnjim nastopom na splitskem festivalu podal na hrvaško glasbeno sceno kot solist, še naprej ustvarja z bratom Primožem v dvojcu 2B. Pravkar sta izdala novo skladbo Več tvojih slik. Singel v nostalgični elektro pop zvrsti odpira vprašanja spominov, poguma in neizrečenih čustev.

»Pesem vrača v osemdeseta leta, čeprav ima moderno produkcijo. Avtorja glasbe sva oba, besedilo je moje, produkcija, miks in mastering pa so Primoževi,« pravi Gašper. Skladba je dobila tudi videospot. Po scenariju mlad par zaradi slabih razmer pobegne v drugo mesto v upanju na boljše življenje. Zaljubljenca preživita skupne trenutke, ki se jima za vedno vtisnejo v spomini – od drobnih gest do drznih odločitev, kot je vlom v avto.

Videospot je bil najprej zamišljen kot preprost video, a je Gašperjeva montaža prepričala, da so ga skupaj z Anejem Brozovičem iz Dérive Raw razvili v celovito filmsko zgodbo.