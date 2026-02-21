  • Delo d.o.o.
NOVA SKLADBA

Opa! Gašper postal Gino in se osredotočil na Hrvate (FOTO in VIDEO)

Po uspehu na splitskem festivalu Gino Marino nadaljuje prodor na hrvaško glasbeno sceno.
Pesem Vrata srca prinaša zgodbo o ranljivosti, zaupanju in pogumu.

Gašper Mihelič je na splitskem festivalu osvojil občinstvo. FOTO: Jan Kocjan

Svojo glasbeno identiteto gradi na mediteranski toplini, izraziti melodiki in besedilih, ki izhajajo iz osebnih izkušenj. FOTO: Jani Pavlin

Roman Turnšek
 21. 2. 2026 | 09:22
 21. 2. 2026 | 09:37
1:43
A+A-

Kantavtor Gašper Mihelič od lanskega leta na glasbeni sceni deluje tudi pod umetniškim imenom Gino Marino. Za ta korak se je odločil z željo po prodoru na hrvaški glasbeni trg, kjer je že dosegel prve spodbudne rezultate – na lanskem Splitskem festivalu je namreč osvojil tretje mesto po glasovih občinstva. Tokrat je predstavil novo skladbo v hrvaškem jeziku z naslovom Vrata srca, ki jo opisuje kot čustveno ljubezensko dalmatinsko pop pesem z izrazitim mediteranskim pridihom, toplo melodijo in hitro zapomnljivim refrenom. »Vrata srca govori o ranljivosti, bližini in pogumu, da se popolnoma odpremo drugemu – o trenutku, ko odložimo obrambne mehanizme in izberemo zaupanje,« pojasnjuje. Pesem je nastala v osebno zaznamovanem obdobju njegovega življenja. »Rodila se je iz tišine, vprašanj in potrebe, da čustva pretočim v glasbo. Ni nastala z namenom, da postane hit, temveč da ostane iskrena,« poudarja avtor, ki kljub temu upa, da bo skladba našla pot do širokega kroga poslušalcev.

Nova skladba predstavlja nadaljevanje njegove avtorske poti, ki jo zaznamuje preplet sodobne pop produkcije in mediteranske topline. Svoj slog opredeljuje kot dalmatinski pop, ki temelji na čustveni kantavtorski tradiciji in mediteranskem utripu, ob tem pa ohranja sodoben radijski zvok. Mediteranski značaj pesmi je poudarjen tudi v videospotu, kjer imata osrednjo simbolno vlogo morje in svetloba – kot podobi svobode ter notranjega miru.

