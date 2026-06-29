Glasba zadnjih let: v pesmih vse manj prijateljstva in zvestobe

Raziskovalci z Univerze Queen Mary v Londonu so analizirali več kot 380.000 pesmi, ki so izšle med letoma 1960 in 2023, ter ugotovili, da so se besedila v zadnjih 60 letih spremenila. Vse manj se osredotočajo na prijateljstvo, zvestobo in medsebojno podporo ter vse bolj na varanje, izdajo, konflikte, strupene odnose in tudi jezo ter bolečino.

Ali drugače: generacije so leta 1972 skupaj s pevcem Billom Withersom prepevale uspešnico Lean on Me (Nasloni se name) ali pa Stand by Me (Ostani z menoj) Bena E. Kinga, zdaj pa mladi spremljajo Taylor Swift, ki poje o Bad Blood (hudi krvi).

»Ugotovitve kažejo, da se je pojavnost izrazov, ki opisujejo moralne pregrehe, kot so škoda, goljufanje, subverzija in degradacija, na splošno povečala, medtem ko se je število besed s pomenom moralnih vrlin, kot sta skrb in čistost, zmanjšalo,« so ugotovili v analizi. Vodilni avtor dr. Vjosa Preniqi pravi: »Glasba je veliko več kot le zabava. Je eden od načinov, kako družbe pripovedujejo zgodbe o sebi.«

Leta 1972 so generacije s pevcem Billom Withersom prepevale uspešnico Lean on Me (Nasloni se name).

Raziskovalci so še povedali, da lahko besedila pesmi delujejo kot močan kulturni barometer, ki ponuja vpogled v to, kako družbe izražajo čustva, vrednote in moralne pomisleke skozi generacije. Upad sklicevanj na moralne vrline je lahko pomemben kazalnik spremembe kulture v družbi. Način, kako se pripovedi razvijajo v besedilih pesmi, nam lahko pomaga bolje razumeti širše spremembe v kulturi, identiteti in kolektivnih vrednotah.

V drugi študiji so raziskovalci ugotovili, da so besedila pesmi v zadnjih 50 letih postala preprostejša in bolj negativna. Raziskovalci z Univerze na Dunaju so ugotovili, da pesmi od 70. let prejšnjega stoletja vsebujejo več besed, povezanih s stresom, kot so 'slabo', 'narobe' in 'bolečina', kar naj bi sovpadalo s čustvi današnje populacije.