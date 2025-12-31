Glasbena poslastica za mir na svetu

Tradicionalni božično-novoletni koncert Glasbene šole Gornja Radgona je konec decembra znova spremenil mesto sejmov in penine v pravo praznično glasbeno središče. Letošnji koncert, ki je tako kot prejšnja leta potekal v avli osnovne šole Gornja Radgona, je bil še posebno slovesen. Glasbena šola namreč letos praznuje 75-letnico delovanja, zato so nastopi dobili tudi simbolno sporočilo – posvečeni so bili miru v svetu in med vsemi ljudmi. Okoli 150 nastopajočih, učencev in učenk različnih oddelkov, je pričaralo nepozabno glasbeno doživetje številni publiki, ki je do zadnjega kotička napolnila avlo. Obiskovalce je nagovoril voditelj večera Andrej Tibaut, profesor na glasbeni šoli in vrhunski glasbenik, ki je poudaril, da je bil večer posvečen notranjemu miru, umiritvi in povezanosti, ki jo v prazničnem času pogosto poiščemo prav skozi glasbo.

75-letnico delovanja zaznamuje glasbena šola.

Na odru so se zvrstili kitarski, godalni in pihalni orkester, pevski zbor ter plesalke baletnega oddelka GŠ Gornja Radgona. Njihovi nastopi so se prepletli v celovito glasbeno zgodbo večera, posamezne zasedbe pa so bile pred nastopi predstavljene tudi s kratkimi videofilmčki. Že prvi toni so napovedali večer, ki je publiko popeljal v praznično razpoloženje in dokazal predanost ter kakovost dela mladih glasbenikov in njihovih mentorjev. Tibaut je v vlogi moderatorja poudaril, da glasba ni bila zgolj rezultat vaj in discipline, temveč skupno iskanje tistega, kar je v praznikih pogosto najtišje, a najpomembnejše – notranjega miru. »Miru, ki nam omogoča, da se ustavimo, prisluhnemo drug drugemu in praznike doživimo globlje,« je nagovoril občinstvo.

Skupno je nastopilo okoli 150 mladih glasbenikov. FOTO: Ludvik Kramberger

Nastopajoče in obiskovalce je pozdravila tudi županja Občine Gornja Radgona Urška Mauko Tuš, ki je vsem čestitala za izjemen koncert ter jim zaželela vse dobro v prihajajočem letu. Navdušenja ni skrival niti ravnatelj glasbene šole Tomaž Polak, ki je ob videnem in slišanem poudaril, da takšni nastopi znova potrjujejo kakovost dela šole in predanost učencev ter učiteljev. Ob zaključku večera se je Andrej Tibaut zahvalil vsem nastopajočim, mentorjem in obiskovalcem ter poudaril, da je glasba tisti most, ki ljudi povezuje v mislih, občutkih in prazničnem utripu. Z željo po mirnih praznikih, toplini in iskrenih trenutkih je koncert sklenil v duhu sporočila, ki je zaznamovalo ves večer.